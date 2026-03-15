يخسر إنتر هنريك مخيتاريان لفترة لم يتم تحديدها بعد. التعادل ضد أتالانتا والجدل الذي أعقب المباراة ليسا النقطة المرة الوحيدة في أمسية منتصف مارس، بالنظر إلى الحالة البدنية للاعب الوسط الأرميني، الذي خرج مصابًا من مباراة لم يبدأها حتى من الدقيقة الأولى. دخل ميخيتاريان في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، ليحل محل سوسيتش الذي حصل على بطاقة صفراء، والذي لم يبرز في الشوط الأول لا من حيث الإيقاع ولا من حيث الجودة.
إنتر: إصابة عضلية لمخيتاريان: مشاركته في مباراة فلورنسا مهددة، ما هي حالته وما هي التوقعات بشأن مدة تعافيه
فترة سيئة الحظ لمخيتاريان، فقد تعرض اللاعب الأرميني لانتقادات شديدة بسبب الفرصة الضائعة في الديربي، لدرجة أن ماسيمو موراتي، الرئيس السابق لإنتر، تكبد عناء تقديم نصيحة له بأن يقضي ساعتين إضافيتين يومياً في أبيانو جنتيل، من أجل التدرب على التسديد على المرمى. كان من المتوقع أن يمنحه تشيفو فرصة للتعويض الفوري ضد أتالانتا، لكن بدلاً من ذلك، بدأ لاعب روما السابق المباراة على مقاعد البدلاء، ربما لأنه لم يكن في كامل لياقته. لكن دخوله إلى الملعب كان إيجابياً: أولاً الحركة التي لم يكافئها ثورام (كانت ستصل إلى المرمى)، ثم التمريرة الحاسمة لنفس المهاجم الفرنسي، الذي أهدر الفرصة، وأخيراً العرضية لدومفريس، الذي قطع بشكل جيد نحو القائم الأول لكنه سدد الكرة بشكل سيئ.
كان دخول مخيتاريان جيداً، وكذلك الأداء الذي قدمه اللاعب الأرميني، بغض النظر عن النتيجة التي حققها «النيرازوري» على أرض الملعب. لكن في نهاية المباراة، عانى اللاعب من مشكلة عضلية ستجبر إنتر على إجراء فحوصات أكثر تعمقاً، بهدف تحديد مدى خطورة الإصابة ومدة التعافي المحتملة. ويبدو أن غياب اللاعب عن المباراة القادمة خارج أرضه في فلورنسا أمر مؤكد، وهي المباراة التي من المفترض أن يستعيد فيها إنتر خدمات هاكان تشالهانوغلو.