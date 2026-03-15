إنتر: إصابة عضلية لمخيتاريان: مشاركته في مباراة فلورنسا مهددة، ما هي حالته وما هي التوقعات بشأن مدة تعافيه

فترة سيئة الحظ لمخيتاريان، فقد تعرض اللاعب الأرميني لانتقادات شديدة بسبب الفرصة الضائعة في الديربي، لدرجة أن ماسيمو موراتي، الرئيس السابق لإنتر، تكبد عناء تقديم نصيحة له بأن يقضي ساعتين إضافيتين يومياً في أبيانو جنتيل، من أجل التدرب على التسديد على المرمى. كان من المتوقع أن يمنحه تشيفو فرصة للتعويض الفوري ضد أتالانتا، لكن بدلاً من ذلك، بدأ لاعب روما السابق المباراة على مقاعد البدلاء، ربما لأنه لم يكن في كامل لياقته. لكن دخوله إلى الملعب كان إيجابياً: أولاً الحركة التي لم يكافئها ثورام (كانت ستصل إلى المرمى)، ثم التمريرة الحاسمة لنفس المهاجم الفرنسي، الذي أهدر الفرصة، وأخيراً العرضية لدومفريس، الذي قطع بشكل جيد نحو القائم الأول لكنه سدد الكرة بشكل سيئ.



