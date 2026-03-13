يخسر إنتر أليساندرو باستوني،بينما يستعيد أتالانتا إيدرسون، لكن هناك مستجدات أيضًا بشأن تشارلز دي كيتيلاري وجياكومو راسبادوري. وفقًا لما أوردته قناة «سكاي سبورت»، سيتم استدعاء لاعب الوسط للمشاركة في ملعب سان سيرو، استعدادًا لمباراة الدوري المقررة غدًا في الساعة 15:00. يعود البرازيلي إلى قائمة اللاعبين المتاحين، بعد أن غاب عن آخر ست مباريات: كانت آخر مشاركة له في مباراة الذهاب ضد بوروسيا دورتموند، وبعد ذلك أجبرته إجهاد عضلي على البقاء خارج الملاعب في الأسابيع التالية. في حين أن المدافع الأزوري لم يتعافى بعد من الإصابة في الساق التي تعرض لها في الديربي خلال اصطدامه مع لاعب الروسونيري رابيو.
إنتر - أتالانتا: باستوني قد يغيب عن المباراة، وإيدرسون تعافى. القرار بشأن دي كيتيلاري وراسبادوري
باستوني يقترب من الانسحاب
وبالتالي، سيغيب باستوني عن المباراة ضد أتالانتا. في الدفاع، سيحل كارلوس أوغوستو محله: وهناك شك حول احتمال مشاركة أتشيربي كأساسي في الدفاع. في هذه الحالة، سيقوم تشيفو بإرسال أكانجي إلى الجانب الأيمن من الوسط، وسيجلس بيسيك على مقاعد البدلاء. وفقًا لما أوردته قناة سكاي سبورت،بقي المدافع المولود عام 1999 في معسكر الفريق، وسيتم تقييم حالته غدًا، لكنه سيجلس على مقاعد البدلاء على أقصى تقدير.
خط وسط فريق «ديه»
يُعد عودة إيدرسون خياراً مهماً لخط وسط بيرغامو، على الرغم من أنه من المتوقع أن يبدأ البرازيلي المباراة على مقاعد البدلاء؛ حيث يفضل الجهاز الفني إعادة دمجه تدريجياً بعد فترة الغياب الطويلة، لذا من المرجح أن يظل دي رون وباساليتش في التشكيلة الأساسية.
الاختيار يقع على دي كيتيلاري وراسبادوري
أما حالة تشارلز دي كيتيلاري وجياكومو راسبادوري فما زالت قيد التقييم: سيغادر اللاعبان مع الفريق إلى معسكره التدريبي في ميلانو، لكن القرار النهائي بشأن مشاركتهما في المباراة لن يتخذ إلا صباح الغد. فالطاقم الطبي يرغب في مراقبة حالتهما حتى اللحظة الأخيرة قبل البت في مسألة استدعائهما رسمياً للمباراة،