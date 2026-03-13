يخسر إنتر أليساندرو باستوني، بينما يستعيد أتالانتا إيدرسون، لكن هناك مستجدات أيضًا بشأن تشارلز دي كيتيلاري وجياكومو راسبادوري. وفقًا لما أوردته قناة «سكاي سبورت»، سيتم استدعاء لاعب الوسط للمشاركة في ملعب سان سيرو، استعدادًا لمباراة الدوري المقررة غدًا في الساعة 15:00. يعود البرازيلي إلى قائمة اللاعبين المتاحين، بعد أن غاب عن آخر ست مباريات: كانت آخر مشاركة له في مباراة الذهاب ضد بوروسيا دورتموند، وبعد ذلك أجبرته إجهاد عضلي على البقاء خارج الملاعب في الأسابيع التالية. في حين أن المدافع الأزوري لم يتعافى بعد من الإصابة في الساق التي تعرض لها في الديربي خلال اصطدامه مع لاعب الروسونيري رابيو.