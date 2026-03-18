إنتر، الحلم ينتهي في دوري الشباب: بنفيكا يفوز 3-2 ويتأهل إلى الدور نصف النهائي

إنتر - بنفيكا 2-3





الهدافون: 26' كوليتا، 58' فريتاس، 61' زوين، 77' فرانسيسكو سيلفا، 88' المحبوبي





إنتر (4-3-3): تاهو؛ ماريلو، ماي، بوفيو، بالو؛ زاراتي (81' لا توري)، سيربيليتي، فينتوريني (61' زوين)؛ مانكوسو (61' المحبوبي)، إدريسو، موسكوني (87' كوكوليس). المدرب: كاربوني





بنفيكا (4-3-3): فيريرا؛ نيتو، ر. سيلفا، أوليفيرا، بانجاكي (92' سواريس)؛ فريتاس، كينتاس، فيغيريدو (74' فرنانديز)؛ أوميه (92' بارينتي)، كابرال (55' ف. سيلفا)، كوليتا (من 74' نيفيس). المدرب: فيتور فينيا





الحكم: ديريفينسكي (أوكرانيا)





اللاعبون الذين حصلوا على بطاقات صفراء: سيربيليتي، تاهو، كابرال، ف. سيلفا، كينتاس





الطرد: -