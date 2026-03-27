إنتر، الاستراتيجية المحتملة في سوق الانتقالات بعد رحيل باستوني

إن حقيقة أن برشلونة يجري محادثات مع باستوني تدفع إنتر إلى التفكير فيما قد يحدث في المستقبل القريب. بالطبع، قد يتعين في نهاية المطاف الدخول في مفاوضات تبدأ بسعر مرتفع للغاية، لكنفي بعض الحالات يصبح الأمر الأهم الذي يجب التفكير فيه هو كيفية استبدال النجم المغادر بلاعب على مستوى التحدي، قادر على تلبية المتطلبات سواء من الناحية الإعلامية أو الفنية. وهذا بالضبط هو الاعتبار الذي قد يحدد مسارًا حاسمًا لاستراتيجيات إنتر المستقبلية في حال غادر مدافع المنتخب الوطني صفوف الفريق. من المخاطرة جدًا البحث عن بديل جديد لباستوني، فقليلون هم اللاعبون الذين يمكنهم تحمل المقارنة، كما أن تكلفتهم باهظة. وباتباع هذا المنطق، سيكون من الأسهل بكثير تغيير كل شيء، وإحداث ثورة في الدفاع والبدء من قواعد أخرى، لتجنب العبء الثقيل للمقارنات التي لا مفر منها والتي ستنشأ.





