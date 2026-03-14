جدل كبير في سان سيرو حول هدف التعادل الذي سجلته أتالانتا على أرض إنتر، وهو نتيجة قد تعيد إحياء المنافسة على لقب الدوري: تحت المجهر، تلامس بين سليمانا ودومفريس مهد الطريق للغاني للتسديد، ثم سدد كرستوفيتش الكرة في المرمى بعد أن أبعدها سومر.
ترجمه
إنتر: احتجاجات على التلامس بين سليمانا ودومفريس أثناء هدف كرستوفيتش. ماريلي: "الهدف صحيح"
الحقيقة
يحدث كل هذا في الدقيقة 82: يمرر زاباكوستا كرة طويلة إلى اللاعب الجبل الأسود الذي يمررها خلفه معتمدًا على انطلاق سليمانا، الذي كان متأخرًا بعض الشيء عن دومفريس. يتصادم اللاعبان، ويضع الغاني يده على ظهر الهولندي، وربما يكون هناك أيضًا تلامس طفيف بين أقدام اللاعبين اليمنى، والحقيقة أن دومفريس ينزلق بعد ذلك ويترك الكرة للخصم، الذي يسددها في تلك اللحظة، ليصدها سومر ويحرز كرستوفيتش الهدف. يبدو أن مانغانييلو يريد أن يصفر، لكنه لا يعاقب على التدخل في النهاية.
الاحتجاجات
احتج لاعبو إنتر بشدة على الفور لدى مانغانييلو، الذي أشار بدوره إلى خط الوسط لحظة دخول الكرة المرمى. يضع دومفريس يديه على وجهه في حالة من عدم التصديق، وتستغرق مراجعة غاريغليو وشيففي في غرفة VAR وقتاً طويلاً، حيث تستأنف المباراة بعد أكثر من 3 دقائق، ويكون تشيفو الأكثر احتجاجاً: يتلقى مدرب إنتر إنذاراً أولاً، ثم يُطرد عند احتساب الهدف، ويخرج وهو يصرخ "كانت مخالفة!".
تعليق ماريللي
هذا ما قاله لوكا ماريللي في قناة DAZN: "هذه لحظة لا مجال للنقاش فيها. الهدف جاء نتيجة تلامس لم يُحتسب بين سليمانا ودومفريس، وقد أحسن مانغانييلو صنعاً بترك اللعب يستمر. لم يكن هناك تلامس في الجزء السفلي، أما التلامس في الجزء العلوي فهو يد موضوعة على ظهر دومفريس، لكنه ليس مخالفة. يبدو أن دومفريس هو من سقط على الأرض، والهدف صحيح تمامًا".