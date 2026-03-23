إنتر: اجتماع في أوائل أبريل بين الملاك والإدارة وتشيفو حول سوق الانتقالات وتجديد العقود: آخر المستجدات

من الصعب التفكير في المستقبل عندما يتطلب الحاضر أقصى ما يمكن من الطاقة الجسدية والعقلية، لكن في شارع التحرير، يتعين عليهم محاولة الفصل بين ضغوط اللحظة والتخطيط الضروري الذي يجب على أي نادٍ كبير المضي فيه من أجل بناء المستقبل، الذي يبدو أنه سيكون حافلاً بالتغييرات. هذه الفترة ليست من أسعد الأوقات، ففريق إنتر بقيادة تشيفو يتصدر الترتيب لكنه يفقد أرضيته أمام ميلان ونابولي. لم تجلب آخر مباراتين ضد أتالانتا وفيورنتينا سوى نقطتين، والآن سيقدم جدول المباريات تحديات معقدة وحاسمة مثل تلك ضد كومو وروما ولاتسيو وبولونيا. وقد اعترف مدرب النيرازوري نفسه، في المؤتمر الصحفي لمباراة فيورنتينا - إنتر، بأن الفريق ليس في كامل لياقته البدنية. ولكن إلى جانب النقص البدني، هناك أيضًا نقص ذهني، وهي مشاكل معروفة لفريق تضرر بشدة من انتكاسات الموسم الماضي، وهي أيضًا نتيجة لانقسام في غرفة الملابس بسبب العديد من اللاعبين الذين سيغادرون في نهاية العام وأولئك الذين لم يعودوا يظهرون في إنتر.







