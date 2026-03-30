إليوت أندرسون يرد على شائعات الانتقال إلى مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، في الوقت الذي يظهر فيه نجم نوتنغهام فورست في مؤتمر صحفي في إنجلترا

كما أن مانشستر سيتي في صلب المنافسة، حيث يسعى بيب جوارديولا إلى الاستعداد لمستقبل يخلو من العديد من النجوم المخضرمين. وتشير التقارير إلى أن النادي يدرس إجراء عملية تجديد ضخمة بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني، قد تشهد انضمام ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل إلى أندرسون في ملعب الاتحاد.

مع عدم وضوح مستقبل رودري وبرناردو سيلفا، حدد المدير الرياضي لمانشستر سيتي، هوغو فيانا، أندرسون كهدف رئيسي. جعلت هيمنة اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا من حيث إحصائيات التدخلات الناجحة والتمريرات العرضية والأخطاء التي حصل عليها، منه أحد أكثر المواهب الإنجليزية طلبًا في السوق قبل فترة الانتقالات الصيفية.