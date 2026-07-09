محمد الوحيدي أو "أبو شهيب" كما كان يعرف في غزة استشهد رفقة شخصين آخرين يوم مباراة مصر والأرجنتين بعد إصابته من قبل الجيش الإسرائيلي، والذي قال في بيانه إنه قُتل بالخطأ أثناء استهداف عنصر من حماس.









الوحيدي الذي يشغل منصب مدير مكتب المخاتير والوجهاء في مقر مدينة غزة بحسب محمد منصور، المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، وبرز خلال سنوات عمله في تنسيق الجهود الإنسانية والإغاثية، إلى جانب مساهمته في تنظيم فعاليات مجتمعية تهدف إلى التخفيف من معاناة السكان، وآخرها تنظيم ساحات بشاشات عرض ضخمة من أجل متابعة مباريات كأس العالم، والذي بحسب عائلته في تصريحات نقلتها "جارديان" كان متجهًا لأحدها وقت استهدافه في سيارة.

الساحات التي جهزها الراحل كانت مسرحًا لتجمعات ضخمة من الفلسطينيين لمتابعة مباريات كأس العالم، ومناصرة المنتخب المصري في مشواره وصولًا لمباراة الأرجنتين التي شهدت تفاعلًا كبيرًا في غزة ضاهى ما شوهد في المدن المصرية من حيث الحماسة والتشجيع.







وقال أستاذ القانون الدولي محمد محمود مهران إن اغتيال الوحيدي لا يمكن اعتباره حادثاً عرضياً، بل يمثل عملية اغتيال تحمل مؤشرات واضحة على سبق الإصرار، أن توقيت تنفيذ الغارة عند الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، تزامناً مع تجهيز ساحات عرض مباراة مصر والأرجنتين، يعكس -بحسب تقديره- رسالة مقصودة تستهدف حرمان سكان غزة من أي مساحة للفرح.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان، إن استهداف مدير العلاقات العامة في اللجنة المصرية، بالتزامن مع التحضيرات لإقامة ساحات عامة لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين، يعكس توجهاً لاستهداف ليس المدنيين فقط، وإنما أيضاً المبادرات التي تمنح السكان متنفساً نفسياً في ظل الحرب.