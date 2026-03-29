إلكان يبيع كل شيء، لكنه يعيد إحياء يوفنتوس: معنى الثقة في سباليتي وسوق الانتقالات

تتضمن رسالة Exor الموجهة إلى المساهمين المبادئ التوجيهية الخاصة بنادي يوفنتوس في المستقبل القريب

في رسالته إلى مساهمي شركة «إكسور»، تطرق جون إلكان أيضًا إلى يوفنتوس، وهي واحدة من المؤسسات القليلة جدًّا التابعة لمجموعة «أغنيللي/إلكان» التي لا تزال موجودة فعليًّا على الأراضي الإيطالية، بعد بيع العديد من الأصول. العالم يتغير، وكذلك تتغير مصالح وآفاق الأسرة الحاكمة في تورينو، التي لطالما ارتبطت بشركة «فيات» وصناعة السيارات، لكنها تتجه الآن نحو مستقبل أقل صناعيةً وأكثر ماليةً.


في هذا السياق، تظل يوفنتوس في الوقت الحالي نقطة ارتكاز ثابتة بالماضي ورؤية للمستقبل حتى بالنسبة لجون إلكان، الذي كان قد نفى بشكل قاطع في الأشهر الماضية احتمال بيع النادي، في مواجهة الشائعات المتزايدة حول تغيير الملكية، وهي شائعات أطلقتها العرض المقدم (والمرفوض) من قبل المساهم الأقلية تيثر.


الآن يعيد إلكان طرح الموضوع، وفي الرسالة المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى تقييم المرحلة الأخيرة المضطربة من تاريخ يوفنتوس، يزرع بذور المستقبل القريب. إنها مبادئ توجيهية يمكن استنتاجها بسهولة ويمكننا، في جوهرها، تلخيصها في أربع نقاط: 1) لا للانسحاب من جانب المساهم الأكبر؛ 2) استثمرت Exor، وتستثمر، وستكون دائماً مستعدة لدعم يوفنتوس؛ 3) إلى جانب التزام Exor، يجب على النادي أن يواصل مسار الاستدامة الإيجابي؛ 4) الثقة الكاملة في لوتشيانو سباليتي، الشخصية الوحيدة في يوفنتوس الحالية التي ورد ذكرها في الرسالة، إلى جانب الموهبة "الجيلية" كينان يلدز.


وهذه النقطة الأخيرة هي الأكثر إثارة للاهتمام في سياق الأحداث الراهنة، وفيما يتعلق بالخيارات المحتملة ليوفنتوس في سوق الانتقالات. فبغض النظر عن الاستراتيجيات والخطط، فإن كلمات التقدير والثقة الموجهة إلى سباليتي تلامس جوهر الموضوع في جانبين على الأقل. الأول يتعلق بتجديد عقد المدرب، وهو ما يجري العمل عليه حالياً: في هذا الصدد، فإن كلمات إلكان "تتجاوز" الإدارة. ومعناها هو: سباليتي سيبقى، فابحثوا أنتم عن طريقة للتوصل إلى اتفاق.


الجانب الثاني، المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجانب الأول، يتعلق بسوق الانتقالات، لأن تجديد عقد سباليتي يعني تبني توجيهاته وأهدافه وتوقعاته. وبالتالي: تجنب بيع اللاعبين من التشكيلة الحالية الذين يعتبرهم سباليتي أساسيين، وإضافة الجودة والخبرة إلى تشكيلة تعاني من ثغرات واضحة في هاتين الصفتين.


سيتجه سوق الانتقالات في يوفنتوس نحو هذه المعايير، لكن المستوى الذي سيتم فيه تنفيذ هذا العمل لا يزال يعتمد على شرط حاسم: التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل. يقع على عاتق سباليتي والفريق تحقيق ذلك، وبعد ذلك سيكون هناك دعم من Exor لسوق انتقالات مهم.


  • الرسالة

    "نحن ملتزمون تمامًا - كما يؤكد إلكان - بدعم النجاح الرياضي والمالي ليوفنتوس، ونؤمن بأن مستقبلًا مشرقًا ينتظرنا. وكما قال الأسطورة عمر سيفوري: 'هنا يجب أن نكافح دائمًا، وعندما يبدو أن كل شيء قد ضاع، يجب أن نستمر في الإيمان، فليوفنتوس لا تستسلم أبدًا'".


    "في مطلع عام 2026، مددت يوفنتوس عقد الموهبة الصاعدة كينان يلدز حتى عام 2030، مؤكدة التزامنا بتنمية المواهب الواعدة في النادي والحفاظ عليها. يعكس هذا النهج ثقتنا الراسخة في يوفنتوس. تظل إكسور مالكة فخورة للنادي، وتواصل علاقة دامت لأكثر من قرن بفضل عائلتي".


    "مرت يوفنتوس بفترة صعبة في السنوات الأخيرة، اتسمت بضغوط داخلية وخارجية أثرت حتماً على الأداء. تحملنا المسؤولية حيثما لزم الأمر، ودعمنا النادي بحزم وعملنا عن كثب مع إدارته لإعادة الاستقرار وإعادة يوفنتوس إلى مسار بناء بعد حل القضايا القانونية والتنظيمية. في هذا السياق، كان عام 2025 عاماً مكرساً لبناء الأسس لأداء مستدام، سواء داخل الملعب أو خارجه. لقد دعمنا النادي بمساهمتنا النسبية في زيادة رأس المال بنحو 100 مليون يورو، وأيدنا تغييرات مهمة في إدارته".


    "على الصعيد الرياضي، خاضت الفريق النسائي موسمًا استثنائيًا، حيث حقق الثنائية الوطنية، وفاز بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا. في يناير 2026، فازت يوفنتوس للسيدات أيضًا بكأس السوبر الإيطالي. كما بدأ الفريق الرجالي في إظهار تقدم بعد تعيين لوتشيانو سباليتي مدربًا في أكتوبر. أضفى سباليتي طاقة جديدة على غرفة الملابس، وأعاد الرغبة والتصميم على الفوز".


    "كما تحسنت النتائج المالية بشكل ملحوظ خارج الملعب: في عام 2025، ارتفعت إيرادات يوفنتوس بنسبة 34% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 530 مليون يورو، مدفوعة بشكل أساسي بعودة الفريق الرجالي الأول إلى دوري أبطال أوروبا. ونتيجة لذلك، انخفضت خسائر النادي بنسبة 71% مقارنة بالعام السابق، لتستقر عند 58 مليون يورو، مع استمرار النادي في مسيرته نحو الاستدامة المالية. خلال العام، جدد النادي أيضًا شراكته مع أديداس حتى موسم 2036/37 بقيمة إجمالية تبلغ 408 ملايين يورو، ومدد اتفاقية الرعاية الأمامية مع جيب حتى يونيو 2028 مقابل 69 مليون يورو".



