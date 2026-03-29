في رسالته إلى مساهمي شركة «إكسور»، تطرق جون إلكان أيضًا إلى يوفنتوس، وهي واحدة من المؤسسات القليلة جدًّا التابعة لمجموعة «أغنيللي/إلكان» التي لا تزال موجودة فعليًّا على الأراضي الإيطالية، بعد بيع العديد من الأصول. العالم يتغير، وكذلك تتغير مصالح وآفاق الأسرة الحاكمة في تورينو، التي لطالما ارتبطت بشركة «فيات» وصناعة السيارات، لكنها تتجه الآن نحو مستقبل أقل صناعيةً وأكثر ماليةً.





في هذا السياق، تظل يوفنتوس في الوقت الحالي نقطة ارتكاز ثابتة بالماضي ورؤية للمستقبل حتى بالنسبة لجون إلكان، الذي كان قد نفى بشكل قاطع في الأشهر الماضية احتمال بيع النادي، في مواجهة الشائعات المتزايدة حول تغيير الملكية، وهي شائعات أطلقتها العرض المقدم (والمرفوض) من قبل المساهم الأقلية تيثر.





الآن يعيد إلكان طرح الموضوع، وفي الرسالة المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى تقييم المرحلة الأخيرة المضطربة من تاريخ يوفنتوس، يزرع بذور المستقبل القريب. إنها مبادئ توجيهية يمكن استنتاجها بسهولة ويمكننا، في جوهرها، تلخيصها في أربع نقاط: 1) لا للانسحاب من جانب المساهم الأكبر؛ 2) استثمرت Exor، وتستثمر، وستكون دائماً مستعدة لدعم يوفنتوس؛ 3) إلى جانب التزام Exor، يجب على النادي أن يواصل مسار الاستدامة الإيجابي؛ 4) الثقة الكاملة في لوتشيانو سباليتي، الشخصية الوحيدة في يوفنتوس الحالية التي ورد ذكرها في الرسالة، إلى جانب الموهبة "الجيلية" كينان يلدز.





وهذه النقطة الأخيرة هي الأكثر إثارة للاهتمام في سياق الأحداث الراهنة، وفيما يتعلق بالخيارات المحتملة ليوفنتوس في سوق الانتقالات. فبغض النظر عن الاستراتيجيات والخطط، فإن كلمات التقدير والثقة الموجهة إلى سباليتي تلامس جوهر الموضوع في جانبين على الأقل. الأول يتعلق بتجديد عقد المدرب، وهو ما يجري العمل عليه حالياً: في هذا الصدد، فإن كلمات إلكان "تتجاوز" الإدارة. ومعناها هو: سباليتي سيبقى، فابحثوا أنتم عن طريقة للتوصل إلى اتفاق.





الجانب الثاني، المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجانب الأول، يتعلق بسوق الانتقالات، لأن تجديد عقد سباليتي يعني تبني توجيهاته وأهدافه وتوقعاته. وبالتالي: تجنب بيع اللاعبين من التشكيلة الحالية الذين يعتبرهم سباليتي أساسيين، وإضافة الجودة والخبرة إلى تشكيلة تعاني من ثغرات واضحة في هاتين الصفتين.





سيتجه سوق الانتقالات في يوفنتوس نحو هذه المعايير، لكن المستوى الذي سيتم فيه تنفيذ هذا العمل لا يزال يعتمد على شرط حاسم: التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل. يقع على عاتق سباليتي والفريق تحقيق ذلك، وبعد ذلك سيكون هناك دعم من Exor لسوق انتقالات مهم.



