FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

إقصاء أتالانتا من دوري أبطال أوروبا يغير جدول مباريات الجولة 31 من الدوري الإيطالي: المباريات التي تم تأجيلها

تغييرات في جدول مباريات جولة عيد الفصح في الدوري الإيطالي، وتشمل التغييرات فريقي كومو وأودينيزي

أنهت أتالانتا رسمياً مساء أمس مشوارها في دوري أبطال أوروبا. وقد خرجت "الديّا"، الفريق الإيطالي الوحيد في دور الـ16، من البطولة بعد هزيمةثقيلة بنتيجة 10-2 أمام بايرن ميونيخ. والآن، تعود أنظار فريق بالادينو إلى الدوري الإيطالي، حيث لا يزال على أتالانتا أن يثبت على أرض الملعب أنه يستحق التأهل إلى الدوري الأوروبي المقبل، وفي الوقت نفسه، لا يزال في السباق على مكان في نهائي كأس إيطاليا.


وكما أُعلن سابقاً عند تحديد جدول مباريات الدوري القادمة، كانت رابطة الدوري الإيطالي قد توخت خيارين في حال تأهل أتالانتا أو عدم تأهلها إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

  • ما الذي سيتغير في الجولة الحادية والثلاثين

    وكما يوضح موقع «كالتشيو إي فينانزا»، "ستقام مباراة ليتشي وأتالانتا يوم الاثنين 6 أبريل 2026 في الساعة 15:00 (بدلاً من يوم السبت 4 أبريل، في الساعة 15:00)، وستُقدم مباراة أودينيزي وكومو إلى الساعة 12:30 من نفس اليوم (بدلاً من إقامتها في الساعة 15:00 من يوم 6 أبريل)". 

    • إعلان