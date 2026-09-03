فوضى يعيشها صلاح في تركيا .. طرابزون يطيح رسميًا بمدربه بعدما رفض استقالته!

دخلت حياة محمد صلاح الجديدة في تركيا في دائرة الغموض عقب الرحيل المفاجئ للمدرب فاتح تقي.
ويجد أيقونة ليفربول السابق نفسه الآن في خضم عملية البحث عن مدرب جديد بعد مرور خمس مباريات فقط على انضمامه إلى نادي طرابزون التركي.
دخلت حياة محمد صلاح الجديدة في تركيا في دائرة الغموض عقب الرحيل المفاجئ للمدرب فاتح تقي.
ويجد أيقونة ليفربول السابق نفسه الآن في خضم عملية البحث عن مدرب جديد بعد مرور خمس مباريات فقط على انضمامه إلى نادي طرابزون التركي.
بلغ الوضع في طرابزون سبور مرحلة الغليان هذا الأسبوع، إذ أكد النادي أخيرًا رحيل المدرب. وجاء هذا القرار بمثابة مفاجأة كبرى نظرًا إلى أن مجلس الإدارة كان قد أعلن دعمه العلني للمدرب قبل أقل من سبعة أيام. وقد بدأت الاضطرابات في أعقاب الهزيمة المذلة بمجموع مباراتين 5-0 أمام فريق فيرينتسفاروشي المجري في ملحق الدوري الأوروبي مباشرة.
وعقب تلك الكارثة القارية، حاول تقي بشكل مثير أن يتنحى عن منصبه، مصرّحًا بأنه "يملك الحق في معاقبة نفسه" بسبب الأداء الضعيف للفريق. لكن في تطور غريب، رفض النادي في البداية السماح له بالرحيل.
وأصدرت الإدارة بيانًا رسميًا أكدت فيه أن استقالته "قوبلت بالرفض"، وأصرّت على أن يقود الفريق في مباراته المحلية التالية. غير أن هذا التصويت بالثقة القصير الأمد تبخّر سريعًا بعدما سقط الفريق بهزيمة 2-1 أمام أمدسبور يوم الثلاثاء.
ومع تحول الأجواء المحيطة بالنادي إلى حالة من التوتر، عُقدت محادثات إضافية بين المدرب ومجلس الإدارة لإيجاد حل. وأفضى ذلك إلى اتفاق متبادل على إنهاء عقده بأثر فوري. وأصدر النادي بيانًا مطولًا شرح فيه القرار.
وجاء في البيان: "نتيجة للمناقشات التي جرت، اتفقنا بشكل متبادل على الافتراق عن فاتح تقي بما يتماشى مع مصالح طرابزون سبور وأهدافه المستقبلية".
وحرص النادي على إبراز التأثير الإيجابي الذي تركه المدرب خلال فترة توليه المسؤولية، ولا سيما فيما يتعلق بالألقاب والاستقرار المالي.
وأضاف النادي: "على مدى الفترة التي امتدت لنحو 18 شهرًا من عمله، أضاف فاتح تقي قيمة كبيرة لطرابزون سبور. فإلى جانب إسهاماته في تطوير اللاعبين الذين انضموا إلى صفوفنا خلال هذه الفترة، قدّم لنادينا مكاسب مهمة على الصعيدين الرياضي والاقتصادي. وبتحقيقه كأس تركيا وإضافته إلى خزانة ألقابنا، سطّر اسمه من جديد في تاريخ النادي".
يمثّل هذا الرحيل نهاية حقبة بالنسبة إلى تقي، الذي بدا متألمًا بوضوح من التراجع الأخير الذي مُني به الفريق.
وتابع البيان: "عند النقطة التي وصلنا إليها اليوم، توصّلنا إلى تفاهم متبادل مع مدربنا، الذي أعرب عن أنه لا يمكنه أبدًا القبول بأن يتسبب وجوده في إلحاق أي ضرر بطرابزون سبور بأي شكل من الأشكال، بأنه من المحتم رسم خارطة طريق جديدة عبر وضع مصلحة النادي فوق كل اعتبار".
واختتم النادي إشادته بتمنّي التوفيق لصاحب الـ48 عامًا في فصله المقبل من مسيرته في كرة القدم الاحترافية، مضيفًا: "نشكر مدربنا على الجهد والعمل المتفاني والنجاحات التي حققها والقيمة التي أضافها إلى نادينا حتى هذه المرحلة. نتمنى لفاتح تقي التوفيق في مسيرته المستقبلية؛ وبصفتي فردًا من عائلة طرابزون سبور، أود أن أعبّر عن أننا سنتذكره دائمًا باحترام للمشاعر الجميلة التي منحها لنادينا وللإرث القيّم الذي تركه خلفه".
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بالنسبة لمحمد صلاح، فإن توقيت الرحيل بعيد كل البعد عن المثالية. فقد انضم الملك المصري إلى الفريق التركي في صفقة صيفية بارزة، وكان أحد النقاط المضيئة القليلة في بداية موسم صعبة.
وقد نجح أسطورة ليفربول في هز الشباك ثلاث مرات في خمس مباريات فقط، مؤكداً أنه لا يزال يمتلك الحس التهديفي الذي جعله أيقونة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفيما يتواصل البحث عن خليفة دائم، أكد النادي أن حسين شيمشير سيتولى المهمة كمدرب مؤقت في المباراة المقبلة. ورغم أهداف صلاح، لم يتمكن طرابزون سبور من تحقيق سوى فوز وحيد في مبارياته الثلاث الأولى بالدوري، وتتصاعد الضغوط لقلب مسار الموسم.