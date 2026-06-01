أفراح إقالة سيرجيو كونسيساو تتوقف .. عملية بيع الاتحاد تنهار ورحيل وشيك لنجم الفريق

بعد موسم صفري على كافة الأصعدة، وبعد الكثير من القيل والقال، أعلن النادي الجداوي رسميًا اليوم الإثنين، إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم سيرجيو كونسيساو.

رحيل كونسيساو جاء بالتراضي بين الطرفين، بعد مراجعة وتقييم لمسيرة الفريق خلال الفترة الماضية، لكن لم يتم الإعلان بعد عن خليفته.

هذا الرحيل جاء ليطمئن جمهور العميد الذي طالب قبل أشهر بإقالة كونسيساو، لكن دون استجابة فورية من المسؤولين، بل إن بعض التقارير الصحفية زعمت خلال الفترة الماضية أن الأمور المالية قد تعيق رحيل البرتغالي وقد يستمر في قيادة الفريق بالموسم المقبل.







