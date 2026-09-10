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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

إنزاجي أم بوسيتش؟ خالد الشنيف : اليوم ستتم إقالة هذا المدرب من دوري روشن!

دوري روشن السعودي
التعاون ضد الهلال
التعاون
الهلال
الأهلي ضد الحزم
الأهلي
الحزم
مارينو بوسيتش
سيموني إنزاجي
أبها
الفتح
الشباب

أكثر من مرشح للرحيل!

خرج الإعلامي السعودي خالد الشنيف، برسالة غامضة تتنبأ برحيل أحد المدربين عن دوري روشن السعودي، دون الإفصاح عن اسم هذا المدرب، ليترك الجميع في حيرة.

الشنيف خرج بهذه التغريدة، وبعدها انتشرت التكهنات والتخمينات، حول المدرب الذي يستعد لحزم حقائبه في الأسابيع الأولى من المسابقة.

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  • ماذا قال الشنيف؟

    الإعلامي المعروف قال عبر حسابه:"اليوم ستحدث اول اقالة مدرب في دوري روشن، تتوقعون من؟".

    وهنا بدأت التوقعات تشير إلى مارينو بوسيتش مدرب الأهلي السعودي، والذي يحظى ببداية صعبة بعد قدومه خلفًا لماتياس يايسله المدرب الحالي لنيوكاسل يونايتد.


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  • Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    بوسيتش هو المرشح الأبرز

    من بين كل الأسماء التي لا تعيش بداية جيدة في دوري روشن، يبرز بوسيتش بشكل واسع، حيث يمتلك الأهلي 9 نقاط من 6 مباريات تحت قيادته حتى الآن في الموسم الجديد 2026/2027.

    الراقي فاز في 3 مباريات فقط وخسر في 3 مواجهات، مما تسبب في موجة غضب عنيفة تجاه المدرب القادم حديثًا إلى دوري روشن السعودي، وكانت الهزيمة الأسوأ ضد الهلال بنتيجة 3/0.

    برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، سبق أن ناقش فكرة رحيل بوسيش، بعدما فشل في الحفاظ على الحالة المميزة التي تمتع بها الفريق قبل رحيل الألماني ماتياس يايسله.

    ومن جانبه قال الإعلامي إبراهيم العنقري ردًا على هذا السؤال:"أنا مع استمراره بالفريق".

    وأما فيصل زين:"من البداية كنت مع عدم وجوده، أعتقد أن نونو سانتو هو البديل الأنسب له، ولكن هذا اختيارهم".

    ورد محمد الدهش على هذا السؤال:"أعتقد أن استمراره أفضل حاليًأ، لا يزال من المبكر الحكم عليه"، وهو ما أيده الناقد عماد السالمي.

  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إنزاجي مهدد أيضًا

    رغم البداية المميزة للمدرب الإيطالي للموسم الجديد، وفوزه في 5 مباريات مقابل خسارة واحدة فقط أمام نيوم، إلا أنه يظل دائمًا من المرشحين للإقالة والرحيل عن منصبه.

    الأمور كانت تسير بشكل ممتاز في البداية، ولكن الخسارة الأخيرة أمام نيوم بنتيجة 1/0، أعادت مرة أخرى الحديث عن رحيله، خاصة وأن أسلوبه الفني لا يحظى بإعجاب أغلب المشجعين والمحللين.

    ولو نظرنا إلى الأمور بشكل منطقي، سنجد أن فكرة رحيل إنزاجي واردة جدًا لو اهتزت نتائج الفريق، ولكن يغادر الآن؟ هذا أمر صعب.


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  • أسماء أخرى

    التوقعات أشارت أيضًا إلى توماس ليتش مدرب الشباب، بسبب حصوله على 3 نقاط فقط في 6 مباريات، وحصده لـ3 تعادلات دون الفوز بأي مباراة.

    ويظهر كذلك خالد العطوي، مدرب فريق الفتح الذي خاض 6 مباريات مع الفريق في الموسم الجديد، وحصد 3 نقاط من 3 تعادلات، ليتشابه موقفه مع ليتش.

    وأخيرًا، يأتي دامير بوريتش مدرب فريق أبها، الذي حصل على نقطة واحدة فقط حتى الآن، بتعادله في مباراة وخسارة 5 مواجهات في دوري روشن.

أسئلة الأكثر شيوعًا

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يمكنك المشاهدة مجانًا على ثمانية وقنواتها بجودة 1080HD، أما الجودة القصوى 4K فسوف تكون حصرية للمشتركين في التطبيق.

اشتراك ثمانية يضمن لك التجربة الأفضل لمشاهدة البطولات السعودية، بعدة مزايا:

- أقصى جودة مشاهدة بـ 50 إطار في الثانية.

- إعلانات أقل من التجربة المجانية.

- الاستوديو التحليلي.

- ميزة المسبار، إحصائيات المباراة لحظة بلحظة.

- المشاهدة بجهازين في نفس الوقت.

- جودة خارقة بتقنية HDR – تتاح قبل 2026.

- مشاهدة عدة مباريات في نفس الوقت – تتاح قبل 2026.

- تنقّل بين كاميرات الملعب – تتاح قبل 2026.

- تحكم بصوت الجمهور والمعلّق – قبل 2026

- إضافة إلى مزايا تطبيق راديو ثمانية الحصرية، مثل مكتبة البودكاست الحصرية، والكتب والمقالات الصوتية.

يٌمكن إلغاء الاشتراك في ثمانية في أي وقت، قبل أو بعد انتهاء تجربتك المجانية.

ويتم ذلك بالدخول إلى إدارة الاشتراك في ملفك الشخصي على app.thmanyah.com أو من خلال متجر التطبيقات إذا كنت مشتركًا من التطبيق.

نعم، كافة تسجيلات مباريات موسم 2025-2026 وملخصاتها ستتاح في المنصة، إضافة لمكتبة منوّعة من البرامج الرياضية وغير الرياضية من إنتاج ثمانية.

مشاهدة دوري روشن السعودي 2025-2026 والبطولات السعودية ستكون حصريّة على تطبيق من ثمانية.

نعم، سيتمكن المستخدم من الدخول بعدد لا نهائي من الأجهزة بنفس الحساب، لكن المتابعة الحية للمباريات ستكون متاحة على جهاز واحد فقط في نفس الوقت.

كافة المباريات ستُنقل عبر البث الفضائي على قنوات ثمانية التي انطلقت بالفعل، وبدون الحاجة لجهاز استقبال إضافي (رسيفر).

نعم، وترددها هو:
النايل سات

التردد: 11236 ميجاهرتز.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

معدل الترميز 27500.

العرب سات

التردد: 11919 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز : 27500.

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن بدء منافسات الموسم الرياضي 2025-2026 بتاريخ 28 أغسطس 2025. وسيشهد افتتاح الموسم بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025.

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