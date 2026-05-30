إقالة أرني سلوت: محمد صلاح قد يغيّر تاريخ ليفربول بـ"كلماته فقط".. وبديله لا يمتلك "عصا سحرية" ولكن!

من الصعب تصديق أن الرجل الذي قاد العملاق الإنجليزي ليفربول، لتحقيق اللقب العشرين في "البريميرليج"، قبل عام واحد فقط؛ يُغادر "ميرسيسايد" اليوم، وهو مطرود من الباب الخلفي.

نعم.. ليفربول أعلن "إقالة" مديره الفني الهولندي أرني سلوت، مساء اليوم السبت؛ وذلك بعد "موسم صفري" في 2025-2026، مع تلقي 20 خسارة في مختلف المسابقات.

ولكن خلف هذه "الإقالة"؛ تقف رسالة غير مباشرة من الفرعون المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الأول لكرة القدم.

صلاح ليس مجرد لاعب مر على ليفربول؛ بل هو استحق أن يدخل ضمن أساطير النادي الإنجليزي العملاق، بسبب إنجازاته "الفردية والجماعية" على مدار 9 سنوات.

وانضم الفرعون المصري إلى ليفربول صيف عام 2017؛ قبل إعلانه الرحيل عن الفريق بشكلٍ رسمي، بنهاية الموسم الرياضي 2025-2026.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف خدم محمد صلاح ليفربول عند التعاقد معه في 2017، وحتى بعد إعلانه الرحيل..