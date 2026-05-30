Goal.com
مباشرالتذاكر
Arne Slot Mohamed Salah Liverpool GFXGOAL
أحمد فرهود

إقالة أرني سلوت: محمد صلاح قد يغيّر تاريخ ليفربول بـ"كلماته فقط".. وبديله لا يمتلك "عصا سحرية" ولكن!

فقرات ومقالات
ليفربول
آرني سلوت
محمد صلاح
أندوني إيراولا
الدوري الإنجليزي الممتاز

رحيل أرني سلوت بعد عامين فقط مع ليفربول..

من الصعب تصديق أن الرجل الذي قاد العملاق الإنجليزي ليفربول، لتحقيق اللقب العشرين في "البريميرليج"، قبل عام واحد فقط؛ يُغادر "ميرسيسايد" اليوم، وهو مطرود من الباب الخلفي.

نعم.. ليفربول أعلن "إقالة" مديره الفني الهولندي أرني سلوت، مساء اليوم السبت؛ وذلك بعد "موسم صفري" في 2025-2026، مع تلقي 20 خسارة في مختلف المسابقات.

ولكن خلف هذه "الإقالة"؛ تقف رسالة غير مباشرة من الفرعون المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الأول لكرة القدم.

صلاح ليس مجرد لاعب مر على ليفربول؛ بل هو استحق أن يدخل ضمن أساطير النادي الإنجليزي العملاق، بسبب إنجازاته "الفردية والجماعية" على مدار 9 سنوات.

وانضم الفرعون المصري إلى ليفربول صيف عام 2017؛ قبل إعلانه الرحيل عن الفريق بشكلٍ رسمي، بنهاية الموسم الرياضي 2025-2026.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف خدم محمد صلاح ليفربول عند التعاقد معه في 2017، وحتى بعد إعلانه الرحيل..

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    محمد صلاح.. الرجل الذي أعاد ليفربول إلى منصات التتويج

    تأثير الفرعون المصري محمد صلاح على تاريخ العملاق الإنجليزي ليفربول، لم يكن مجرد إضافة فنية أو تسجيل أهداف غزيرة فقط؛ بل نقطة تحول استراتيجية، أعادت صياغة هوية النادي الحديثة "محليًا وقاريًا".

    وعندما انضم صلاح إلى الريدز صيف 2017، كان الفريق يصارع لحجز مقعد في "المربع الذهبي"، بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

    لكن.. بعد التعاقد مع الفرعون المصري، عاد ليفربول للمنافسة "محليًا وقاريًا" من جديد؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التتويج بلقب الدوري الإنجليزي 2019-2020؛ وذلك للمرة الأولى منذ 30 عامًا، قبل تحقيق نسخة 2024-2025.

    * ثانيًا: قيادة ليفربول إلى 3 نهائيات في دوري أبطال أوروبا، مع التتويج بنسخة 2018-2019.

    هذا بالطبع بخلاف العديد من البطولات الأخرى "محليًا وخارجيًا"؛ مع تحطيم الكثير من الأرقام القياسية، في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي.

    • إعلان
  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRENTFORDAFP

    كلمات محمد صلاح.. البداية الحقيقة لـ"إقالة" أرني سلوت

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ سنتحدث الآن عن "خدمة" الفرعون المصري محمد صلاح للعملاق الإنجليزي ليفربول، حتى بعد إعلانه الرحيل عن النادي.

    وقبل أسبوعين من الآن.. اتجه صلاح إلى وسائل التواصل الاجتماعي؛ للتعبير عن حزنه من الحال الذي وصل إليه ليفربول في موسم 2025-2026، مع انتقادات واضحة لأسلوب لعب المدير الفني الهولندي أرني سلوت.

    وأهم ما جاء في رسالة صلاح، التي نشرها وقتها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"؛ الكلمات التي قال فيها: "أريد أن أرى ليفربول يعود لمكانته الطبيعية، كفريق هجومي يخشاه الخصوم.. هذا هو أسلوب كرة القدم الذي أعرفه، وهذه هي الهوية التي يجب استعادتها والحفاظ عليها إلى الأبد؛ ذلك أمر غير قابل للنقاش، وكل من ينضم للنادي يجب عليه التأقلم".

    وتفاعل الكثير من نجوم العملاق الإنجليزي، مع رسالة الفرعون المصري؛ الأمر الذي أوصل حقائق واضحة للإدارة، وهي:

    * أولًا: عدم رضاء نجوم ليفربول، عن أسلوب لعب سلوت.

    * ثانيًا: رغبة ملحة في إجراء تغيير فني، في الموسم الرياضي الجديد.

    وبالفعل.. لم يتأخر مسؤولو ليفربول في إعلان إقالة سلوت؛ خاصة أنهم وجدوا أن استمراره مع الفريق الأول في الموسم القادم، قد يزيد الأمور سوءًا.

    ولولا رسالة صلاح التي تفاعل معها نجوم ليفربول، وأوصلت حقائق واضحة للإدارة؛ كان المدير الفني الهولندي سيستمر في 2026-2027، على الأغلب.

  • Nottingham Forest v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    أندوني إيراولا.. البديل الذي ينطبق عليه ما ذكره محمد صلاح

    الآن.. لنتجه إلى "البديل" الأقرب لخلافة المدرب الهولندي أرني سلوت، على رأس القيادة الفنية للعملاق الإنجليزي ليفربول.

    الصحفي الرياضي فابريتسيو رومانو والكثير من التقارير العالمية، أجمعت على أن الإسباني أندوني إيراولا؛ هو المدير الفني الأقرب لخلافة سلوت في ليفربول، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

    إيراولا قاد نادي بورنموث لإنجاز تاريخي، في الموسم الرياضي المنتهي 2025-2026؛ وذلك باحتلال "المركز السادس" في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، والتأهُل للمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي لأول مرة في التاريخ.

    ويلبي إيراولا طموحات جماهير ليفربول، ويخدم طريقة لعبه؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: أسلوب الضغط العالي.

    * ثانيًا: الأسلوب الهجومي الذي يعتمد على التنوع.

    واتبع المدير الفني الإسباني الشاب هذا الأسلوب، سواء مع النادي المحلي رايو فاليكانو من 2020 إلى 2023، أو مع بورنموث من 2023 إلى 2026؛ ليستحق أن يُطلق على الفرق التي أشرف عليها، بأنها "نسخة مصغرة" من العملاق الكتالوني برشلونة.

    وهذا ما تحدث عنه الفرعون المصري محمد صلاح، في رسالته سالفة الذكر؛ والتي تفاعل معها نجوم ليفربول، وأدت إلى إقالة سلوت في النهاية.

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    بديل أرني سلوت.. لا يمتلك "عصا سحرية" في ليفربول ولكن!

    أخيرًا.. ما نريد قوله من كل ما سبق؛ هو أن الفرعون المصري محمد صلاح كان نقطة البداية لمرحلة جديدة في تاريخ العملاق الإنجليزي ليفربول عام 2017، وقد يكون كذلك في 2026.

    نقطة البداية في 2017، كانت عندما انضم إلى ليفربول، قادمًا من نادي العاصمة الإيطالية روما؛ أما الآن فـ"برسالته" التي تحدث فيها عن أسلوب النادي الإنجليزي، الذي يجب الحفاظ عليه مستقبلًا.

    وبالطبع.. لا نستطيع التأكيد على أن "خليفة" المدير الفني الهولندي أرني سلوت، سينجح مع ليفربول فورًا؛ فحتى المدرب الألماني الكبير يورجن كلوب الذي حقق الكثير من الإنجازات مع النادي، احتاج إلى فترة لذلك.

    إلا أن المؤكد بأن الريدز، من المستحيل أن يظهر بنفس المستوى الكارثي؛ الذي كان عليه في 2025-2026، تحت قيادة سلوت.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية ما سيحدث في ملف "خليفة" سلوت رسميًا، وهل سيعود ليفربول مرعبًا "محليًا وأوروبيًا" أم لا.