"لم يطلبوا رأيي وهكذا علمت بالخبر" .. فان دايك يعرب عن صدمته بعد إقالة سلوت من ليفربول

في أعقاب الهزيمة المخيبة للآمال التي منيت بها هولندا أمام الجزائر بنتيجة 1-0 في مباراة ودية استعدادية لكأس العالم، تحدث فان دايك عن رحيل سلوت المفاجئ. وفي حديثه إلى قناة NOS الهولندية، اعترف المدافع بأن خبر إقالة مواطنه شكل صدمة كبيرة له.

وأوضح المدافع أنه كان قد عاد لتوه إلى وطنه عندما علم بالأمر. وقال فان دايك: "هبطت في أمستردام بعد ظهر يوم السبت، وكان الخبر قد تسرب بالفعل. بعد ذلك، أجريت محادثات مع بعض الأشخاص بطبيعة الحال. لكن القرار كان قد اتخذ بالفعل".