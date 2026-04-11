رغبة مالديني وأليجري.. ميلان يضع عينه على "قاهره" زانيولو في الميركاتو المقبل

بعد تجوال طويل بين إسطنبول عبر بوابة جلطة سراي وأتالانتا وفيورنتينا، قرر زانيولو التراجع خطوة إلى الوراء والبدء من جديد مع نادٍ إقليمي بأقل قدر من الضغوطات مثل أودينيزي. بالنسبة لشاب حصل على كل شيء وبسرعة بين إنتر وروما والمنتخب الإيطالي، كانت هذه الخطوة بمثابة "جرعة تواضع" ضرورية وحقيقية لاستعادة نفسه، واستعادة أسلوب اللعب الذي منحه لقب "موهبة كرة القدم الإيطالية الواعدة".

انخرط نيكولو بشكل مثالي في عالم أودينيزي، وجاءت العروض القوية كنتيجة طبيعية لذلك: فبعيداً عن الأرقام الجيدة التي تشير إلى تسجيله 5 أهداف وصناعته لـ 6 تمريرات حاسمة في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي، فإن أسلوبه وعقليته على أرض الملعب هما ما يثير الإعجاب حقاً.

ليس من قبيل الصدفة أن يتحدث مدرب أودينيزي "رونيايتش" عن لاعبه قائلاً: "نحن نهاجم معاً وندافع معاً. يمتلك ميلان جودة فردية تفوق ما لدينا، لكننا لعبنا بطاقة كبيرة. قدم زانيولو مباراة رائعة، بانضباط كبير، حتى في الجانب الدفاعي؛ إنه يتحسن، وهو في طور التطور، ويمكنه تقديم الأفضل. أنا سعيد جداً بالطريقة التي يلعب بها: إذا استمر على هذا النحو، فسيحظى بالتأكيد بفرصة العودة للعب مع المنتخب الوطني".

"الانضباط" و"الجانب الدفاعي" هما الكلمتان المفتاحيتان اللتان أعادتا إشعال اهتمام ميلان، وهو الاهتمام الذي كان قريباً من التحقق في أكثر من مناسبة بالماضي.





Getty Images



