الاحتمال الأسوأ هو الأقرب .. "نسبة 30%" تنهي موسم يامال وتهدد مشاركته في كأس العالم

سيغيب يامال عن الملاعب لمدة لا تقل عن خمسة إلى ستة أسابيع، وقد يطول غيابه أكثر إذا تأخر تعافيه. وهذا الجدول الزمني يستبعده عن بقية الموسم المحلي ويضع مشاركته في كأس العالم موضع شك كبير.

ومن المقرر إجراء المزيد من الفحوصات اليوم، الخميس، من أجل الوصول إلى الحكم النهائي بخصوص مدة غياب اللاعب والطريقة الأفضل لتعافيه.

ومع تبقي سبعة أسابيع بالضبط على انطلاق كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، من المقرر أن تخوض إسبانيا مباراتها الافتتاحية ضد كاب فيردي في 15 يونيو، بعد أربعة أيام من المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا.