امتياز غير متاح للجميع .. الأرجنتين تمنح ميسي معاملة خاصة بكأس العالم طمحًا في تكرار إنجاز قطر 2022

أُدرجت الأرجنتين في المجموعة العاشرة في البطولة الكبرى إلى جانب الجزائر والنمسا والأردن التي تشارك للمرة الأولى في البطولة.
وأعلن سكالوني عن تشكيلته المكونة من 26 لاعبًا، حيث استبعد بشكل لافت تسعة لاعبين من التشكيلة الفائزة في عام 2022، بما في ذلك النجوم الصاعدة مثل أليخاندرو جارناشو وفرانكو ماتانتونو، بالإضافة إلى المهاجم المخضرم باولو ديبالا.
يعمل الجهازين الفني والطبي بجد للحفاظ على لياقة الجميع، حيث يخضع العديد من اللاعبين الآخرين، بما في ذلك إيميليانو مارتينيز ولياندرو باريديس ونيكو جونزاليس، لجلسات تدريبية فردية محددة. على الرغم من هذه العقبات الطفيفة، تلقى حامل اللقب دفعة معنوية بخبر تعافي خوليان ألفاريز وكريستيان روميرو تمامًا استعدادًا للمباريات التحضيرية المقبلة.