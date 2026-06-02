امتياز غير متاح للجميع .. الأرجنتين تمنح ميسي معاملة خاصة بكأس العالم طمحًا في تكرار إنجاز قطر 2022

حصل ميسي على غرفة خاصة به طوال فترة البطولة. وفي حين يتشارك بقية أعضاء الفريق أماكن الإقامة، يقيم اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا بمفرده في الغرفة رقم 202 بمقر الفريق في مدينة كانساس سيتي، والتي تقع بجوار غرفتي صديقيه المقربين رودريجو دي بول ونيكولاس أوتامندي.

وكان الفائز بـ«الكرة الذهبية» ثماني مرات قد اعتاد على مشاركة غرفته مع سيرخيو أجويرو، قبل أن يضطر أسطورة مانشستر سيتي إلى الاعتزال.

وخلال بطولة 2022 طلب القائد أيضًا الإقامة بمفرده، وهو تقليد اختار الاستمرار فيه بينما تسعى الأرجنتين للدفاع عن لقبها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



