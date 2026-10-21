"الحسد" ضرب باريس بالإصابات .. "سر نيمار" يحل الأزمة وشبيه كفاراتسخيليا ينتظر الفرصة للانفجار مع إنريكي

عند انتقال ميكا جودتس إلى باريس سان جيرمان قادمًا من أياكس أمستردام الصيف الماضي مقابل 45 مليون يورو، كان التساؤل الأكبر :"لماذا فعل ذلك في نفسه؟ سيقضي أفضل أيام مسيرته على الدكة"!

وهذا أمر منطقي للغاية، لأن باريس يمتلك قوة هجومية ضاربة وأسماء عملاقة أثبتت نفسها على أعلى المستويات منذ سنوات، بينما يتحسس جودتس مسيرته نحو الشهرة وعمره 21 سنة فقط!

خفيتشا كفاراتسخيليا وعثمان ديمبيلي وديزيري دوي وفيران توريس، والوافد الجديد ماغنس أكليوش، إذن الفرصة تبدو صعبة للغاية بالنسبة للموهوب البلجيكي، الذي تبين بالفعل أن فرصته لن تكون سهلة أبدًا.

اللاعب لم يبدأ كأساسي في أي مباراة بدوري أبطال أوروبا، ودخل كبديل فقط ضد براتيسلافا السلوفاكي، وبدأ مرة واحدة فقط في الدوري الفرنسي، ولعب 5 مباريات أخرى كبديل!

بداية ليست الأفضل، للاعب يبدو أنه سيُهمش بشكل واضح، ولم يساهم سوى بتمريرة حاسمة واحدة فقط ضد ليل في الدوري الفرنسي، ولكن كما عرفنا دائمًا:"مصائب قوم عند قوم فوائد"!

الضحية هنا خفيتشا كفاراتسخيليا، بل باريس سان جيرمان بأكمله، لأن ملحمة برشلونة التي انتهت أمس، الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دوري الأبطال أوروبا، حملت بعض الانباء السيئة للعملاق الباريسي.



