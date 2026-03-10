إصابة قاسية أخرى لألفونسو ديفيز! نجم بايرن ميونيخ يغادر الملعب باكياً في أول مباراة له بعد عودته في دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا

على أرض الملعب، انتهت المباراة قبل أن تبدأ فعليًا، حيث قدم رجال كومباني عرضًا رائعًا في الكفاءة.

افتتح جوزيب ستانيسيتش التسجيل في الدقيقة 12، بعد أن تسلل إلى منطقة الجزاء ليحرز الهدف بعد ركلة ركنية قصيرة ذكية شارك فيها سيرج غنابري ومايكل أوليس. لم يتراجع الضيوف، حيث ضاعف أوليس النتيجة بهدفه المميز من على حافة منطقة الجزاء.

وبعد ثلاث دقائق فقط، سجل غنابري الهدف الثالث بعد أن استقبل تمريرة من أوليز وسددها في مرمى ماركو كارنيسيكي، تاركًا جماهير بيرغامو في صمت مذهول بسبب السرعة الفائقة لانتقالات بايرن.