محمد سعيد

ترجمه

إصابة قاسية أخرى لألفونسو ديفيز! نجم بايرن ميونيخ يغادر الملعب باكياً في أول مباراة له بعد عودته في دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا

حجز بايرن ميونيخ فعليًا مكانه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه الساحق 6-1 على أتالانتا في ملعب جيويس، لكن الأمسية طغت عليها إصابة ألفونسو ديفيز المؤلمة. بعد عودته للتو إلى الساحة القارية كبديل في الشوط الثاني، اضطر اللاعب الدولي الكندي إلى الخروج في الدقيقة 71 بعد تعرضه لإصابة بدون احتكاك. كان مشهد الظهير وهو يسحب قميصه فوق رأسه لإخفاء دموعه لحظة مؤلمة لفريق فينسنت كومباني، خاصة أن المدافع عانى من مشاكل بدنية طوال الموسم الحالي.

  • كابوس ديفيز يفسد ليلة تاريخية

    حدثت الإصابة بعد دقائق قليلة من تمريرة رائعة من ديفيز إلى مايكل أوليس الذي سجل الهدف الثاني في المباراة. على الرغم من التفوق التكتيكي الواضح للعملاق الألماني، إلا أن الحالة الطبية لنجمه الأيسر أصبحت محور الحديث. في وقت خروجه، كانت النتيجة 6-0، لكن المزاج في منطقة بايرن الفنية تغير بشكل واضح عندما سحب ديفيز قميصه فوق رأسه وهو يبكي قبل أن يتم استبداله بتوم بيشوف. بعد أن دخل في الشوط الثاني، لم يمض سوى 26 دقيقة على وجوده في الملعب.

    سيترقب النادي الآن بقلق نتائج الفحوصات الطبية لتحديد مدى خطورة الإصابة.

    بايرن يهيمن منذ صافرة البداية

    على أرض الملعب، انتهت المباراة قبل أن تبدأ فعليًا، حيث قدم رجال كومباني عرضًا رائعًا في الكفاءة.

    افتتح جوزيب ستانيسيتش التسجيل في الدقيقة 12، بعد أن تسلل إلى منطقة الجزاء ليحرز الهدف بعد ركلة ركنية قصيرة ذكية شارك فيها سيرج غنابري ومايكل أوليس. لم يتراجع الضيوف، حيث ضاعف أوليس النتيجة بهدفه المميز من على حافة منطقة الجزاء.

    وبعد ثلاث دقائق فقط، سجل غنابري الهدف الثالث بعد أن استقبل تمريرة من أوليز وسددها في مرمى ماركو كارنيسيكي، تاركًا جماهير بيرغامو في صمت مذهول بسبب السرعة الفائقة لانتقالات بايرن.

  • أوليس وجاكسون يتألقان في مهرجان الأهداف

    لم يتراجع متصدر الدوري الألماني في الشوط الثاني. أضاف نيكولاس جاكسون الهدف الرابع في بداية الشوط، حيث سجل بهدوء بعد تمريرة من لويس دياز.

    ثم سجل أوليس هدفه الثاني بضربة رائعة بقدمه اليسرى بعد انطلاقة قوية من ديفيز. وأكمل جمال موسيالا، الذي دخل الملعب في الشوط الثاني، الهزيمة في الدقيقة 67 بتسجيله هدفاً من تمريرة عرضية من جاكسون.

    أبرز الهدف السادس الفارق الكبير في المستوى بين الفريقين، حيث عانى الفريق الإيطالي في التعامل مع التحركات المستمرة لرباعي هجوم بايرن.

    في اللحظات الأخيرة من المباراة، تمكن أتالانتا من تسجيل هدف تعزية متأخر. تقدم ماريو باشاليتش في الوقت المحتسب بدل الضائع ليسجل هدفًا وحيدًا للزوار، لكن ذلك لم يقلل من هيمنة الفريق المضيف.

    مباريات تأديبية قبل مباراة الإياب

    مع اقتراب التعادل من اليقين، تطورت حبكة تكتيكية غريبة في المراحل الأخيرة من المباراة. إدراكًا منهم أن مباراة الإياب في ميونيخ أصبحت مجرد إجراء شكلي، بدا أن أوليس وجوشوا كيميش تعمدا الحصول على بطاقات صفراء لإضاعة الوقت من أجل التعرض للإيقاف لمباراة واحدة.

    وبتغيبهم عن مباراة الإياب في ملعب أليانز أرينا، سيضمن كلا اللاعبين مسح سجلاتهما التأديبية قبل مباريات ربع النهائي. حصل أوليس على بطاقة صفراء بعد أن استغرق وقتًا طويلاً غير معتاد في تنفيذ ركلة ركنية، بينما حذا كيميش حذوه بنفس الأسلوب التكتيكي في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة.

