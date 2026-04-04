Al Hilal v Al Najmah: Saudi Pro League
فيديو | "لا أقصد سالم الدوسري" .. مقترح بالتحقيق في إصابات اللاعبين بالمنتخب السعودي ورد طريف من وليد الفراج!

إصابة نجم الهلال تثير الجدل من جديد

طالب الإعلامي السعودي عبد الله فلاته، بالتحقيق في التقارير الطبية للاعبين المصابين عند استدعائهم إلى المنتخب، مؤكدًا أنه لا يقصد بحديثه سالم الدوسري نجم الهلال.

وظهرت خلال الأيام الأخيرة، بعض التشكيكات حول إصابة الدوسري مع المنتخب السعودي، والتي أبعدته عن مواجهتي الفريق الوديتين أمام مصر وصربيا في التوقف الدولي الأخير.

  • ماذا حدث؟

    الدوسري تم استبعاده من قائمة السعودية لوديتي مصر وصربيا خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، وقام اللاعب بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات" وهو داخل أحد مراكز الأشعة بمدينة جدة.

    أوضح الجهاز الطبي للمنتخب السعودي أن نظيره في نادي الهلال قام بتزويده بتقرير طبي مفصل، تضمن نتيجة أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت لسالم على موضع إصابته في الركبة.

    وعقب وصول اللاعب لمعسكر الأخضر، أجرى الجهاز الطبي للمنتخب الوطني فحوصات سريرية له مع الإطلاع على التقارير الطبية الخاصة بأشعة الرنين المغناطيسي، لتؤكد جميعها حاجة الدوسري لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الحالية.

    • إعلان
  • Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    فلاته : لا أقصد سالم

    وقال فلاته خلال تواجده في برنامج "أكشن مع وليد":لم أذكر اسم سالم الدوسري، ولكن هناك بعض اللاعبين الذين رُفضت تقاريرهم الطبية وتعرضوا للعقوبة".

    ورد عليه الفراج:"هل تقسم أنك لا تقصد سالم الدوسري؟".

    وجاء رد فلاته عليه:"عندما نطالب بالتحقق من التقارير الطبية للاعبين المصابين، فهذا لا يعتبر تشكيك لشخص بعينه".


  • تشكيك آخر في إصابة الدوسري ورد سريع

    فور ظهور بعض الأنباء حول إمكانية مشاركة الدوسري أمام مباراة الهلال القادمة ضد التعاون، قال الإعلامي السعودي محمد الدويش:"آخر موضة في الإصابات الرياضية، إصابة فترة التوقف الدولي، تبدأ فور آخر مباراة للفريق قبل التوقف وتنتهي قبل أول مواجهة بعده".

    وأنهى تغريدته عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي قائلًا:"هل هذا يحدث فقط في الدوري السعودي؟".

    كلمات الدويش تم تفسيرها من المتابعين كإسقاط على إصابة الدوسري، باعتباره الاسم الأبرز الذي تعرض للإصابة خلال التوقف الأخير.

    وفور إعلان قائمة الهلال وتأكد غياب الدوسري عن الفريق، قال عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز ردًا على التشكيك في إصابة اللاعب:"هذه غيابات الفريق غدًا ضد التعاون في الدوري، وكما هو موضح، سالم الذي شككوا في إصابته وأكدوا تلميحًا أو تصريحًا بأنه يدعيها، ها هو يغيب بسبب الإصابة في مباراة مهمة قد تؤثر نتيجتها على تحديد مسار الدوري".

    وأضاف الرئيس الأسبق للزعيم:"شفاه الله وعفاه هو وجميع المصابين في كل الأندية".

  • al Hilal vs Al kholoodGetty

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم يُعاني من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 19 انتصارًا مع 7 تعادلات، في 26 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 7 انتصارات مقابل تعادل وحيد؛ ليتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، كمتصدر لمنطقة الغرب.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".