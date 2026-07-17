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علي سمير

وسط مخاوف الإصابة الخطيرة .. الفحوصات تحسم مصير لاعب الأهلي وتكشف مدة غيابه!

الأهلي
دوري روشن السعودي
ريو أفي ضد الأهلي
ريو أفي
وديات الأندية
زكريا هوساوي

الاستعدادات مستمرة للموسم الجديد في النمسا

تحديثات إيجابية تلقاها نادي الأهلي السعودي، بخصوص إصابة الظهير الأيسر زكريا هوساوي، وسط الشكوك التي أثيرت حول معاناته من مشكلة خطيرة.

اللاعب سقط على أرض الملعب خلال مباراة الفريق الودية ضد هولشتاين كيل التي أقيمت ضمن معسكر الأهلي في النمسا، قبل أن يتم استبداله لعدم قدرته على استكمال اللقاء.

  • أنباء مطمئنة


    صحيفة "اليوم" السعودية، قالت إن الفحوصات التي أجراها اللاعب مؤخرًا، أكدت أنه يعاني فقط من إجهاد في العضلة الضامة، ولا توجد هناك أي مؤشرات حول إصابة خطيرة.

    وأوضحت أن هوساوي يحتاج للحصول على راحة تصل مدتها إلى بضعة أيام فقط، من أجل العودة تدريجيًا إلى التدريبات الجماعية للاستعداد للموسم الجديد 2026/2027.

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  • Zakaria Hawsawi زكريا هوساوي kooora

    عنصر هام في تشكيل الأهلي

    الجهاز الفني للراقي بقيادة المدرب ماتياس يايسله، تنفس الصعداء بكل تأكيد عقب سماع هذه الأنباء، بسبب القيمة الكبيرة التي يتمتع بها هوساوي في صفوف الفريق.

    ويعتمد يايسله بشكل كبير على هوساوي في مركز الظهير الأيسر، حيث ظهر في 32 مباراة الموسم الماضي، نجح خلالها في تسجيل هدفًا وحيدًا وصنع 3 آخرين.



  • أزمة تجديد يايسله

    رفض الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي السعودي، العرض الذي قدمته إدارة النادي لتجديد عقده حتى صيف 2029، بعدما تعثرت المفاوضات بسبب الخلاف حول الشرط الجزائي.

    ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، رحب يايسله في البداية بفكرة الاستمرار، لكنه تراجع عن الموافقة بعد إصرار إدارة الأهلي على إدراج شرط جزائي يعادل رواتب ستة أشهر، بهدف حماية حقوق النادي في حال إنهاء العقد قبل موعده، خصوصًا أن قيمة العقد المقترح تتجاوز 150 مليون ريال.

    العرض تضمن تمديد العقد ثلاثة مواسم إضافية مع الإبقاء على الراتب الحالي، الذي سبق أن ارتفع بنسبة 50%، إلى جانب زيادة مكافآت التتويج بالبطولات، إلا أن المدرب الألماني فضّل الاستمرار بعقده الحالي، الذي يتبقى فيه موسم واحد، ورفض أيضًا مقترحًا بربط التجديد التلقائي بتحقيق البطولات، متمسكًا بالشروط السابقة دون أي بنود إضافية.

    في المقابل، واصلت إدارة الأهلي تمسكها بإدراج شرط جزائي في أي اتفاق مستقبلي لحماية مصالح النادي.

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    وماذا بعد؟

    بدأ الأهلي بقيادة ماتياس يايسله خلال الأيام الماضية استعداداته للموسم الجديد 2026-27، حيث انطلق معسكره الخارجي في النمسا.

    وخاض الراقي مباراة ودية أمام بينزجاو سالفيلدين، وقد حسمتها كتيبة الألماني لصالحها بنتيجة (8-0)، وخسر يوم الأربعاء الماضي أمام هولشتاين كيل 4/1، وهو اللقاء الذي لم يستطع هوساوي إكماله.

وديات الأندية
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