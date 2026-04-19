قال كومباني: "كان ذلك أمرًا مؤسفًا حقًا، كان الأمر مؤسفًا للغاية حقًا، وقد فاجأنا جميعًا. نتمنى له كل التوفيق. لقد قدم سيرج مساهمات هائلة لنا هذا الموسم".

أعلن بايرن ميونخ رسمياً عن الإصابة يوم السبت، لكنه لم يحدد المدة التي سيغيب فيها اللاعب عن الملاعب. ونتيجة لذلك، أصبحت مشاركة الجناح في ما تبقى من موسم النادي وفي كأس العالم هذا الصيف مع ألمانيا موضع شك.

وأضاف مدرب المنتخب الوطني يوليان ناجلسمان: "أشعر بالأسف الشديد تجاه سيرج. هذه أخبار مريرة للغاية في نهاية الموسم، مع اقتراب مباريات كبيرة ومهمة." وكشف أنه تحدث إلى اللاعب المنكوب مساء السبت: "أخبرته أننا في المنتخب الوطني ندعمه جميعًا أيضًا. سندعمه جميعًا بأفضل ما نستطيع حتى يتمكن من العودة إلى الملعب في أقرب وقت ممكن."