هل تعرض لإصابة خطيرة؟ رد حاسم من بيدري عن حالته بعد التبديل ضد جلطة سراي

فوجئ برشلونة في البداية بهدف أليكسي باتراكوف الافتتاحي، ونجا بصعوبة من تلقي هدف ثانٍ بعدما ألغيت تقنية الفيديو المساعد محاولة باريش ألبير يلماز، قبل أن يعيد جواو كانسيلو التعادل في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وبعد استئناف اللعب، تألق الضيوف عبر ضربة رأس فيرمين لوبيز في الدقيقة 50، ثم أول هدف لأنتوني جوردون في دوري أبطال أوروبا بقميص برشلونة بعد ثلاث دقائق، إضافة إلى هدف البديل كريم أديمي في الدقيقة 65.

وحرصًا على تبديد أي شكوك بشأن خروجه المبكر، شرح بيدري حالته الجسدية لشبكة Movistarبعد المباراة قائلًا: «كنت أشعر بألم في المعدة وببعض التوعك. كان من الأفضل أن أطلب التبديل وأن يدخل لاعب آخر بكامل لياقته».

وفي تعليقه على الثبات الانفعالي لفريقه في قلب نتيجة المباراة بعد الاستراحة، أضاف: «أعتقد أننا كنا متعجلين للغاية في الشوط الأول في محاولة تمرير الكرة الحاسمة. عندما يتقدم الخصم في جو مثل هذا، يصبح الأمر صعبًا، لكنني أركز على ردة فعل الفريق. كان الشوط الثاني مذهلًا.

«كنا نستحوذ على الكرة ونرى مساحات كبيرة، لذلك كنا نتعجل تلك التمريرة الأخيرة. كان الأمر يتطلب تداول الكرة أكثر قليلًا لمنح المهاجمين فرصة التمركز. فعندما تصلهم الكرة قرب منطقة الجزاء، يكونون حاسمين».