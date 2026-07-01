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Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki و علي سمير

بيان رسمي يؤكد الكارثة .. نجم البرازيل مهدد بالغياب عن ما تبقى من كأس العالم

البرازيل
كأس العالم
لوكاس باكيتا
اليابان
البرازيل ضد النرويج
النرويج

اختبار صعب أمام كارلو أنشيلوتي

هزت البرازيل أنباء احتمال غياب لوكاس باكيتا عن بقية مباريات منتخبها في كأس العالم 2026، بعد تأكيد تشخيص إصابته عقب الفوز على اليابان.

ويواجه لاعب خط وسط فريق فلامنجو، الذي كان أحد الركائز الأساسية في تشكيلة كارلو أنشيلوتي طوال البطولة، الآن سباقًا مع الزمن ليعود إلى صفوف «السيليساو» مرة أخرى.

  • إصابة مؤلمة في أوتار الركبة لنجم فلامنجو

    أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يوم الأربعاء أسوأ مخاوف المشجعين، حيث كشف أن باكيتا تعرض لإصابة عضلية خطيرة خلال الفوز 2-1 على اليابان.

    واضطر اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إلى مغادرة الملعب في نهاية الشوط الأول في هيوستن، وأظهرت الفحوصات الطبية اللاحقة صورة قاتمة لمستقبله القريب في أمريكا الشمالية.

    وفي بيان رسمي، قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم: «خضع باكيتا لفحص تصويري أكد إصابته في الجزء الخلفي من فخذه الأيسر. وسيخضع اللاعب لبرنامج علاجي مكثف، تحت إشراف الطاقم الطبي للمنتخب البرازيلي، بهدف التعافي والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن».

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  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    انتهت حظوظه المونديالية؟

    ورغم أن الاتحاد لم يحدد رسميًا جدولًا زمنيًا لعودته، إلا أن تقريرًا لـ ESPN يشير إلى أن الإصابة هي شد في أوتار الركبة من الدرجة الثانية.

    وعادةً ما يتطلب هذا التشخيص فترة تعافي لا تقل عن ثلاثة أسابيع، وهو ما من شأنه نظريًّا أن يستبعد لاعب وست هام يونايتد السابق من بقية البطولة، ما لم تصل البرازيل إلى النهائي ويحقق تعافيًا خارقًا.

    ورغم هذه النكسة، لا يزال باكيتا متفائلاً، حيث لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن عزمه على العودة بقوة. وكتب باكيتا في «إنستجرام ستوري» مع بدء عملية إعادة تأهيله: «الإيمان... لقد مررت بهذا من قبل».

    وقد شارك باكيتا في التشكيلة الأساسية لجميع مباريات «السيليساو» حتى الآن، مما يجعله أحد أكثر اللاعبين الذين يثق بهم أنشيلوتي على أرض الملعب.

  • مشكلة مزدوجة تتعلق بالإصابات تواجه أنشيلوتي

    يُضاف غياب باكيتا إلى قائمة المخاوف المتزايدة التي تواجه معسكر المنتخب البرازيلي مع اقتراب بدء مرحلة خروج المغلوب. ينضم لاعب الوسط إلى رافينيا في غرفة العلاج، حيث عانى جناح برشلونة من إصابة في أوتار الركبة خلال مرحلة المجموعات. واضطر المنتخب البرازيلي إلى التكيف بسرعة، حيث حل الشاب رايان، لاعب بورنموث، محل رافينيا في المباريات الأخيرة.

    ومع ذلك، هناك بصيص أمل صغير، حيث عاد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا إلى الملعب هذا الأسبوع لإجراء تدريبات فردية. لكن احتمال اللعب بدون باكيتا في خط الوسط يمثل تحديًا تكتيكيًا مختلفًا للجهاز الفني، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهة صعبة في دور الـ16 ضد النرويج في نيوجيرسي.


  • ancelotti(C)Getty Images

    اختبار صعب ضد النرويد

    ستكون مباراة الأحد ضد المنتخب النرويجي أول اختبار كبير لعمق تشكيلة البرازيل في غياب أحد محاورها الإبداعية الرئيسية.

    وسيحتاج أنشيلوتي إلى إيجاد توازن في خط الوسط لدعم خط الهجوم، وقد يلجأ إلى مقاعد البدلاء لتعويض نشاط باكيتا ونطاق تمريراته. ويتعرض الفريق لضغط هائل للحفاظ على مكانته كمرشح رئيسي للفوز بالبطولة على الرغم من تزايد قائمة المصابين.

    ومن المتوقع أن يقوم الجهاز الطبي بمتابعة حالة باكيتا ورافينيا يومياً، لكن الأولوية تظل تتمثل في تجنب تكرار المشاكل العضلية التي يعاني منها كل منهما.

    وفي الوقت الحالي، يتعين على «السيليساو» شق الطريق نحو النهائي بدون صانع ألعابه المؤثر، على أمل أن يتمكن بقية اللاعبين من الارتقاء بمستواهم في غيابه للحفاظ على أحلامهم في الفوز بكأس العالم حية.

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