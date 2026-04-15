بين اختيار مرموش الخاطىء والرقم الظالم .. كابوس إيكيتيكي المُروع يعلنها : ثنائية فرانكفورت كُتب عليها الفشل الإنجليزي!

منذ زمن ليس ببعيد، كانت هناك ثنائية يحلم الجميع باقتناصها في الدوري الألماني، وبالتحديد بنادي آينتراخت فرانكفورت، الذي اعتاد مؤخرًا على اقتناص أبرز المواهب وصقلها وتطويرها، قبل أن تضل الطريق نحو الدوري الإنجليزي.

الحديث هنا عن المهاجم المصري عمر مرموش والفرنسي هوجو إيكيتيكي، الأول ذهب إلى مانشستر سيتي والثاني انتقل إلى منافسه ليفربول، والمحصلة حتى الآن؟ لا شيء!

إيكيتيكي على وجه التحديد هو الأكثر تضررًا، الفرنسي انتهى موسمه بل عامه أيضًا، تعرض لإصابة في وتر أكيليس أمس، الثلاثاء، في ليلة خروج ليفربول من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، وانتهت حظوظه في المشاركة بكأس العالم.

النهاية المُروعة لموسم إيكيتيكي يجعلنا نطرح بعض التساؤلات عن تلك الثنائية التي أبهرت الجميع في البوندسليجا، ولكنها فشلت بشكل واضح بعد الركض خلف أضواء البريميرليج اللامعة!