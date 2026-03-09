AFP
ترجمه
إصابة أليسون: كابوس لليفربول بعد استبعاد حارس المرمى الأول من مباراة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ضد غلطة سراي
كارثة في ملعب تدريب فريق الريدز
شارك أليسون في التدريبات يوم الاثنين، لكنه شعر بعدم الراحة في نهاية الجلسة، ولذلك لن يتم المخاطرة بإشراكه. التوقيت صعب للغاية بالنسبة لسوت، الذي يسعى إلى قيادة عملاق ميرسيسايد نحو المجد الأوروبي في موسمه الثاني. وقد خاض الحارس البرازيلي 32 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وكان حارس المرمى في فوز فريقه 3-1 على وولفز في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة. كما سيغيب عن سلوت فيديريكو كييزا، الذي غاب عن حصة التدريب يوم الاثنين، مما يقلل من الخيارات الهجومية المتاحة في مباراة الذهاب.
- Getty Images Sport
مامارداشفيلي جاهز للظهور في الأضواء
في غياب أليسون، من المقرر أن يرتدي جيورجي مامارداشفيلي القفازات في أهم مباراة في مسيرته مع ليفربول حتى الآن. وقد سجل اللاعب الدولي الجورجي، الذي انتقل من فالنسيا مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، 11 مباراة خلال فترة إصابة أليسون السابقة هذا الموسم. والجدير بالذكر أن إحدى هذه المباريات كانت ضد منافس الثلاثاء خلال مرحلة الدوري في المسابقة. وقد شارك مامارداشفيلي في المباراة التي أقيمت في اسطنبول في وقت سابق من هذا الموسم، حيث حل محل أليسون في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بهزيمة فريقه بنتيجة 1-0.
ميزة اللعب على أرضه لغالطة سراي
بينما يعاني ليفربول من إصابات لاعبيه، يدخل غلطة سراي المباراة وهو مفعم بالثقة بعد فوزه الدرامي على يوفنتوس في مباراة فاصلة. ومع ذلك، سيتعين على العملاق التركي خوض مباراة الإياب في أنفيلد دون دعم جماهيره الصاخب بعد أن أكدت هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) حظر بيع التذاكر لجماهيره عقب سوء سلوكهم في إيطاليا. لكن الأجواء في مباراة الذهاب في اسطنبول ستكون حماسية كالعادة، حيث يسعى رجال أوكان بوروك إلى تكرار فوزهم 1-0 على الريدز في مرحلة سابقة من المسابقة.
- Getty Images Sport
اختبار عمق تشكيلة سلوت
يضم التشكيل المؤكد المكون من 21 لاعبًا مزيجًا من النجوم ذوي الخبرة والمواهب الصاعدة، على الرغم من أن عدم وجود بديل متمرس لمامارداشفيلي يمثل مصدر قلق. سيترقى فريدي وودمان من الخيار الثالث إلى الجلوس على مقاعد البدلاء كبديل لمامارداشفيلي، مع ضم شباب مثل ريو نجوموها وتري نيوني إلى البعثة. لا يزال فريق الريدز يعاني من عدم الاستقرار المحلي مؤخرًا، بما في ذلك الهزيمة أمام وولفز في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أن خسارة أليسون تزيد من الضغط على الترتيبات التكتيكية لسوت.
إعلان