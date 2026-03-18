يبدو أن لينارت كارل، النجم الصاعد في صفوف بايرن ميونيخ، لديه ما يفرح به بعد ترشيحه لأول مرة للانضمام إلى المنتخب الألماني الأول.
إشارة إلى ترشيح لكأس العالم؟ يبدو أن يوليان ناجلسمان يستدعي موهبة فذة من الدوري الألماني للمرة الأولى إلى تشكيلة المنتخب الألماني
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «بيلد»، سيقوم مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان باستدعاء اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا للمرة الأولى إلى تشكيلته للمباراتين الوديتين في سويسرا (27 مارس) وضد غانا (30 مارس). سيعلن ناجلسمان عن تشكيلته للمباراتين الدوليتين الأخيرتين قبل المرحلة النهائية من الاستعدادات لكأس العالم 2026 بعد ظهر يوم الخميس (19 مارس) الساعة 2 ظهراً.
وقد طالب العديد من الجهات بترشيح كارل خلال الأسابيع والأشهر الماضية. فعلى سبيل المثال، طالب لاعب المنتخب الألماني الذي سجل رقماً قياسياً في عدد المباريات الدولية، لوثار ماتيوس، بإشراك هذا المهاجم الموهوب في كأس العالم بأي حال من الأحوال: "إنه لاعب يجب اصطحابه، لأنه قادر على ترك بصمته على المباراة في وقت قصير. [...] وبسبب قدراته الخاصة، يجب أن يشارك في كأس العالم"، كما قال ماتيوس في منتصف يناير على قناة سكاي.
- Getty Images
كان لينارت كارل قد خاض أول مباراة له مع منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا في نوفمبر الماضي
تمت ترقية كارل إلى فريق الكبار في بايرن ميونيخ الصيف الماضي، وأصبح أحد النجوم الصاعدة في موسم الدوري الألماني الحالي. وقد تألق الشاب مرارًا وتكرارًا خلال فصل الخريف على وجه الخصوص، مما أدى إلى ظهور أصوات تطالب باستدعائه لأول مرة للمنتخب الوطني الأول.
لكن في نوفمبر، لم يقم ناجلسمان بتسميته بعد، وبدلاً من ذلك تمت دعوة اللاعب الذي كان يبلغ من العمر 17 عاماً فقط آنذاك للمرة الأولى للانضمام إلى منتخب تحت 21 عاماً، حيث أظهر أداءً مقنعاً على الفور. في أول مباراة له في تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 عاماً ضد مالطا (6-0)، سجل كارل ثنائية، وبعد بضعة أيام، وضع منتخب ألمانيا للشباب في المقدمة في الفوز 2-0 على جورجيا.
منذ عودة جمال موسيالا، الذي كان مصابًا لفترة طويلة، في مطلع العام الجديد، تراجعت مشاركات كارل مع بايرن ميونيخ قليلاً. ومع ذلك، لا يزال اللاعب الأيسر يشارك بانتظام، حيث سجل هذا الموسم سبعة أهداف وصنع خمسة تمريرات حاسمة في 32 مباراة.
تزداد فرص لينارت كارل في المشاركة في كأس العالم
مع ترشيحه للمباريات الدولية في شهر مارس، تزداد فرص كارل في المشاركة في كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. فقد أكد ناجلسمان في مقابلة مع مجلة «كيكر» في أوائل مارس أن التشكيلة التي ستخوض مباراتي سويسرا وغانا «تشبه إلى حد كبير» تشكيلة كأس العالم. وقال ناجلسمان: "بالطبع قد تتغير الأمور بعد ذلك، لكن بشكل عام، الفكرة الأساسية هي أن تشكيلة مارس وتشكيلة كأس العالم متشابهتان".
قد يحتفل كارل بظهوره الدولي الأول في 27 مارس في بازل، حيث تستضيف سويسرا، المشاركة في كأس العالم، منتخب ألمانيا. وبعد ثلاثة أيام، ستلعب ألمانيا في شتوتغارت ضد غانا، التي يدربها لاعب الدوري الألماني السابق أوتو أدو، والتي تأهلت هي الأخرى إلى كأس العالم.
وقبل انطلاق البطولة مباشرة، ستخوض ألمانيا مباريات ودية ضد فنلندا (31 مايو) والولايات المتحدة الأمريكية (6 يونيو)، قبل أن تبدأ مشاركة المنتخب الألماني في كأس العالم يوم 14 يونيو بمباراة المجموعة الأولى ضد كوراكاو. ومن بين المنافسين الآخرين في الدور الأول كوت ديفوار (20 يونيو) والإكوادور (25 يونيو).
المباريات القادمة لمنتخب ألمانيا
التاريخ
المسابقة
المباراة
الجمعة، 27 مارس، الساعة 20:45
مباراة ودية
سويسرا ضد ألمانيا
الاثنين، 30 مارس، الساعة 20:45
مباراة ودية
ألمانيا ضد غانا
الأحد، 31 مايو، الساعة 20:45
مباراة ودية
ألمانيا ضد فنلندا
السبت، 6 يونيو، الساعة 20:30
مباراة ودية
الولايات المتحدة الأمريكية ضد ألمانيا
الأحد، 14 يونيو، الساعة 19:00
كأس العالم 2026
ألمانيا ضد كوراكاو
السبت، 20 يونيو، الساعة 22:00
كأس العالم 2026
ألمانيا ضد كوت ديفوار
الخميس، 25 يونيو، الساعة 22:00
كأس العالم 2026
ألمانيا ضد الإكوادور