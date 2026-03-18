إشارة إلى ترشيح لكأس العالم؟ يبدو أن يوليان ناجلسمان يستدعي موهبة فذة من الدوري الألماني للمرة الأولى إلى تشكيلة المنتخب الألماني

تمت ترقية كارل إلى فريق الكبار في بايرن ميونيخ الصيف الماضي، وأصبح أحد النجوم الصاعدة في موسم الدوري الألماني الحالي. وقد تألق الشاب مرارًا وتكرارًا خلال فصل الخريف على وجه الخصوص، مما أدى إلى ظهور أصوات تطالب باستدعائه لأول مرة للمنتخب الوطني الأول.

لكن في نوفمبر، لم يقم ناجلسمان بتسميته بعد، وبدلاً من ذلك تمت دعوة اللاعب الذي كان يبلغ من العمر 17 عاماً فقط آنذاك للمرة الأولى للانضمام إلى منتخب تحت 21 عاماً، حيث أظهر أداءً مقنعاً على الفور. في أول مباراة له في تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 عاماً ضد مالطا (6-0)، سجل كارل ثنائية، وبعد بضعة أيام، وضع منتخب ألمانيا للشباب في المقدمة في الفوز 2-0 على جورجيا.

منذ عودة جمال موسيالا، الذي كان مصابًا لفترة طويلة، في مطلع العام الجديد، تراجعت مشاركات كارل مع بايرن ميونيخ قليلاً. ومع ذلك، لا يزال اللاعب الأيسر يشارك بانتظام، حيث سجل هذا الموسم سبعة أهداف وصنع خمسة تمريرات حاسمة في 32 مباراة.