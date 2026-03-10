وفقًا لتقرير مجلة كيكر، فقد فاجأ اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا الجميع بانفصاله عن وكيل أعماله التابع لوكالة Footfeel ISM الإسبانية. ومن المقرر أن يتولى والداه، سابرينا ومحمد، تمثيله في المستقبل.
إشارة إلى انتقال؟ سعيد الملا لاعب كولونيا يتخذ إجراءً مفاجئًا على غرار فلوريان فيرتز
كان مستشار إل مالا السابق، الذي ينحدر من ضواحي كولونيا وكان يعتني أيضًا بأخيه الأكبر مالك، قد شوهد في نهاية شهر فبراير في مقر نادي تشيلسي. يُعتبر نادي البلوز من بين الأندية المهتمة بضم اللاعب في الصيف. بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لمعلومات صحيفة Sport Bild، كان كشافو نادي نيوكاسل يونايتد حاضرين في الملعب لمشاهدة الموهبة الهجومية خلال المباراة ضد بوروسيا دورتموند.
غالبًا ما يشير تغيير المستشار إلى احتمال انتقال اللاعب - وتنتشر منذ فترة شائعات عن رحيل إل مالا عن كولونيا في الصيف. وبحسب ما ورد، رفض برايتون آند هوف ألبيون عرضًا بقيمة 30 مليون يورو في يناير. ومن المفترض أن يقدم سيغالز عرضًا أفضل هذا الشهر. أما تشيلسي ونيوكاسل، فلم يقوما سوى باستطلاع الآراء.
علاوة على ذلك، ترددت في الآونة الأخيرة تكهنات متكررة حول اهتمام BVB و FC Bayern München بـ El Mala. ومع ذلك، لا يُعرف أي شيء عن عروض محددة من الناديين في الدوري الألماني.
أمطار من المال على كولونيا؟ إل مالا لا يملك بند خروج
سيقرر إل مالا مستقبله الآن مع عائلته فقط - متبعاً بذلك أمثلة بارزة. من بين أمور أخرى، يتلقى فلوريان فيرتز المشورة من والديه، حيث يعتبر والده هانز بشكل خاص الشخص المرجعي الرئيسي، وقد تفاوض في الصيف مع أولي هونيس حول انتقال محتمل إلى نادي بايرن ميونيخ. في النهاية، وقع الاختيار على نادي ليفربول.
ينتهي عقد إل مالا في عام 2030، بعد أن تم تمديده في الصيف الماضي حتى عام 2030. لا توجد بند خروج في العقد، ولذلك يمكن أن يتوقع إفزه مبلغًا كبيرًا من المال في حالة بيعه. لكن الهبوط من الدوري الألماني سيؤدي على الأرجح إلى تدهور موقفه التفاوضي بشكل كبير.
إل مالا هو بمثابة تأمين على حياة كولونيا
فريق كولونيا، الذي لم يحقق أي فوز منذ خمس مباريات، تراجع إلى أسفل جدول الترتيب. بعد 25 جولة، لم يجمع سوى 24 نقطة، وهو نفس عدد النقاط التي جمعها فريق ماينز 05 الذي يحتل المركز 15، وفريق سانت باولي الذي يحتل مركز الهبوط. ويأتي بعدهما فريق فولفسبورغ (20 نقطة) وفريق 1. FC Heidenheim (14 نقطة) الذي تراجع كثيرًا.
لولا إل مالا، لكانت حالة فريق كولونيا أكثر خطورة بلا شك. بثمانية أهداف، يعد المراهق أفضل هداف في كولونيا، على الرغم من أنه غالبًا ما يشارك من على مقاعد البدلاء تحت قيادة المدرب لوكاس كواسنيوك، الأمر الذي لا يفهمه الكثير من المشجعين، ولكنه مفهوم بالنسبة لجوليان ناجلسمان. بالإضافة إلى ذلك، سجل أربع تمريرات حاسمة. كما كافأه مدرب المنتخب الوطني باستدعائه للمباريات الدولية في نوفمبر. لكنه لم يشارك في مباراته الأولى، وعاد إلى منتخب تحت 21 عامًا بعد المباراة الأولى.
سعيد الملا: بيانات الأداء في هذا الموسم
ألعاب 27 أهداف 8 تمريرات 4 دقائق اللعب 1316