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إشادة خاصة من نوعها .. رسالة وداع مؤثرة من روماريو إلى فرانكو باريزي

F. Baresi
ميلان
الدوري الإيطالي

تكريم البطل البرازيلي لذكرى وفاة أسطورة كرة القدم الإيطالية

هزت وفاة فرانكو باريزي عالم كرة القدم. هذا ما يحدث دائمًا عندما يرحل أسطورة، رمز، رجل — قبل أن يكون لاعب كرة قدم — أكرم هذه الرياضة داخل الملعب وخارجه، وحظي بتقدير واسع من جميع أنحاء العالم.

القائد، رمز ميلان، رحل عن عمر يناهز 66 عامًا، ومن بين العديد من المنافسين الذين أرادوا تذكره، كان هناك أيضًا روماريو، نجم البرازيل الذي هزم إيطاليا في نهائي كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة. تلك المباراة النهائية التي لعبها باريزي بأداء أسطوري، مسجلاً أفضل أداء فردي في نهائي، وذلك بعد أقل من شهر من إصابته بتمزق في الغضروف المفصلي للركبة.

وقد استذكر روماريو على حسابه في إنستجرام ذلك اليوم في باسادينا، وكذلك المرتين الأخريين اللتين واجه فيهما فرانكو باريزي وهو يرتدي قميص نادي PSV.

  • رسالة روماريو

    وكتب روماريو: "أصدقائي، استيقظ عالم كرة القدم اليوم بحزن شديد لرحيل فرانكو باريزي. عندما كنت ألعب في صفوف نادي PSV، واجهتُ ميلان مرتين وأدركتُ على الفور أن التغلب على باريزي كان مهمة بالغة الصعوبة. لاحقًا، التقينا مجددًا في نهائي كأس العالم عام 1994: إحدى أهم المباريات في حياتنا. أستطيع أن أقول ذلك بكل تأكيد: لقد كان أصعب خصم واجهته في مسيرتي الكروية.

    في عام 1997، تشرفت بالمشاركة في مباراة توديعه. كان لاعباً من طراز آخر! أيقونة لميلان والمنتخب الإيطالي. أحد أعظم المدافعين في التاريخ. أعرب عن كل احترامي لما قدمه لكرة القدم، وأقدم خالص تعازيّ لأسرته وأصدقائه. فليحفظه الله في سلام. شكرًا على كل شيء، باريزي".

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