إشادة خاصة من نوعها .. رسالة وداع مؤثرة من روماريو إلى فرانكو باريزي

هزت وفاة فرانكو باريزي عالم كرة القدم. هذا ما يحدث دائمًا عندما يرحل أسطورة، رمز، رجل — قبل أن يكون لاعب كرة قدم — أكرم هذه الرياضة داخل الملعب وخارجه، وحظي بتقدير واسع من جميع أنحاء العالم.

القائد، رمز ميلان، رحل عن عمر يناهز 66 عامًا، ومن بين العديد من المنافسين الذين أرادوا تذكره، كان هناك أيضًا روماريو، نجم البرازيل الذي هزم إيطاليا في نهائي كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة. تلك المباراة النهائية التي لعبها باريزي بأداء أسطوري، مسجلاً أفضل أداء فردي في نهائي، وذلك بعد أقل من شهر من إصابته بتمزق في الغضروف المفصلي للركبة.

وقد استذكر روماريو على حسابه في إنستجرام ذلك اليوم في باسادينا، وكذلك المرتين الأخريين اللتين واجه فيهما فرانكو باريزي وهو يرتدي قميص نادي PSV.