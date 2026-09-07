إشادة ألبانية واحتفال أوروبي وتفاصيل الاستثمار الإنجليزي.. صلاح يخالف توقعات جماهير طرابزون سبور





أثار النجم المصري إعجاب جماهير طرابزون سبور بعد تصرف احترافي جاء عقب ساعات قليلة من الانتصار العريض على جينتشلربيرليجي.

صلاح نشر صورة عبر حسابه الشخصي على منصة إنستجرام وهو يخوض تدريبات بدنية منفردة داخل صالة الألعاب الرياضية، على الرغم من منح الجهاز الفني راحة سلبية لكافة عناصر الفريق عقب اللقاء.

ونال هذا الالتزام تفاعلًا واسعًا وإشادات جماهيرية كبيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر مشجعو طرابزون هذا السلوك نموذجًا حقيقيًا للتفاني والرغبة في الحفاظ على الجاهزية البدنية لقيادة الفريق للمنافسة على الألقاب.

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