خمس مباريات في كأس العالم 2026 كانت كافية لأكرم صيباري؛ شقيق نجم المغرب إسماعيل صيباري، ليخرج غاضبًا من تصرفات بعض صناع المحتوى والمؤثرين مع أمهات اللاعبين وزوجاتهم، ومحاولة التصوير معهن طوال الوقت!
"توقفوا عن لمس أمهاتنا وتقبيلهن!" .. شقيق إسماعيل صيباري يغضب من تصرفات البعض في مدرجات كأس العالم 2026
ما القصة؟
الأسر المغربية تعيش حالة نشوة في كأس العالم 2026، كما كان حالهم في مونديال قطر 2022، حيث تحرص الأمهات والزوجات والأبناء على مؤازرة اللاعبين من المدرجات في كل مباراة.
وإحدى من خطفوا الأضواء في مدرجات الملاعب هي والدة إسماعيل صيباري، التي همت بالبكاء عقب التأهل لدور الـ16 على حساب هولندا، وكأنها تعيش الحلم بعدما عانى نجلها من تقوس في القدم في صغره، ما كان يعيقه عن ممارسة كرة القدم قبل خوض رحلة العلاج.
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غضب شقيق صيباري
الفرحة التي تعيشها أسرة صيباري يبدو أنها ليست صافية 100%، إذ أبدى شقيقه "أكرم" انزعاجه مما يحدث، موجهًا رسالة لصناع المحتوى بضرورة احترام أمهات اللاعبين وزوجاتهم، وإن كان يؤكد أنه لم يحدث أي شيء مثير للجدل، لكنه طالب بمزيد من الخصوصية.
ونقل موقع "مدار 21" المغربي رسالة أكرم صيباري، والتي جاء بها: "في هذا الوقت الذي يفترض أن يكون وقت فرح، ما زلت لا أستطيع الاحتفال بشكل كامل بسبب طبيعتي. عندما أنزعج أو أغضب، أبقى على تلك الحالة، ولا أستطيع ببساطة أن أتجاوز الأمر وأتصرف وكأن شيئًا لم يحدث. إلى صناع المحتوى والمؤثرين الموجودين في الملعب.. أعلم أن معظمكم لا يقصد أي إساءة، وأعرف أنكم تأتون بحماس صادق وبأفضل النوايا. لكن أرجوكم، ابقوا في مساحتكم الخاصة، ولا تتدخلوا في مساحتنا وكأن عائلات اللاعبين أصبحت مجرد وسيلة لجذب الانتباه".
وأضاف: "إذا أردتم التحدث أو المزاح، فلا مشكلة في ذلك. لكن حافظوا على مسافة محترمة، وخصوصًا مع الأمهات. توقفوا عن الإمساك بهن أو لمسهـن أو تقبيلهن أو الترحيب بهن بهذه الطريقة، أو وضع الهواتف في وجوههن. فهؤلاء ما زلن نساءً متزوجات، وبعضهن كبيرات في السن، وكل ما يردنه هو الاستمتاع بمشاهدة أبنائهن".
أكرم صيباري اختتم رسالته لصناع المحتوى قائلًا: "مرة أخرى، أعلم أن أغلبكم حسن النية ولم يحدث شيء خطير أو مثير للجدل، لكن احترموا الحدود والمساحة الخاصة. لا أعتقد أن أيًا منكم سيرضى لو جاء رجال غرباء ولمسوا زوجته أو وضعوا هواتفهم في وجهها أو أمطروها بالأسئلة أو أجبروها على التقاط الصور".
القلق بشأن صيباري
بعيدًا عن رسالة أكرم صيباري، هناك حالة قلق عامة في الوسط الرياضي المغربي بشأن حالة إسماعيل، بعدما تعرض للإصابة خلال مواجهة الأمس أمام كندا، ضمن دور الـ16 من كأس العالم 2026.
صاحب الـ25 عامًا خرج متأثرًا بإصابة في الدقيقة 22 من عمر مواجهة كندا، وقد أجرى قبل ساعات فحوصات طبية، لكن لم تظهر نتيجتها بعد.
ويعد صيباري أحد الركائز الأساسية في صفوف أسود الأطلس بمونديال أمريكا الشمالية بعدما سجل ثلاثة أهداف خلال أول خمس مباريات بالبطولة، ليقود المغرب للعبور لدور الثمانية.
- Getty Images Sport
وماذا بعد؟
بعد الفوز أمام كندا بالأمس بثلاثية نظيفة، من المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي بنظيره الفرنسي في دور الثمانية من كأس العالم 2026، في التاسع من يوليو الجاري.
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