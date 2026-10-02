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Muhammad Zaki
ترجمه

إسبي يسجل خماسية .. وإسبانيا تفوز 13-0!

كارلوس إسبي
ريال مدريد
إسبانيا تحت 21
سان مارينو تحت 21
سان مارينو تحت 21 ضد إسبانيا تحت 21
التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا للشباب
إسبانيا
الدوري الإسباني

نجم ريال مدريد يتألق

لاعب ريال مدريد الشاب كارلوس إسبي يفرض اسمه على الساحة الدولية بأداء تاريخي حقيقي مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاماً.

المهاجم صاحب اللمسة الحاسمة حطّم أرقاماً قياسية وطنية خلال فوز ساحق بنتيجة 13-0 على سان مارينو، ليثبت تماماً لماذا يُعدّ أحد أبرز المواهب الواعدة في العاصمة الإسبانية.

  • ليلة قياسية لإسبانيا

    في مباراته الثانية فقط وأول مشاركة أساسية له على هذا المستوى، قدّم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا عرضًا هجوميًا مدمّرًا خلال المباراة قبل الأخيرة لإسبانيا في تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 عامًا 2027.

    وأصبح أول لاعب على الإطلاق يسجّل خمسة أهداف في مباراة واحدة مع منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، ليحفر اسمه فورًا في سجلات أرقام المنتخب القياسية.

    وإلى جانب حصيلته التاريخية من الأهداف، سجّل المهاجم أيضًا تمريرتين حاسمتين ليساهم في صناعة هذا الفوز الكاسح. ومع ضرورة أخذ معاناة المنافس بعين الاعتبار، فإن الفاعلية المطلقة في أداء إسبي أبرزت حسّه الفائق داخل منطقة الجزاء وقدرته الطبيعية على استباق الكرات.


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  • إيسبي يستمتع بإنجاز خاص

    وفي حديثه عقب إنجازه القياسي، أعرب المهاجم الشاب عن سعادته قائلًا: «الحقيقة أنها ليلة مميزة»، كما قال إسبي لـالموقع الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم: «كنت أرغب حقًا في التواجد هنا لمساعدة الفريق، وأنا سعيد للغاية».

    كما سلّط موهبة ريال مدريد الضوء على نهجه التكتيكي أمام دفاع سان مارينو المتكتل، مضيفًا: «جئنا إلى هنا بدافع الفوز وقاتلنا حتى النهاية، كنا نعلم أننا سنتواجد داخل منطقة الجزاء، وكنت مستعدًا لأي كرة مرتدة، وأي لحظة، وقد كنت هناك».

    ووصف المهاجم ردة فعل زملائه بأنها مصدر «فخر» وتقاسم معهم الفضل، قبل أن يُهدي هذا الإنجاز لعائلته وأصدقائه. وكان ديفيد جوردو، مدرب منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، سعيدًا بالقدر نفسه بتأثير مهاجمه الشامل، مشيرًا إلى أن إسبي قدّم ما هو مطلوب من خلال «تسجيل الأهداف ومساعدة زملائه على التسجيل أيضًا».

    ويواصل هذا الظهور الدولي التاريخي سلسلة مميزة من المستويات للاعب الشاب. فرغم أنه لم يلعب سوى 26 دقيقة فقط عبر المباريات الثماني الأولى لريال مدريد هذا الموسم، إلا أنه أثبت بالفعل أنه حاسم على مستوى النادي.

    فقد ضمنت تدخلاته المتأخرة أمام إسبانيول وإلتشي أربع نقاط بشكل مباشر للريال. ورغم أنه يعتمد على ذكائه في التمركز أكثر من اعتماده على تقنية مثالية، إلا أن قدرته على شغل المدافعين ومعاقبة الكرات الضائعة دون رحمة تجعله ورقة مميزة لمدربه.

    لا أحد يتوقع أن يُزيح اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا كيليان مبابي من التشكيلة الأساسية في أي وقت قريب. ومع ذلك، فإن فعاليته التي لا تتوقف توفر لجوزيه مورينيو بديلًا قويًا عند البحث عن أهداف حيوية في أواخر المباريات.

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    التأهل إلى المسابقات الأوروبية

    قبل العودة إلى العاصمة الإسبانية، سيواجه إسبي وزملاؤه في منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا منتخب رومانيا في ختام فترة التوقف الدولي. ويسعى المنتخب إلى ضمان تأهله رسميًا إلى بطولة العام المقبل، التي من المقرر أن تستضيفها ألبانيا وصربيا بشكل مشترك.

    وبعد انتهاء المهمة الدولية، يتمثل التحدي أمام اللاعب الإسباني الشاب في تحقيق أقصى استفادة من فرصه المحدودة مع ناديه. ومع تقدم الموسم وتزايد ازدحام المباريات، من المرجح أن يحتاج ريال مدريد إلى الاستعانة بمفترس منطقة الجزاء لديه لفك شيفرة الدفاعات العنيدة.