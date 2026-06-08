ظروف صعبة للغاية يمر بها منتخب الكونغو الديمقراطية قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2026، حيث دفع تفشي فيروس "إيبولا" في البلاد، المسؤولين لإلغاء معسكر الإعداد للحدث العالمي، لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد.
إسبانيا تتعنت وفرنسا تنقذ الموقف .. إيبولا يجبر الكونغو على قرار جديد مفاجئ قبل كأس العالم 2026
ما القصة؟
تعيش الكونغو الديمقراطية حاليًا حالة طوارئ كاملة في ظل تفشي سلالة "بونديبوجيو" النادرة من فيروس إيبولا في البلاد، ما دفع منظمة الصحة العالمية لتصنيف البلد الأفريقي بأنه منطقة "طوارئ خطيرة".
هذا الوضع انعكس بدوره على المنتخب الكونغولي، خاصةً وأن يستعد للمشاركة في كأس العالم 2026، ما دفع اللجنة المنظمة في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لوضع نظام صارم للسماح للفهود بالمشاركة في الحدث العالمي، وأي خرق له قد يدعو لاستبعادهم.
وبالفعل، قرر الاتحاد الكونغولي لكرة القدم بقاء اللاعبين المحترفين خارجيًا في معسكر إعداد خارجي ببلجيكا رفقة المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، فيما لحق بهم المحليون مباشرةً دون أي مراسم احتفالية من الجماهير.
وقد قرر اتحاد الكرة بشكل رسمي قبل أسبوع تقريبًا إلغاء معسكر الإعداد الخاص باللاعبين المحليين وكذلك الفعاليات الجماهيرية التي كان من المقرر أن تقام في العاصمة "كينشاسا"، لوداع اللاعبين قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خوفًا من إصابة أي منهم بفيروس إيبولا قبل كأس العالم 2026.
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أمريكا تفرض قيودها على الكونغو
على مدار الأيام الماضية، فرضت السلطات الأمريكية قيودًا صارمة على المنتخب الكونغولي، للسماح لهم بدخول البلاد قبل كأس العالم 2026..
القيود الأمريكية ألزمت الجانب الكونغولي بالدخول في عزل صحي كامل لمدة 21 يومًا في بلجيكا، إذ أن هذه هي أقصى مدة لفترة حضانة الفيروس وظهور الأعراض على المصاب.
وهددت أمريكا المنتخب الكونغولي بعدم المشاركة في كأس العالم حال حدوث أي خرق لفترة العزل الصحي، حفاظًا على سلامة كافة المنتخبات المشاركة في كأس العالم.
إسبانيا تتعنت رغم القيود الأمريكية
رغم حالة الحظر المفروضة على الكونغوليين إلا أن إسبانيا تعنتت ورفضت تمامًا استضافة ودية الفهود أمام تشيلي المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء.
القرار صدر من رئيس بلدية مدينة "لا لينيا دي لا كونسيبسيون" في جنوب إسبانيا، على خلفية تقرير طبي صادر من الهيئة الصحية في البلاد.
فيما وافقت فرنسا على استضافة البعثة الكونغولية ووديتها أمام تشيلي، معولة على الإجراءات الاحترازية المفروضة من فيفا والولايات المتحدة الأمريكية على اللاعبين.
وماذا بعد للمنتخب الكونغولي؟
لم يخض الفهود سوى مباراة ودية وحيدة حتى الآن قبل أيام من المونديال، حيث تعادلوا أمام الدنمارك (0-0) في الثالث من يونيو الجاري.
ومن المقرر أن يستهل المنتخب الكونغولي مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة البرتغال ثم كولومبيا فأوزباكستان أيام 17، 24 و28 من يونيو الجاري.