إسبانيا تتعنت وفرنسا تنقذ الموقف .. إيبولا يجبر الكونغو على قرار جديد مفاجئ قبل كأس العالم 2026

تعيش الكونغو الديمقراطية حاليًا حالة طوارئ كاملة في ظل تفشي سلالة "بونديبوجيو" النادرة من فيروس إيبولا في البلاد، ما دفع منظمة الصحة العالمية لتصنيف البلد الأفريقي بأنه منطقة "طوارئ خطيرة".

هذا الوضع انعكس بدوره على المنتخب الكونغولي، خاصةً وأن يستعد للمشاركة في كأس العالم 2026، ما دفع اللجنة المنظمة في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لوضع نظام صارم للسماح للفهود بالمشاركة في الحدث العالمي، وأي خرق له قد يدعو لاستبعادهم.

وبالفعل، قرر الاتحاد الكونغولي لكرة القدم بقاء اللاعبين المحترفين خارجيًا في معسكر إعداد خارجي ببلجيكا رفقة المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، فيما لحق بهم المحليون مباشرةً دون أي مراسم احتفالية من الجماهير.

وقد قرر اتحاد الكرة بشكل رسمي قبل أسبوع تقريبًا إلغاء معسكر الإعداد الخاص باللاعبين المحليين وكذلك الفعاليات الجماهيرية التي كان من المقرر أن تقام في العاصمة "كينشاسا"، لوداع اللاعبين قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خوفًا من إصابة أي منهم بفيروس إيبولا قبل كأس العالم 2026.



