أحمد فرهود

بطل الرواية الخاطئة يودع إسبانيا: من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد.. عندما أظهر أنطوان جريزمان المعنى الحقيقي لـ"اللاعب المنحوس"

جريزمان بطل العالم مع فرنسا يودع الملاعب الإسبانية بـ"صفر دوري"..

بينما يحزم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان حقائبه، استعدادًا لرحلة "الحلم الأمريكي"، تاركًا خلفه ملاعب "الليجا"، التي صال وجال فيها لسنواتٍ عديدة؛ تبقى هُناك غصة في الحلق، لا يُمكن محوها بسهولة.

جريزمان الذي غادر بلاده فرنسا، نحو الملاعب الإسبانية - تحديدًا الفئات السنية لنادي ريال سوسييداد -، في صيف عام 2005؛ لم يكن يومًا لاعبًا عاديًا، بل بطل في الرواية الخاطئة.

نعم.. على مدار سنوات لعبه في إسبانيا، كان النجم الفرنسي يختار التوقيت الخاطئ للرحيل عن أنديته؛ الأمر الذي سيجعله يُغادر ملاعب "الليجا" نهائيًا، بدون التتويج باللقب المحلي الغالي.

ومن المقرر أن يُغادر جريزمان نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ لينضم إلى فريق أورلاندو سيتي الأمريكي، بشكلٍ رسمي.

وعندما يحين ذلك الوقت، سيكون جريزمان قد قضى 21 عامًا في الملاعب الإسبانية؛ بين الفئات السنية لريال سوسييداد والفريق الأول بالنادي، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد والعملاق الكتالوني برشلونة.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ تفاصيل قصة "النحس الذي لازم أنطوان جريزمان"، في الملاعب الإسبانية..

    رحلة أنطوان جريزمان في الملاعب الإسبانية

    في البداية.. يجب الإشارة إلى رحلة النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، في الملاعب الإسبانية؛ والتي بدأت صيف عام 2005، كما ذكرنا.

    وانضم جريزمان إلى الفئات السنية لنادي ريال سوسييداد؛ قبل أن يتم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، عام 2009.

    ومثّل النجم الفرنسي البالغ من العمر 35 سنة، فريق ريال سوسييداد الأول، على مدار 5 سنوات كاملة؛ محققًا الأرقام التالية:

    * مباريات: 202.

    * مساهمات تهديفية: 70.

    * أهداف مسجلة: 52.

    * تمريرات حاسمة: 18.

    بعدها.. انتقل جريزمان إلى نادي أتلتيكو مدريد صيف عام 2014، حيث ارتدى قميصه لمدة 5 سنواتٍ كاملة أيضًا؛ قبل أن يتخذ أكبر قرار في مسيرته الكروية، بالانضمام إلى العملاق الكتالوني برشلونة.

    رحلة النجم الفرنسي مع برشلونة لم تستمر طويلًا؛ فهو لعب في صفوفه لمدة موسمين فقط من 2019 إلى 2021، ليعود بعدها إلى أتلتيكو مدريد.

    وبنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ سيكون أنطوان جريزمان قد أكمل 5 سنواتٍ أخرى بقميص فريق العاصمة الإسبانية، قبل أن يذهب إلى نادي أورلاندو سيتي الأمريكي.

    • إعلان
    أنطوان جريزمان و"نحس الفترة الأولى" مع أتلتيكو مدريد

    والآن.. لننتقل بحديثنا إلى "النحس" الذي لازم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، طوال رحلته الاحترافية في الملاعب الإسبانية؛ بدايةً من نادي أتلتيكو مدريد.

    وأثبت جريزمان نفسه بقوة مع ريال سوسييداد، وخاصة في موسم 2012-2013؛ عندما قاد الفريق الأول لكرة القدم لاحتلال "المركز الرابع" في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وضمان التأهُل إلى دوري أبطال أوروبا.

    مستويات جريزمان الكبيرة مع سوسييداد، جذبت أنظار نادي أتلتيكو مدريد؛ الذي أراد التعاقد معه صيف 2013، قبل أن تتعثر الصفقة للأسباب التالية:

    * أولًا: تمسك ريال سوسييداد ببقاء اللاعب؛ بسبب مشاركة الفريق الأول في دوري أبطال أوروبا 2013-2014.

    * ثانيًا: رفض اللاعب التخلي عن النادي الذي كان سببًا في شهرته؛ حيث أعلن وفاءه الكامل لسوسييداد والتمسك باللعب معه في المسابقة الأوروبية الكبيرة.

    ولذلك.. تأجلت صفقة انتقال أنطوان جريزمان، إلى فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم؛ لمدة عام كامل، وذلك من 2013 إلى 2014.

    المثير في الأمر أن تأجيل الصفقة لعام؛ ضيّع على جريزمان فرصة التتويج بلقب الدوري الإسباني، والذي تحصل عليه أتلتيكو مدريد موسم 2013-2014.

    وبعدما انتقل جريزمان إلى أتلتيكو.. فشل الفريق العاصمي في التتويج بلقب الدوري من 2014 إلى 2019؛ وهي الفترة التي قضاها اللاعب بين صفوفه، قبل الانتقال إلى العملاق الكتالوني برشلونة.

    "نحس" أنطوان جريزمان ينتقل معه إلى برشلونة

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ سنتحدث الآن عن فترة النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مع العملاق الكتالوني برشلونة، والتي استمرت من 2019 إلى 2021.

    ومثلما حدث عندما انتقل من نادي ريال سوسييداد إلى فريق العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد؛ تكرر الأمر مع برشلونة، الذي كان يريد اللاعب بشدة في 2018.

    برشلونة كان على وشك التعاقد مع جريزمان صيف 2018؛ قبل أن يخرج اللاعب في مقطع فيديو شهير، ويعلن تمسكه بالبقاء في أتلتيكو مدريد.

    ورغم هذا الفيديو الذي أثار غضب جماهير برشلونة وقتها؛ إلا أن النادي الكتالوني ظل يُطارد النجم الفرنسي، حتى نجح في ضمه صيف 2019.

    ومرة أخرى أثبت جريزمان "نحسه" الكبير، مع لقب الدوري الإسباني؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تأخر الصفقة لعام؛ أهدر عليه التتويج بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة، موسم 2018-2019.

    * ثانيًا: برشلونة الذي كان بطلًا للدوري عندما تعاقد مع جريزمان؛ فشل في التتويج باللقب على مدار عامين ارتدى فيهما اللاعب، قميص العملاق الكتالوني.

    أي أن النجم الفرنسي فشل مرة أخرى، في التتويج بلقب الدوري الإسباني؛ وذلك في فترة لعبه مع برشلونة، قبل أن يقرر العودة إلى أتلتيكو مدريد صيف 2021.

    نهاية رحلة أنطوان جريزمان في إسبانيا بـ"0 دوري"

    السؤال الذي يطرح نفسه الآن: "هل انتهى (نحس) النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مع لقب الدوري الإسباني عند ما ذكرناه في السطور الماضية؟!".

    الإجابة هي "لا"، لم ينتهِ الأمر عند ما ذكرناه في السطور الماضية؛ بل على العكس تمامًا، فقد ترسخ "نحس" جريزمان على النحو التالي:

    * أولًا: نادي أتلتيكو مدريد عاد للتتويج بلقب الدوري الإسباني، بعد رحيل جريزمان إلى العملاق الكتالوني برشلونة؛ تحديدًا موسم 2020-2021.

    * ثانيًا: استعاد أتلتيكو مدريد - وهو بطل للدوري -، لاعبه الفرنسي من برشلونة صيف 2021؛ ليفشل النادي منذ ذلك الوقت في التتويج باللقب مرة أخرى.

    وبما أن أتلتيكو مدريد يحتل "المركز الرابع" في الدوري الإسباني 2025-2026، برصيد 57 نقطة من 29 مباراة، على بُعد 16 نقطة من برشلونة "المتصدر"؛ فإن لقب الموسم الحالي بات مستحيلًا.

    بمعنى.. جريزمان الذي سينتقل إلى نادي أورلاندو سيتي الأمريكي صيف 2026؛ سيُغادر أتلتيكو مدريد مرة أخرى، بدون التتويج بلقب الدوري الإسباني.

    كلمة أخيرة.. أنطوان جريزمان يُغادر إسبانيا ببعض الألقاب!

    وبعد كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ نستطيع القول إن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان كان "بطل التوقيت الخاطئ" في الملاعب الإسبانية، وهو الأمر الذي حرمه من التتويج بلقب الدوري المحلي - ولو مرة واحدة -.

    لكن على الرغم من ذلك؛ نجح جريزمان في التتويج ببطولاتٍ أخرى مع أنديته الإسبانية، وذلك على النحو التالي:

    * أتلتيكو مدريد "3 ألقاب": الدوري الأوروبي، السوبر الأوروبي والسوبر الإسباني.

    * برشلونة "لقب وحيد": كأس ملك إسبانيا.

    ولا ننسى أن جريزمان حل "وصيفًا" لمسابقة دوري أبطال أوروبا، مع فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم؛ وذلك في موسم 2015-2016.

    كما لا يزال لدى جريزمان فرصة، لإنهاء الموسم الحالي 2025-2026 مع أتلتيكو، بلقبين مهمين للغاية؛ وهما: "دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا".

    وبصفةٍ عامة.. يتمنى أنطوان جريزمان أن يتخلص من "النحس" الذي لازمه مع لقب الدوري؛ عندما يبدأ رحلته الجديدة في الملاعب الأمريكية، مع نادي أورلاندو سيتي.