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Senegal World Cup GFXGetty/GOAL
أحمد فرهود

إسبانيا باعت الوهم للعراق: السنغال تضع يونس محمود في موقف محرج.. و"هل قضى نفوذ ساديو ماني على نجم الهلال؟"

فقرات ومقالات
السنغال ضد العراق
السنغال
العراق
كأس العالم
ساديو ماني
خاليدو كوليبالي
الهلال
النصر

مونديال كارثي للعراقيين.. والسنغال تقترب أكثر!

"حارب على هدفك حتى النهاية فلا شيء مستحيل!"؛ هكذا جاءت رسالة منتخب السنغال إلى العالم أجمع، بعد خسارته في أول مباراتين بمونديال 2026.

منتخب السنغال خسر ضد فرنسا ثم النرويج، في الجولتين الأولى والثانية من مباريات "المجموعة التاسعة" ببطولة كأس العالم 2026؛ قبل أن ينتفض بقوة ضد العراق، في اللقاء الأخير.

وفاز أسود التيرانجا (5-0) ضد منتخب العراق الأول لكرة القدم، مساء يوم الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

خماسية السنغال في الشباك العراقية؛ جاءت بواسطة كل من "حبيب ديارا، إسماعيلا سار، بابي جاي (ثنائية) وإليمان نداي"، في الدقائق 4 و56 و59 و71 و82 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. تجمد المنتخب العراقي عند "صفر" من النقاط، بينما حصد السنغال نقاطه الثلاث الأولى في المجموعة؛ مقتربًا بذلك من التأهُل إلى دور الـ32، ضمن أحد المقاعد الثمانية لـ"أفضل ثوالث".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز السنغال الكبير على العراق..

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    يونس محمود.. السنغال وضعتك في "موقف محرج" أمام العراقيين!

    قبل مواجهة السنغال.. خرج الأسطورة يونس محمود، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، للحديث أمام وسائل الإعلام؛ وذلك للرد على الاتهامات التي وُجِهت إلى نجوم المنتخب الوطني الأول، على هامش بطولة كأس العالم 2026.

    اتهامات عديدة لاحقت نجوم منتخب العراق؛ ومنها السهر والاشتباكات مع الإداريين وبعضهم البعض، بالإضافة إلى تسريب الأخبار.

    لكن.. يونس رفض كل هذه الاتهامات الموجهة إلى اللاعبين؛ مؤكدًا على أنهم يبذلون كل ما في وسعهم من أجل المنتخب، رغم الخسارة ضد النرويج وفرنسا في الجولتين الأولى والثانية.

    وأرجع رئيس الاتحاد العراقي، هزيمة منتخب بلاده ضد النرويج وفرنسا، إلى قوة هذين المنتخبين؛ بالإضافة إلى "قلة خبرة" لاعبي بلاده، في مثل هذه البطولات.

    وبعد ما شاهدناه ضد السنغال، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ نستطيع أن نُعلق على تصريحات يونس محمود، على النحو التالي:

    * أولًا: الشائعات ضد نجوم العراق قد تكون كاذبة بالفعل؛ لكن هذا لا يعفيهم من "الأخطاء الفردية الغريبة" خلال المباريات.

    * ثانيًا: أخطاء نجوم العراق خلال مباريات كأس العالم؛ إما أنها بسبب الاستهتار أو عدم التركيز نهائيًا.

    نعم.. بعض الأخطاء التي وقعت ضد النرويج وفرنسا؛ شاهدنا نجوم العراق يكرروها بشكلٍ متتالي، في مباراة السنغال.

    مثلًا.. خطأ فادح ارتكبه المدافع ريبين سولاقا، أدى إلى "طرده" في الدقيقة 13؛ وكذلك زيدان إقبال حاول المراوغة بغرابة، لتُقطع الكرة منه وتسفر عن هدف سنغالي.

    أيضًا، هُناك انخفاض كبير في "جودة" اللاعب العراقي؛ فلم يعد هذا المنتخب يمتلك نفس المهارات أو الأسماء الخلاقة، التي كُنا نراها في جيل يونس محمود نفسه.

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    إسبانيا السبب.. باعوا الوهم لكم يا عراقيين في المونديال

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. دعونا نُشير إلى أن خروج المنتخب العراقي، من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ قد يكون أمرًا واقعيًا للغاية، وليس فيه أي مفاجأة.

    وكما تحدثنا في السطور الماضية؛ "جودة" الجيل العراق الحالي أصبحت ضعيفة للغاية، إلا أن البعض حاول بيع "الوهم" للجماهير قبل المونديال.

    ورغم صعوبة "المجموعة التاسعة" المونديالية، التي تضم فرنسا والنرويج والسنغال؛ قال بعض العراقيين إن منتخبهم قادر على إحداث المفاجأة، والتأهُل إلى دور الـ32.

    وربما يكون السبب في ذلك؛ هو "النتيجة الخاعة" التي حققها أسود الرافدين، في المباراة الودية ضد إسبانيا.

    نعم.. منتخب العراق خطف التعادل (1-1) من الأراضي الإسبانية، ضد واحد من أقوى المرشحين للتتويج باللقب العالمي؛ لتصل أحلام الجماهير إلى عنان السماء، مع انطلاق المونديال.

    إلا أن الواقع كان أليمًا للغاية؛ بمجموعة من الأخطاء الجماعية والفردية، التي دمرت المنتخب العراقي وبشكلٍ قاسي للغاية.

  • Sadio Mane Kalidou KoulibalySocial gfx/ Goal Arabia

    هل وصل نفوذ ساديو ماني لإبعاد مدافع الهلال نهائيًا؟

    من العراق؛ سننتقل إلى منتخب السنغال الأول لكرة القدم، بقيادة جناح نادي النصر ساديو ماني وقلب دفاع الهلال كاليدو كوليبالي.

    منتخب السنغال عندما دخل مواجهة العراق، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ لم نجد اسم كاليدو كوليبالي في "التشكيل الأساسي"، بل كان يجلس على دكة البدلاء.

    هُنا.. تذكرنا الخبر الذي نشره موقع "SeneNews"، بعد مباراة السنغال ضد النرويج، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

    الموقع أشار إلى أن ساديو ماني هو من ضغط على بابي ثياو، المدير الفني للمنتخب السنغالي؛ من أجل "استبدال" كوليبالي في الدقيقة 72، بسبب مستواه السيئ وأخطائه الفادحة.

    وحسب نفس الخبر؛ كان ثياو رافضًا لـ"إخراج" المدافع الهلالي من أرضية الملعب، لولا ضغط ماني وزميله إدريسا جانا جايي.

    ليبقى السؤال الآن؛ بعدما غاب كوليبالي أمام العراق، هو: "هل وصل نفوذ ماني إلى وضع الأسماء التي تشارك أساسيًا أيضًا.. أم أن الخبر كان غير صحيح وهذه مجرد قناعة من المدرب نفسه؟!".

    وأغلب الظن أن الأمر قناعة من المدرب نفسه، أو أن يكون هُناك "غضب جماعي" من نجوم السنغال ضد مستوى كوليبالي؛ وليس ماني أو جانا جايي، فقط.

  • Sadio ManeGetty

    ساديو ماني.. حاضر بجسده فقط في بطولة كأس العالم 2026

    وبما أننا نتحدث عن ساديو ماني، جناح عملاق الرياض النصر؛ نستطيع القول إنه لم يقدّم أي شيء مع منتخب السنغال الأول لكرة القدم ضد العراق، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

    ورغم فوز السنغال بـ"خماسية"، وتألُق الكثير من النجوم؛ إلا أننا لم نشاهد ماني سوى في لقطة وحيدة فقط تقريبًا، وهي تلك التي تسبب فيها بـ"طرد" المدافع العراقي ريبين سولاقا.

    وبالطبع.. هذه اللقطة كانت مؤثرة في سير اللقاء؛ ولكننا نتحدث بصفةٍ عامة، أن هذا اللاعب لم يقنعنا ضد العراق أو في أي مباراة بالنسخة المونديالية الحالية.

    وإن كان ماني قد غاب عن كأس العالم 2022، بسبب الإصابة التي تعرض لها آنذاك؛ فإنه حاضر بجسده فقط وليس مستواه الفني المعهود، خلال نسخة القارة الأمريكية 2026.

    أرقام ساديو ماني في تاريخه ببطولة كأس العالم:

    * مباريات: 6.

    * مساهمات تهديفية: 2.

    * أهداف مسجلة: 1.

    * تمريرات حاسمة: 1.

    وسجل ماني هدفًا وحيدة في نسخة 2018، جاء ضد المنتخب الياباني؛ بينما صنع آخر في بطولة كأس العالم 2026، وذلك خلال مواجهة النرويج.