Goal.com
مباشر
Italy v Argentina - Finalissima 2022Getty Images Sport

ترجمه

إسبانيا - الأرجنتين: هل ستُقام المباراة النهائية في ميلانو؟ ملعب سان سيرو ليس لديه منافس سوى واحد

لم يتم تحديد مكان إقامة المباراة بين بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية

إسبانيا - الأرجنتين، قد تُقام المباراة النهائية بين بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية (بالإضافة إلى بطل العالم) في ميلانو. في الواقع، يُرشح ملعب سان سيرو ليكون المكان المثالي لاستضافة المباراة يوم الجمعة 27 مارس.

كان المقر الأصلي في قطر، مسرح نهائي كأس العالم 2022 الذي فازت به الأرجنتين، ولكن بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، ترى الفيفا أن من الضروري إيجاد حل جديد. في الأيام الماضية، بدا أن الخيار الاحتياطي الأول هو ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، لكن الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) يفضل ملعبًا محايدًا لتجنب أن تخوض أرجنتينا بقيادة سكالوني مباراة خارج أرضها.

  • ميلانو أم لشبونة

    وفقاً لصحيفة «لا غازيتا ديل سبورت»، لم يتم الإعلان عن أي شيء رسمياً أو نهائياً بعد، لكن هناك خياران فقط مطروحان: ميلانو أو لشبونة.تعتبر عاصمة البرتغال مثالية من الناحية اللوجستية (حيث نُظمت نهائيات دوري أبطال أوروبا في عام 2020 بعد الإغلاق بسبب كوفيد)، لكن سحر سان سيرو لا يزال لا مثيل له، وقد تؤثر ردود الفعل الإيجابية على حفل افتتاح ميلانو-كورتينا في اتخاذ القرار. 

    • إعلان
0