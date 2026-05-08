أحمد فرهود

ضحكة لها ألف معنى: من إرنستو فالفيردي إلى كيليان مبابي.. "ابتسامة الجلاد" تتحوّل لرصاصة في قلب برشلونة وريال مدريد

ابتسامة مثيرة وسط مشاكل برشلونة وريال مدريد..

يقولون إن العيون هي مرآة الروح؛ لكن في غرف ملابس "الصفوة"، تصبح الابتسامة هي القناع الاكثر زيفًا وخطورة.

وبين مدينة جوان جامبر الرياضية في برشلونة، وأروقة فالديبيباس بمدريد؛ شاهدنا هذه "الابتسامة الزائفة"، بشكلٍ واضح للغاية.

"الابتسامة الزائفة" في العملاق الكتالوني برشلونة، وفريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد؛ لم تكن إلا بيانًا سياسيًا صامتًا، يعلن بداية الانهيار المؤسسي في الناديين.

ونحن سنحاول من ناحيتنا، أن نخترق جدار الصمت؛ لنبحث فيما وراء "الابتسامة الزائفة"، التي جمعت بين برشلونة وريال مدريد..

    "ابتسامة" إرنستو فالفيردي وكيليان مبابي المثيرة للجدل

    خلف زجاج السيارات الفارهة؛ شاهدنا لقطتين مُتشابهتين تمامًا في العملاق الكتالوني برشلونة ونادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد؛ وذلك على النحو التالي:

    * يناير 2020: خروج المدير الفني الإسباني إرنستو فالفيردي، من مدينة جوان جامبر الرياضية في برشلونة؛ وهو "يبتسم" من وراء زجاج سيارته.

    * مايو 2026: خروج المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، من أروقة "فالديبيباس" في مدريد؛ وهو "يبتسم" من وراء زجاج سيارته.

    وقد يتساءل البعض قائلًا: "ما هو الأمر الغريب أو المشكلة في (ابتسامة) فالفيردي أو مبابي؟!".

    الإجابة هُنا بسيطة؛ وهي "توقيت الابتسامة" التي تزامنت مع الأحداث الساخنة، سواء في برشلونة أو ريال مدريد.

    مثلًا.. فالفيردي عندما ظهر وهو "يبتسم" أو "يضحك" وراء زجاج سيارته؛ كان ذلك أثناء مغادرته المدينة الرياضية لنادي برشلونة، بعد قرار إقالته من قيادة الفريق الأول أساسًا.

    أما مبابي عندما ظهر وهو "يبتسم" أو "يضحك" وراء زجاج سيارته؛ فكان ذلك بالتزامن مع اشتعال غرفة ملابس ريال مدريد بالخلافات، ومنها اشتباكات الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي والفرنسي أوريليان تشواميني.

    لذلك.. أثار هذان المشهدان الكثير من الجدل، في الوسط الإعلامي وبين الجماهير؛ فمن غير الطبيعي أن يبتسم مدرب بهذا الشكل عند إقالته، وأمر غريب أن يظهر لاعب وهو سعيد رغم المشاهد المُشينة في غرفة ملابس فريقه.

    أسرار "ابتسامة" إرنستو فالفيردي في برشلونة!

    الآن.. لنتطرق إلى مشهد المدير الفني الإسباني إرنستو فالفيردي؛ وذلك بعد إقالته من القيادة الفنية للعملاق الكتالوني برشلونة، في يناير 2020.

    فالفيردي تولى القيادة الفنية لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، صيف عام 2017، وقاده إلى عديد الألقاب؛ وهي:

    * الدوري الإسباني: 2017-2018 و2018-2019.

    * كأس ملك إسبانيا: 2018-2019.

    * كأس السوبر الإسباني: 2017-2018.

    إلا أن أسوأ ما كان في فترة فالفيردي؛ هو فشل برشلونة "الأوروبي"، وتعرضه لبعض "الريمونتادا" من المنافسين.

    هُنا.. قررت الإدارة البرشلونية برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو وقتها، استغلال خسارة الفريق الأول لقب كأس السوبر الإسباني في يناير 2020؛ لتعلن إقالة فالفيردي من منصبه، بشكلٍ رسمي.

    وتوقع الجميع أن يظهر فالفيردي حزينًا، بعد قرار إقالته المفاجئ؛ إلا أنه على العكس ظهر "مبتسمًا" وراء زجاج سيارته، خلال مغادرته المدينة الرياضية.

    هذه "الابتسامة" التي أثارت الكثير من الجدل، يُمكن إرجاعها إلى عديد الأسباب؛ على النحو التالي:

    * أولًا| ابتسامة ساخرة.. عندما تمت إقالة فالفيردي، كان برشلونة يسير بشكل جيد للغاية موسم 2019-2020، بتصدر الدوري الإسباني والتأهُل أوروبيًا وفي كأس ملك إسبانيا؛ لذلك ربما تكون ضحكته استهزاء من قرار الاستغناء عنه، ومعرفته أن الفريق سينهار من بعده.

    * ثانيًا| ابتسامة التحرر.. فالفيردي تحمل انتقادات قاسية للغاية، طوال فترته على رأس القيادة الفنية لبرشلونة؛ لذلك ربما تكون ضحكته هي شعور بالارتياح الشديد بعد قرار الاستغناء عنه، لأنه سيبتعد عن الضغوطات.

    * ثالثًا| ابتسامة الشماتة.. الجميع كان يعلم أن برشلونة غير مستقر إداريًا، في فترة مجلس بارتوميو؛ لذلك ربما تكون ضحكته هي نوع من الشماتة في مسؤولي النادي، خاصة أن بعض اللاعبين كانوا معترضين على قرار الاستغناء عنه.

    والمثير في الأمر أن برشلونة انهار بالفعل، بعد قرار إقالة فالفيردي في يناير 2020؛ حيث فقد "صدارته" للدوري وخسر اللقب، كما ودع كأس ملك إسبانيا من دور ربع النهائي.

    أما الضربة الأكبر فكانت في دوري أبطال أوروبا؛ حيث ودع الفريق البرشلوني من ربع النهائي، بهزيمة فاضحة (2-8) ضد العملاق الألماني بايرن ميونخ.

    ما وراء "ابتسامة" كيليان مبابي في ريال مدريد!

    واستكمالًا لحديثنا.. سنتطرق الآن إلى مشهد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي؛ والذي ظهر وهو "مبتسم" بشدة، وذلك رغم الخلافات الشديدة في غرفة ملابس العملاق الإسباني ريال مدريد.

    مبابي وصل إلى المدينة الرياضية لنادي ريال مدريد، بعد اشتباكات زميليه الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي والفرنسي أوريليان تشواميني، والذي تحدث عنها العالم أجمع، وشوهت صورة هذا الكيان الرياضي الكبير؛ وبالرغم من ذلك كان سعيدًا للغاية، كما ولو كان خصمًا وليس عنصرًا في الفريق.

    هُنا تساءل العالم أجمع؛ بالقول: "لماذا مبابي سعيد بهذا الشكل وسط هذه الأحداث المُشينة التي يشهدها ناديه؟!".

    الرد على هذا السؤال، ربما يُمكن تلخيصه في نقطتين رئيسيتين؛ على النحو التالي:

    * أولًا: انقسام غرفة الملابس

    حسب كل الصحف المقربة من ريال مدريد؛ فإن غرفة ملابس الميرينجي منقسمة إلى معسكرين، هما:

    - معسكر تابع لمبابي.

    - معسكر ضد مبابي.

    وأساسًا.. مبابي ومعسكره كانوا يؤيدون بقاء المدير الفني الإسباني "المقال" تشابي ألونسو؛ حيث أرادوا استمراره مع الفريق، وعدم رحيله في يناير 2026.

    أما المعسكر المُعادي لمبابي، والذي يتكون من البرازيلي فينيسيوس جونيور وفالفيردي وغيرهما - حسب التقارير الصحفية -؛ فهم النجوم المُساندين للمدير الفني الإسباني الحالي ألفارو أربيلوا، والذين عملوا على التخلص من ألونسو.

    وبالتالي.. ربما سعادة مبابي وسط هذه الأحداث الساخنة؛ هي لأنها دليل على فشل أربيلوا الكبير، وتأكيد على صحة موقفه ضد زملائه أمثال فينيسيوس وفالفيردي وغيرهما.

    * ثانيًا: ابتعاد الأضواء عنه

    قبل حديث العالم أجمع عن اشتباكات فالفيردي وتشواميني، وقبلهما قلب الدفاع الألماني أنطونيو روديجر مع الظهير الأيسر الإسباني ألفارو كاريراس؛ كان التركيز كله مُنصبًا على مبابي، في ريال مدريد.

    نعم.. الصحف لم تكن تتحدث إلا عن سفر مبابي، دون علم مجلس إدارة الميرينجي، أثناء فترة إصابته؛ إلى جانب اتهامه بأنه سبب كل المشاكل، في هذا الكيان الرياضي الكبير.

    لذا.. فإن سعادته الكبيرة وسط اشتعال غرفة ملابس ريال مدريد؛ قد تكون عائدة إلى ابتعاد الأضواء عنه ولو قليلًا، والتأكُد من أنه ليس الطرف الوحيد في مشاكل البيت الأبيض.

    كلمة أخيرة.. ضحكة فالفيردي ومبابي له ألف معنى

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هي أن "ابتسامة" المدير الفني الإسباني إرنستو فالفيردي في برشلونة والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي مع ريال مدريد، كانت كـ"رصاصة جلاد" اخترقت قلب كيانين عملاقين.

    وقد يعتقد البعض أن الأمر مجرد صدفة فقط؛ إلا أن من تابع أوضاع برشلونة في 2020 أو ما يحدث في ريال مدريد حاليًا، سيعلم أن الموضوع غير ذلك تمامًا.

    وعانى برشلونة لسنواتٍ عديدة، سواء إداريًا أو اقتصاديًا أو فنيًا، بعد "ابتسامة" فالفيردي المثيرة للجدل؛ إلى أن بدأ يتعافى أخيرًا، خاصة مع مديره الفني الألماني الحالي هانزي فليك في 2024.

    ولا يتمنى جمهور ريال مدريد أن تكون "ابتسامة" مبابي، إشارة إلى المعاناة لسنواتٍ عديدة قادمة؛ بل يأملون أن يتم احتواء المشاكل، في أسرع وقت ممكن.

    وبالتأكيد.. إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، تستعد لتغييرات كبيرة في الجهاز الفني واللاعبين؛ وليس علينا الآن سوى الانتظار، لمعرفة ما سيحدث في المستقبل القريب.

