"قلتها 3 مرات" .. هالاند ينفجر في وجه صحفي بعد اتهام مانشستر سيتي بـ"العجز" أمام بيرنلي

مع استمرار تركيز المقابلة على عجز مانشستر سيتي عن تسجيل الهدف الثاني أمام فريق «كلاريتس» الذي هبط إلى الدرجة الثانية، بدأ صبر هالاند ينفد. وفي النهاية، انفجر غضبًا من أسئلة المذيع، مؤكدًا بحزم أن النقاط الثلاث هي المقياس الوحيد المهم للفريق خلال المرحلة الأخيرة من الموسم.
وبدا المهاجم محبطًا بشكل واضح من تكرار الأسئلة، فأضاف: "لا نفكر في أي أشياء أخرى، نركز على الفوز فقط، كما قلت ثلاث مرات حتى الآن. نمر بشهر جيد، لذا علينا الاستمرار. أولاً، ساوثامبتون، ثم إيفرتون".
وتابع: "1-0 نتيجة رائعة. أنا سعيد للغاية. لا أعرف لماذا تستمرون في طرح هذا السؤال – أنا سعيد للغاية. لقد فزنا وحصلنا على ثلاث نقاط، وكما يغني المشجعون، نحن في صدارة الدوري".
على الرغم من التوتر الذي ساد في وقت سابق، خفت حدة الأجواء عندما تم تكريم هالاند بجائزة أفضل لاعب في المباراة، فرد قائلاً: "شكراً. شكراً جزيلاً."