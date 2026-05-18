لا يُمكن للمهاجم الكبير أن يكون هكذا أبدًا!.. "صفر النهائيات" يفضح إرلينج هالاند مع مانشستر سيتي

وبعد كل ما استعرضناه في السطور الماضية؛ دعونا نتحدث أخيرًا عن "الظاهرة السلبية" التي تُطارد المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

هذه الظاهرة؛ هي "فشل" هالاند في تسجيل أي هدف بقميص فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، في النهائيات.

نعم.. تخيل عزيزي القارئ أن مهاجم بحجم هالاند، لم يكن له أي بصمة تهديفية، في 10 مباريات نهائية خاضها مع مانشستر سيتي، منذ عام 2022 وحتى الآن؛ سواء فاز فريقه، أو حتى عند الخسارة.

* وفيما يلي.. جميع نهائيات هالاند مع مانشستر سيتي

- النهائيات الأوروبية:

1/ دوري أبطال أوروبا 2022-2023: شارك 90 دقيقة في الفوز (1-0) ضد إنتر الإيطالي؛ دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف.

2/ السوبر الأوروبي 2023: شارك 90 دقيقة في التعادل (1-1) مع إشبيلية الإسباني؛ دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف - فاز السيتزنس بـ"ركلات الترجيح" وأحرز هو واحدة منها -.

- نهائيات الدرع الخيرية:

1/ نسخة 2022: شارك 90 دقيقة في الخسارة (1-3) ضد ليفربول؛ دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف.

2/ نسخة 2023: شارك 64 دقيقة في التعادل (1-1) مع آرسنال؛ دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف - خسر السيتزنس بـ"ركلات الترجيح" -.

3/ نسخة 2024: شارك 90 دقيقة في التعادل (1-1) مع مانشستر يونايتد؛ دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف - فاز السيتزنس بـ"ركلات الترجيح" وأحرز هو واحدة منها -.

- نهائيات كأس الاتحاد الإنجليزي:

1/ نسخة 2022-2023: شارك 90 دقيقة في الفوز (2-1) ضد مانشستر يونايتد؛ دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف.

2/ نسخة 2023-2024: شارك 90 دقيقة في الخسارة (1-2) ضد مانشستر يونايتد؛ دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف.

3/ نسخة 2024-2025: شارك 90 دقيقة في الخسارة (0-1) ضد كريستال بالاس؛ دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف.

4/ نسخة 2025-2026: شارك 90 دقيقة في الفوز (1-0) ضد تشيلسي؛ دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف.

- نهائيات كأس الرابطة الإنجليزية:

1/ نسخة 2025-2026: شارك 90 دقيقة في الفوز (2-0) ضد آرسنال؛ دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف.

ليس هذا فقط؛ بل أن هالاند لم يستطع صناعة أي هدف "تمريرة حاسمة"، إلا في نهائي كأس الاتحاد 2025-2026 فقط.

بمعنى.. إرلينج هالاند شارك في 874 دقيقة، بجميع النهائيات - سالفة الذكر - مع السيتزنس؛ مكتفيًا بتمريرة حاسمة وحيدة.