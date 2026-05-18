أحمد فرهود

لا يُمكن للمهاجم الكبير أن يكون هكذا أبدًا!.. "صفر النهائيات" يفضح إرلينج هالاند مع مانشستر سيتي

ماكينة هالاند التهديفية تتعطل في أوقاتٍ مهمة للغاية..

في عالم كرة القدم الحديثة، يبدو النجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ وكأنه "سايبورج مبرمج"، لا يعرف سوى لغة لشباك.

هالاند البالغ من العمر 25 سنة؛ يمزق الدفاعات ويحطم الأرقام القياسية بدمٍ بارد، ويجعل المستحيل يبدو روتينيًا بقميص مانشستر سيتي.

لكن.. حتى في أكثر الآلات دقة، ثمة خلل خفي يعكر صفو الكمال؛ فخلف الأرقام القياسية التي يحققها المهاجم النرويجي مع السيتزنس، هُناك "ظاهرة سلبية" غريبة.

هذه الظاهرة استمرت؛ رغم فوز مانشستر سيتي (1-0) ضد نادي تشيلسي، والتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ "الظاهرة السلبية" التي تشوه مسيرة إرلينج هالاند مع مانشستر سيتي، وتجعلنا نتساءل: "هل هو رجل المواعيد الكبيرة حقًا؟!"..

    مسيرة إرلينج هالاند مع نادي مانشستر سيتي

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أرقام المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، مع العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي؛ الذي انضم إليه صيف عام 2022، قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

    سيتي قام بشراء هالاند، مقابل 60 مليون يورو فقط؛ حيث يرتبط اللاعب بعقدٍ مع الفريق الأول - بعد التجديد -، حتى 30 يونيو 2034.

    ومنذ الانضمام إلى السيتزنس، لعب المهاجم النرويجي الشاب 197 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ محققًا الأرقام التالية:

    * دقائق: 15.973.

    * مساهمات تهديفية: 191.

    * أهداف: 161.

    * تمريرات حاسمة: 30.

    كما توّج هالاند بـ9 ألقاب مع مانشستر سيتي؛ على رأسها "ثنائية" الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا 2022-2023 - وهو الوحيد في تاريخ النادي -.

    وبإمكان هالاند أن يتوّج بلقبه العاشر مع مانشستر سيتي، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ إذا حدثت "المفاجأة" وخطف السيتزنس الدوري الإنجليزي الممتاز، من نادي آرسنال.

    إرلينج هالاند.. 10 نهائيات مع مانشستر سيتي

    الآن.. لنُركز على النهائيات التي خاضها المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، مع العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي؛ منذ الانضمام إليه من نادي بوروسيا دورتموند الألماني 2022، وحتى وقتنا هذا.

    هالاند شارك في 10 نهائيات مع مانشستر سيتي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ وذلك على النحو التالي:

    * الدرع الخيرية: 3 مرات.

    * كأس الاتحاد الإنجليزي: 4 مرات.

    * كأس الرابطة الإنجليزية: مرة.

    * دوري أبطال أوروبا: مرة.

    * السوبر الأوروبي: مرة.

    وغاب هالاند عن نهائي مانشستر سيتي ضد فلومينينسي البرازيلي، في بطولة كأس العالم للأندية بـ"النظام القديم"، وتحديدًا ديسمبر من عام 2023؛ بسبب الإصابة.

    وخلال النهائيات العشر التي شارك فيها المهاجم النرويجي؛ فاز السيتزنس 6 مرات، بينما جاءت الخسائر الأربع كالتالي:

    * الدرع الخيرية 2022: مانشستر سيتي (1-3) ليفربول.

    * الدرع الخيرية 2023: مانشستر سيتي (1-1) آرسنال؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية.

    * كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024: مانشستر سيتي (1-2) مانشستر يونايتد.

    * كأس الاتحاد الإنجليزي 2024-2025: مانشستر سيتي (0-1) كريستال بالاس.

    أي أن إرلينج هالاند يمتلك نسبة نجاح 60%، في النهائيات التي خاضها مع فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، حتى الآن.

    "ظاهرة سلبية" تُطارد هالاند مع مانشستر سيتي

    وبعد كل ما استعرضناه في السطور الماضية؛ دعونا نتحدث أخيرًا عن "الظاهرة السلبية" التي تُطارد المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

    هذه الظاهرة؛ هي "فشل" هالاند في تسجيل أي هدف بقميص فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، في النهائيات.

    نعم.. تخيل عزيزي القارئ أن مهاجم بحجم هالاند، لم يكن له أي بصمة تهديفية، في 10 مباريات نهائية خاضها مع مانشستر سيتي، منذ عام 2022 وحتى الآن؛ سواء فاز فريقه، أو حتى عند الخسارة.

    * وفيما يلي.. جميع نهائيات هالاند مع مانشستر سيتي

    - النهائيات الأوروبية:

    1/ دوري أبطال أوروبا 2022-2023: شارك 90 دقيقة في الفوز (1-0) ضد إنتر الإيطالي؛ دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف.

    2/ السوبر الأوروبي 2023: شارك 90 دقيقة في التعادل (1-1) مع إشبيلية الإسباني؛ دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف - فاز السيتزنس بـ"ركلات الترجيح" وأحرز هو واحدة منها -.

    - نهائيات الدرع الخيرية:

    1/ نسخة 2022: شارك 90 دقيقة في الخسارة (1-3) ضد ليفربول؛ دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف.

    2/ نسخة 2023: شارك 64 دقيقة في التعادل (1-1) مع آرسنال؛ دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف - خسر السيتزنس بـ"ركلات الترجيح" -.

    3/ نسخة 2024: شارك 90 دقيقة في التعادل (1-1) مع مانشستر يونايتد؛ دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف - فاز السيتزنس بـ"ركلات الترجيح" وأحرز هو واحدة منها -.

    - نهائيات كأس الاتحاد الإنجليزي:

    1/ نسخة 2022-2023: شارك 90 دقيقة في الفوز (2-1) ضد مانشستر يونايتد؛ دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف.

    2/ نسخة 2023-2024: شارك 90 دقيقة في الخسارة (1-2) ضد مانشستر يونايتد؛ دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف.

    3/ نسخة 2024-2025: شارك 90 دقيقة في الخسارة (0-1) ضد كريستال بالاس؛ دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف.

    4/ نسخة 2025-2026: شارك 90 دقيقة في الفوز (1-0) ضد تشيلسي؛ دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف.

    - نهائيات كأس الرابطة الإنجليزية:

    1/ نسخة 2025-2026: شارك 90 دقيقة في الفوز (2-0) ضد آرسنال؛ دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف.

    ليس هذا فقط؛ بل أن هالاند لم يستطع صناعة أي هدف "تمريرة حاسمة"، إلا في نهائي كأس الاتحاد 2025-2026 فقط.

    بمعنى.. إرلينج هالاند شارك في 874 دقيقة، بجميع النهائيات - سالفة الذكر - مع السيتزنس؛ مكتفيًا بتمريرة حاسمة وحيدة.

    الخلاصة.. مسيرة هالاند لا تقتصر على النهائيات ولكن!

    ختامًا.. يجب التأكيد على أننا لا نقتصر مسيرة المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في النهائيات العشر سالفة الذكر.

    وأساسًا.. لولا أهداف هالاند الحاسمة، لم يكن مانشستر سيتي يستطيع التأهُل إلى معظم هذه النهائيات؛ لكن أيضًا لا يُمكن لمهاجم يُصنف على أنه الأفصل في مركزه، أن تكون هذه أرقامه في المشهد الختامي.

    نعم.. نحن نُشاهد رقابة شديدة على النجم النرويجي، في المباريات النهائية؛ إلا أن المهاجم الكبير يُعرف دائمًا بقدرته على الابتكار، وإيجاد الحلول.

    وحتى الآن؛ نحن لم نُشاهد أي ابتكار من هالاند في المباريات النهائي، حيث أنه كان يقدّم مستويات سيئة في معظمها - بعيدًا عن لغة الأرقام حتى -.

    كما أنه على مستوى أوروبا بأكملها؛ لم ينجح إرلينج هالاند في التتويج بجائزة "الحذاء الذهبي" إلا مرة وحيدة فقط، وتحديدًا موسم 2022-2023 - برصيد 36 هدفًا -.

    ويُمني عشاق مانشستر سيتي النفس؛ لأن يتخلص هالاند من "الظاهرة السلبية" في النهائيات، بل ويعود ليكون أفضل هداف في الدوريات الأوروبية ويتحصل على "الحذاء الذهبي" مجددًا.

