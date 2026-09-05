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علي سمير

مؤشر خطير في ليلة الرقم "300" ضد كوفنتري .. هؤلاء عليهم الندم لأن هالاند سيجلب الدوري الإنجليزي لمانشستر سيتي!

فقرات ومقالات
إرلينج هالاند
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي ضد كوفينتري سيتي
كوفينتري سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز

المهاجم النرويجي لا يتوقف عن التسجيل

بعد تألقه اللافت في كأس العالم 2026، فاجأ إرلينج هالاند الجميع بقصة شعر قصيرة جديدة وغريبة، ويبدو أن هذه الخطة ستجلب له ولفريقه الحظ خلال هذا الموسم، بعد الإخفاق في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي مرتين متتاليتين.

كما توقعنا جميعًا، كوفنتري سيتي خسر من مانشستر سيتي، ليستمر فريق المدرب إنزو ماريسكا في انتصاراته هذا الموسم، بعد التفوق على بورنموث وكريستال بالاس، في الجولتين الأولى والثانية من عمر الدوري الإنجليزي.

النتيجة كانت متوقعة، ولكن السياق لم يكن كذلك، سيتي فاز بصعوبة بهدف دون رد سجله هالاند من كرة رأسية في الشوط الأول، حيث هدد كوفنتري مرمى أصحاب الأرض في أكثر من فرصة.

المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، السبت، في الجولة الثالثة من البريميرليج على ملعب الاتحاد، شهدت رسالة أخرى يخرج بها هالاند ورفاقه، وسط الشكوك حول إمكانية تحقيق الفوز باللقب هذا الموسم بعد رحيل بيب جوارديولا.

إن كانت لديك أي شكوك، فعليك أن تنظر إلى باقي منافسي سيتي على اللقب هذا الموسم، وتسأل نفسك : هل يمتلك أحدهم مهاجمًا مثل هالاند؟


  • Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    دائمًا .. في المكان المناسب

    بالرجوع إلى أحداث المباراة، سنجد أن كل شيء كان يتمحور حول إرلينج هالاند وما يقدمه في الخط الأمامي خلال هذه المباراة، حيث بدأ الأمر بفرصة سانحة في الدقيقة السادسة عشر، أضاعها بغرابة شديدة، وسط إيمان لدى جميع الحاضرين بأن الهدف قادم لا محالة!

    الرسالة كانت صادقة .. إرلينج سجل بعدها هدف التقدم في الدقيقة 26 من عمر المباراة، بعد تلقيه عرضية متقنة من الجناح الغاني المتألق أنطوان سيمينيو.

    يمكنك رؤية جودة هالاند التي "لا شك فيها" فور استلام سيمينيو للكرة على الجانب الأيمن، بعثور النرويجي على المنطقة المناسبة في عمق دفاعات كوفنتري من أجل تلقي الكرة العرضية وإيداعها في الشباك.

    هل نحتاج للحديث والإشادة بهالاند في الكرات الرأسية؟ بالتأكيد لا، وجوده في هذا الموقع ساعده على إيداع الكرة في الشباك بسهولة وكأنه يضعها بيده دون أدنى مبالغة.

    وبالحديث عن "الرجل المناسب في المكان المناسب"، هالاند سجل هدفًا آخر في الدقيقة 57 ولكن الحكم ألغاه بسبب التسلل الذي وقع في مرحلة بناء الهجمة.


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  • Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    هل نقلق من الفرصة الضائعة

    بغض النظر عن وصول هالاند إلى الشباك كما هو متوقع وترجيح كفة سيتي مبكرًا، إلا أن التخوف الوحيد هو إضاعته للفرص السهلة، حيث أهدر هدفين محققين في الشوط الأول من عمر اللقاء.

    اللقطة الأولى تحدثنا عنها في الدقيقة 16 من عمر المباراة، قبل أن تتاح له فرصة أخرى من انفراد صريح في الدقيقة 44، حيث وقف وجهًا لوجه مع الحارس كارل رشورث الذي تصدى للكرة ببراعة.

    جماهير مانشستر سيتي لم تسعد برؤية اللقطتين بالتأكيد، ونفس الأمر ينطبق على عشاق لعبة "فانتازي البريميرليج"، والذين اختاروا النرويجي كقائد لهم من أجل جلب المزيد من النقاط أمام خصم سهل مثل كوفنتري.

    ولكن مهما كان مصدر المخاوف، هذا أمر طبيعي لطالما يسجل هالاند في الأوقات التي يحتاجها فريقه، ويصنع الفارق لسيتي في أغلب المناسبات الحاسمة عندما تغيب اللمسة الأخيرة عن الجميع، ولولاه لما وصل الفريق إلى مرمى الخصوم بهذه الكثافة من الأساس.

    النرويجي وصل اليوم إلى الهدف رقم 300 له على مستوى الأندية التي لعب لها، ولا يوجد أي دليل أفضل من ذلك على جودته وشراسته التهديفية مهما أضاع من فرص سهلة.

    هالاند سجل حتى الآن 3 أهداف في 3 مباريات بالبريميرليج انتهت جميعها بفوز سيتي، لذلك لا مجال للشكوى هالاند بشعر قصير أو طويل يظل كما هو، مرعب للمدافعين ويمكنه هز الشباك في أي لحظة.


  • Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    سلاح الفوز بالدوري الإنجليزي

    كما قلنا في البداية، هالاند يعتبر السلاح الأقوى لمانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي وأي بطولة كبرى بعد رحيل المدرب بيب جوارديولا، رغم كافة الصفقات التي أبرمت في الميركاتو الصيفي الأخير سواء داخل أو خارج فريقه.

    سيتي تعاقد مع العديد من اللاعبين وأبرزهم أيوب بوعدي، إيلمان ندياي، وأيوب بوعدي وإنزو فيرنانديز وإليوت فيرنانديز، ورغم كل ذلك، يظل هالاند هو الرجل الرئيسي واللاعب الأهم في الفريق.

    المدرب إنزو ماريسكا لديه ريان شرقي وفيل فودين وجيريمي دوكو وسيمينيو وندياي وآلان وغيرهم، ولكن هالاند وحده من يمكنه أن يجلب لقب البريميرليج ويعيده إلى ملعب الاتحاد هذا الموسم، خاصة في ظل حالة الشكوك التي أنهى بها آرسنال الميركاتو.

    المدفعجية حصلوا على اللقب الموسم الماضي، وانتشرت الأقاويل حول تدعيمات هجومية من أجل السيطرة والحصول على المزيد من البطولات، ولكن المدرب ميكيل أرتيتا وإدارة المدفعجية اكتفت بالتعاقد مع كريستوس تزوليس، رغم التخلي عن جابرييل مارتينيلي وجابرييل جيسوس ولياندرو تروسار وإيثان نوانيري.

    تراخي آرسنال عن تدعيم هجومه، مع الشكوك حول ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي، مع مستوى هالاند المميز منذ بداية الموسم، كلها عوامل تؤكد أن الدولي النرويجي سيكون العلامة الفارقة لفريقه، لأنه يمتلك جودة تفصله بمسافة عن باقي لاعبي المسابقة.

    وفقًا للمعطيات الحالية، يبدو أن المدفعجية قد يدفعون الثمن غاليًا، بعدم التعاقد مع أي لاعب هجومي يقترب من مكانة هالاند، سواء على الجناح الأيسر أو المهاجم الصريح، ونفس الأمر على باقي المنافسين، وإن كان ليفربول قد تعاقد مع برادلي باركولا لتعويض محمد صلاح، وهي صفقة ليست كافية على الإطلاق لسد الفراغ الناتج عن رحيل الدولي المصري.

    وحتى نكون منصفين، هالاند ليس السبب الوحيد في هذا الانتصار الصعب، جانلويجي دوناروما أنقذ سيتي أكثر من مرة بتصدياته البطولة لإنقاذ سيتي من خسارة نقطتين في سباق الفوز بالبريميرليج، في مشهد يبدو أننا سنراه كثيرًا هذا الموسم.

    مباراة كوفنتري ليست دليلًا دامغًا على مدى تأثير هالاند ومعه دوناروما على حظوظ سيتي القوية في الفوز باللقب، بل هي تمنحنا المزيد من المؤشرات الإيجابية حول الدور الذي سيلعبه الثنائي وبالأخص المهاجم النرويجي في المشروع الجديد للمدرب الإيطالي إنزو ماريسكا.

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