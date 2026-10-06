تصفية إرلينج هالاند مستمرة و"لهذا انهار منتخبه بعد المونديال!".. النرويج من المجد إلى السقوط

الآن.. لنتطرق إلى سبب التراجع الكبير لمنتخب النرويج الأول لكرة القدم، بعد بطولة كأس العالم 2026؛ والذي يُمكن تلخيصه في بعض النقاط المهمة، على النحو التالي:

* أولًا: الإنهاك البدني

هذه النقطة تحدث عنها ستاله سولباكن، المدير الفني للمنتخب النرويجي؛ وتحديدًا بعد الخسارة (1-2) ضد البرتغال، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

سولباكن أكد أن الكثير من نجوم المنتخب النرويجي، وصلوا إلى مرحلة "الإنهاك البدني"؛ وذلك بسبب قلة فترة الراحة بين كأس العالم 2026 والانضمام إلى أنديتهم، استعدادًا للموسم الرياضي الحالي.

وأشار سولباكن إلى أن بعض اللاعبين، لم يحصلوا سوى على 6 أو 7 أيام فقط من الراحة؛ وهو ما أدى إلى زيادة الحمل البدني عليهم، وبالتالي تراجع مستواهم.

* ثانيًا: ضعف الدكة

ما سبق يجعلنا نتساءل؛ قائلين: "هل كان من الأفضل للمنتخب النرويجي أن (يناوب) بين اللاعبين في فترة التوقف الدولي الحالي لتخفيف الأعباء البدنية عليهم؟!".

والإجابة على هذا السؤال، تقودنا مباشرة للحديث عن أننا شاهدنا تراجعًا كبيرًا في أداء النرويج بالفعل؛ عندما يتم استبدال عنصرين أو ثلاثة من الأساسيين، بسبب فارق المستوى مع البدلاء.

ومعظم العناصر الأساسية للمنتخب النرويجي، من هؤلاء الذين يمتلكون إمكانات فنية رائعة للغاية، وبعضهم من بين الأفضل في مراكزهم حاليًا؛ وبالتالي من الصعب تحقيق النتائج المرجوة عند استبدالهم بأسماء أخرى، خاصة في ظل فارق المستوى.

* ثالثًا: الغرور الزائد

أحيانًا تصاب بعض الأندية أو المنتخبات المختلفة بـ"الغرور"؛ عندما يتم الإشادة بها ونجومها على المستوى العالمي، بشكلٍ زائد.

وكما ذكرنا.. الجميع وصف منتخب النرويج بـ"الحصان الأسود"، وأنه قوة كروية قادمة بقوة؛ وذلك في أعقاب النتائج التي حققها في عام 2025 بالتصفيات، وفي بطولة كأس العالم 2026.

ومنذ نهاية المونديال؛ ونحن نشاهد الكثير من نجوم النرويج يرتكبون أخطاءً ساذجة للغاية، ساهمت في الخسائر المتتالية الأخيرة.

الأخطاء الساذجة في عالم الساحرة المستديرة؛ تنتج غالبًا من حالة الإرهاق البدني والذهني التي تؤثر على تركيز اللاعبين، أو الثقة الزائدة في اللعب والتي تصل إلى درجة "الغرور".

* رابعًا: إرلينج هالاند

من حظ منتخب النرويج الأول لكرة القدم، أنه يمتلك واحدًا من أفضل المهاجمين "رقم 9" في العالم حاليًا؛ والحديث هُنا عن إرلينج هالاند، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

لكن الأزمة الكبرى؛ هي أنه عندما يغيب هذا اللاعب عن مستواه المعهود، فإن النرويجيين يعانون من صعوبة كبيرة في الفوز.

وليس النرويج فحسب؛ بل جميع الأندية والمنتخبات من الطبيعي أن تتأثر سلبًا، عندما يكون نجمهم الأول غائبًا عن مستواه.

وهُنا يأتي دور الأجهزة الفنية، التي يجب أن تبني منظومة لعب متكاملة، تقلل من تأثير ابتعاد النجم الأول عن مستواه؛ وهو ما لم نشاهده في المنتخب النرويجي، رغم كل التطور الذي يعيشه مؤخرًا.

وغاب هالاند عن التسجيل؛ فخسر منتخب النرويج ضد ويلز والبرتغال، في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.