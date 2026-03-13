أحمد فرهود

ورقة إرلينج هالاند: بين الموت في حب جوان لابورتا وعلاقة فيكتور فونت بأستاذه.. مانشستر سيتي ضحية استغلال برشلونة

هالاند "الحلم الكبير" لنادي برشلونة.. ولكن!

بينما تعيش جماهير "البلوجرانا" وسط أجواء ضبابية، بشأن مستقبل نادي برشلونة؛ تحوّل اسم النجم إرلينج هالاند، من مجرد ماكينة أهداف نرويجية إلى "قنبلة انتخابية".

نعم.. هالاند أصبح الاسم الأكثر تداولًا في أروقة برشلونة، خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك في ظل "المعركة الانتخابية" الشرسة، بين جوان لابورتا وفيكتور فونت.

فونت استخدم اسم هالاند، كـ"سلاح قوي" في حملته الانتخابية ضد لابورتا؛ حيث أعلن أنه يتفاوض لحصول برشلونة على أفضلية ضم اللاعب، إذا قرر ناديه الإنجليزي مانشستر سيتي بيعه في أي وقت.

ومن ناحيته.. وصف لابورتا تصريحات فونت بـ"الكاذبة"؛ مستشهدًا بما قالته البرازيلية رافايلا بيمنتا، وكيلة أعمال المهاجم النرويجي.

بيمنتا نفت وجود أي تواصل مع مرشحي برشلونة، لنقل هالاند إلى العملاق الكتالوني؛ مؤكدة سعادة اللاعب في صفوف مانشستر سيتي، خاصة مع تجديد عقده مؤخرًا.

ووسط هذه المعركة بين لابورتا وفونت؛ سنحاول استعراض أسلحة كل منهما في صفقة إرلينج هالاند "المزعومة"، وكيف يتم استغلال مانشستر سيتي فيها..

    فيكتور فونت.. استغلال "أستاذه" فيران سوريانو

    في البداية.. يجب الإشارة إلى الخبر الذي نشرته صحيفة "سبورت"؛ بخصوص تفاوض المرشح لرئاسة العملاق الكتالوني برشلونة فيكتور فونت، للحصول على أفضلية شراء المهاجم النرويجي إرلينج هالاند.

    الصحيفة الإسبانية الشهيرة أعلنت اجتماع كارليس بلانشارت وخافيير أجيلار، المديرين الرياضيين المحتملين لبرشلونة - حال فوز فونت في الانتخابات -، مع الرئيس التنفيذي للنادي الإنجليزي مانشستر سيتي فيران سوريانو؛ لمُناقشة صفقة هالاند "المحتملة".

    ومن هذا الخبر المدوي؛ لابد الوقوف عند حقيقة مؤكدة، وهي علاقة سوريانو وفونت القوية للغاية.

    نعم.. فونت يرتبط بعلاقة قوية للغاية مع سوريانو، تعود إلى أكثر من 15 سنة تقريبًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الثنائي تعرفا على بعضهما البعض؛ بحكم عملهما في مجال "الاستشارات الاستراتيجية والتكنولوجية".

    * ثانيًا: تعمقت علاقة الثنائي؛ عندما وقفا ضد رئيس نادي برشلونة الأسبق ساندرو روسيل في 2010.

    * ثالثًا: لجأ فونت إلى سوريانو عام 2013؛ ليكون مرجعًا له في إعداد حملته الانتخابية طويلة الأمد لرئاسة برشلونة.

    * رابعًا: أصبح سوريانو بعد عمله في مانشستر سيتي؛ هو النموذج الذي يريد فونت تقليده في برشلونة.

    وأساسًا سوريانو كان عضوًا في مجلس إدارة نادي برشلونة، خلال ولاية جوان لابورتا الأولى؛ قبل أن يستقيل عام 2008، بشكلٍ رسمي.

    وبالتالي لقاء فونت أو مديريه الرياضيين مع سوريانو، قد يكون أمرًا طبيعيًا للغاية، بحكم الصداقة القوية التي تحدثنا عنها.

    إلا أن تسريب هذا اللقاء، وربطه بصفقة هالاند "المحتملة"؛ هو من يخدم مصلحة فيكتور فونت، بالتزامن مع الصراع الانتخابي الشرس ضد لابورتا.

    جوان لابورتا.. الرد بـ"سلاح الصديقة" رافايلا بيمنتا

    على الجانب الآخر.. قام جوان لابورتا في تكذيبه لتصريحات منافسه على رئاسة نادي برشلونة فيكتور فونت؛ بالاستشهاد بتصريحات البرازيلية رافايلا بيمنتا، وكيلة أعمال المهاجم النرويجي إرلينج هالاند.

    بيمنتا هي محامية برازيلية، ترتبط بعلاقات قوية للغاية مع لابورتا؛ وهو ما يظهر في تصريحات الثنائي، سواء الآن أو سابقًا.

    مثلًا.. نتذكر تصريح شهير لوكيلة هالاند مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" عام 2023؛ قالت فيه: "أنا أحب لابورتا حتى الموت.. لا يُمكن أن تسألوني عنه دائمًا؛ فأنا تحت تصرفه في أي وقت".

    وشددت بيمنتا على أن لابورتا، شخصًا ذكيًا للغاية ويمتلك خبرة كبيرة؛ معلنة استعدادها لمساعدته في حسم أي صفقة يريدها، في المستقبل.

    لذلك.. خروج بيمنتا فورًا للرد على تصريحات فونت، ونفيها وجود أي مفاوضات للتعاقد مع هالاند، وأن اللاعب سعيد في مانشستر سيتي؛ قد يكون له تفسيرين مهمين، على النحو التالي:

    * أولًا: تهدئة جماهير مانشستر سيتي؛ وسط استغلال اسم هالاند بشكلٍ كاذب في انتخابات برشلونة.

    * ثانيًا: محاولة مساعدة صديقها لابورتا في الانتخابات؛ خاصة مع استغلال فونت لعلاقته القوية بمسؤولي مانشستر سيتي - كما ذكرنا -.

    ولا ننسى أن لابورتا نفسه قال في تصريحات مع الإعلامي الرياضي جيرارد روميرو، خلال الساعات القليلة الماضية، إن علاقته مع وكيلة هالاند؛ ممتازة للغاية.

    من يكسب المعركة.. جوان لابورتا أم فيكتور فونت؟!

    بعد ما ذكرناه في السطور الماضية، أصبح عاشق العملاق الكتالوني برشلونة أمام مشهد معقد للغاية، بخصوص صفقة المهاجم النرويجي إرلينج هالاند "المحتملة"؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: فيكتور فونت وعلاقته القوية بمسؤولي مانشستر سيتي الإنجليزي.

    * ثانيًا: جوان لابورتا وعلاقته القوية بوكيلة هالاند.

    وبالطبع.. لحسم أي صفقة دون تعقيدات كبيرة، لابد أن تكون هُناك علاقات جيدة؛ سواء مع وكيل اللاعب، أو النادي الذي يلعب فيه.

    إلا أنه مع لابورتا تحديدًا، رأينا أن علاقته مع وكلاء اللاعبين وليست الأندية؛ هي من سهلت عديد الصفقات لبرشلونة، وحافظت على كثير من نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

    ويكفي أن لابورتا قال: "لولا أن البرتغالي جورج مينديش، هو وكيل أعمال الجوهرة الإسبانية لامين يامال؛ لكان اللاعب من الممكن أن ينتقل إلى أحد الأندية الغنية، التي تريد ضمه".

    هُنا وعلى الورق.. فإن احتمالية انتقال هالاند مستقبلًا إلى برشلونة؛ قد تكون أكبر في عهد لابورتا عن فونت، بحكم العلاقات القوية بين الأول ووكيلة اللاعب رافايلا بيمنتا.

    كلمة أخيرة.. لا تتأملوا كثيرًا فـ"صفقة هالاند معقدة"!

    أخيرًا.. يجب التأكيد على أنه مهما كان هوية رئيس العملاق الكتالوني برشلونة القادم؛ ستظل صفقة المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، معقدة للغاية.

    صفقة هالاند تحتاج إلى "ثروة مالية"؛ سواء لشراء عقده من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أو رواتبه، وذلك على النحو التالي:

    * قيمة الصفقة: قد تصل إلى 150 مليون يورو.

    * رواتب اللاعب: لن تقل عن 30 مليون يورو سنويًا.

    واقتصاد برشلونة الحالي، لا يستطيع تحمل كل هذه التكاليف؛ لذلك يحتاج العملاق الكتالوني لبعض الوقت، حتى يستطيع الدخول فعليًا في مثل هذه الصفقات.

    وأساسًا.. لابد أن لا ننسى بأن عملاق إسبانيا الآخر ريال مدريد، يحلم في التعاقد مع هالاند أيضًا؛ وهُنا سيكون برشلونة أمام مجموعة تحديات، على النحو التالي:

    * أولًا: موعد قرار رحيل هالاند من مانشستر سيتي.

    * ثانيًا: اختيار هالاند نفسه بين ثنائي أوروبي عملاق.

    * ثالثًا: العرض الاقتصادي الأقوى لإغراء هالاند.

    وإلى أن يأتي اليوم الذي يقرر فيه هالاند، خوض تحدٍ جديد في مسيرته، فكل ما نستطيع قوله الآن؛ هو أن مرشحي برشلونة يستغلون مانشستر سيتي، من خلال العلاقات الشخصية سالفة الذكر.

