"مهما حدث علينا أن نبتسم" .. أول تعليق من إرلينج هالاند على إدانة مانشستر سيتي في 114 تهمة مالية

كسر هالاند صمته بشأن الخلافات القانونية المستمرة التي يواجهها النادي، داعياً جماهير «الاتحاد» إلى إظهار قوتهم الجماعية. وتأتي تصريحات المهاجم الهداف في وقت يشهد فيه حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حالة من عدم اليقين غير مسبوقة، بعد أن أُدين النادي مؤخرًا بارتكاب عدة انتهاكات جسيمة للوائح المالية الخاصة بالدوري.

وفي مقابلة حصرية مع قناة «سكاي سبورتس»، وجه هالاند رسالة طمأنة إلى من يشعرون بالقلق إزاء التداعيات المحتملة لهذا الحكم، قائلًا: «سوف يقضون وقتاً ممتعاً. علينا أن نتكاتف. علينا أن نبقى معًا، وعلينا أن نبقى إيجابيين. مهما حدث في الحياة، علينا دائمًا أن نبتسم. لذا علينا أن نبقى إيجابيين، وننظر إلى الأمام، ونحاول الفوز بالمباريات، ونحاول الاستمتاع بالوضع والفوز بالمباراة. علينا أن نتكاتف؛ علينا أن ننشر الحب بيننا. لذا نعم: لنتكاتف، ونستمتع بالرحلة، ونبتسم".

وبصفته ابن لاعب خط وسط «سيتي» السابق ألف-إنجي هالاند، يشعر المهاجم بثقل الوضع الحالي ليس فقط بصفته موظفًا، بل بصفته مشجعًا أيضًا، مضيفًا: «يجب أن أقول إنني أهتم كثيرًا بالنادي. أهتم كثيرًا بالجماهير لأنني مشجع بنفسي، وأشعر بهم أيضًا»، مؤكدًا التزامه بالقضية حتى في الوقت الذي يقاتل فيه النادي من أجل سمعته في قاعة المحكمة.



