وأكد المهاجم النرويجي أن الفريق لا يزال يركز على الملعب في ظل استعداداته لرحلة حاسمة إلى أنفيلد لمواجهة ليفربول.
"مهما حدث علينا أن نبتسم" .. أول تعليق من إرلينج هالاند على إدانة مانشستر سيتي في 114 تهمة مالية
هالاند يطلق نداءً للدعم وسط الاضطرابات القانونية
كسر هالاند صمته بشأن الخلافات القانونية المستمرة التي يواجهها النادي، داعياً جماهير «الاتحاد» إلى إظهار قوتهم الجماعية. وتأتي تصريحات المهاجم الهداف في وقت يشهد فيه حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حالة من عدم اليقين غير مسبوقة، بعد أن أُدين النادي مؤخرًا بارتكاب عدة انتهاكات جسيمة للوائح المالية الخاصة بالدوري.
وفي مقابلة حصرية مع قناة «سكاي سبورتس»، وجه هالاند رسالة طمأنة إلى من يشعرون بالقلق إزاء التداعيات المحتملة لهذا الحكم، قائلًا: «سوف يقضون وقتاً ممتعاً. علينا أن نتكاتف. علينا أن نبقى معًا، وعلينا أن نبقى إيجابيين. مهما حدث في الحياة، علينا دائمًا أن نبتسم. لذا علينا أن نبقى إيجابيين، وننظر إلى الأمام، ونحاول الفوز بالمباريات، ونحاول الاستمتاع بالوضع والفوز بالمباراة. علينا أن نتكاتف؛ علينا أن ننشر الحب بيننا. لذا نعم: لنتكاتف، ونستمتع بالرحلة، ونبتسم".
وبصفته ابن لاعب خط وسط «سيتي» السابق ألف-إنجي هالاند، يشعر المهاجم بثقل الوضع الحالي ليس فقط بصفته موظفًا، بل بصفته مشجعًا أيضًا، مضيفًا: «يجب أن أقول إنني أهتم كثيرًا بالنادي. أهتم كثيرًا بالجماهير لأنني مشجع بنفسي، وأشعر بهم أيضًا»، مؤكدًا التزامه بالقضية حتى في الوقت الذي يقاتل فيه النادي من أجل سمعته في قاعة المحكمة.
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حجم النتائج التي توصلت إليها اللجنة
يتناقض التفاؤل الذي أبداه هالاند تباينًا صارخًا مع التفاصيل القاتمة التي أوضحتها اللجنة المستقلة، التي قدمت تقييمًا لاذعًا للسلوك المالي للنادي. وخلصت اللجنة إلى أن مانشستر سيتي دبر، خلال الفترة الممتدة بين موسمي 2009/2010 و2017/2018، «مخطط تمويل مقنع» تضمن عقودًا «وهمية» مع شركاء تجاريين.
وكشفت التحقيقات أن هذه الإجراءات كانت تهدف إلى تضخيم إيرادات النادي بشكل مصطنع بمبلغ مذهل بلغ 830 مليون جنيه إسترليني، وبالتالي التحايل على حدود الإنفاق التي فرضها كل من الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). وإجمالاً، أيدت اللجنة أكثر من 100 تهمة بانتهاك اللوائح التنظيمية، بما في ذلك عدم التصرف بحسن نية طوال فترة التحقيق التي استمرت عدة سنوات.
معركة قانونية طويلة تلوح في الأفق حتى عام 2027
على الرغم من رغبة النادي في التوصل إلى حل سريع، يشير الخبراء القانونيون إلى أن إجراءات الاستئناف قد تستغرق وقتًا طويلاً. وفي حين تهدف اللوائح الجديدة للدوري الإنجليزي الممتاز إلى البت في الاستئنافات في غضون 12 أسبوعًا، من المتوقع أن يجادل الفريق القانوني لمانشستر سيتي بأن هذه القواعد لا ينبغي أن تُطبق بأثر رجعي على قضية بدأت في عام 2023.
وكان النادي قد أعرب سابقًا عن مخاوفه بشأن نزاهة الإجراءات، زاعمًا أن رأي اللجنة تأثر بضغوط خارجية. وفي بيانه الرسمي، أكد مانشستر سيتي على تعاونه على مدار السنوات الثماني الماضية، قائلاً: "لقد احترم النادي بجدية الإجراءات القانونية الواجبة لمدة ثماني سنوات، على أساس أن مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز والهيئة التنفيذية سيتصرفان كجهة تنظيمية مستقلة ونزيهة ومنصفة، خالية من أي تأثير حزبي. ومن الواضح أن النادي مقيد فيما يمكنه قوله أكثر من ذلك حتى تكتمل جميع الإجراءات المستقبلية".
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الأنظار تتجه نحو أنفيلد وباريس سان جيرمان
وفي الوقت الذي يستعد فيه المحامون للجولة التالية من الإجراءات القضائية، يتعين على الفريق الأول أن يوجه انتباهه إلى أسبوع حاسم في مسيرته على العشب. سيتوجه مانشستر سيتي إلى أنفيلد هذا الأحد لمواجهة فريق ليفربول الذي لطالما كان أشد منافسيه على الألقاب المحلية. وعقب الرحلة إلى ميرسيسايد، سيستضيف رجال إنزو ماريسكا حامل لقب دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان على ملعب الاتحاد. ولا يزال هالاند، الذي حقق انطلاقة مثالية في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، غير متأثر بالضجة الخارجية المحيطة بالقيادة التنفيذية للنادي.
وتعليقاً على أهمية المباراة المقبلة ضد «الريدز»، قال هالاند: «من المميز دائماً أن تلعب ضد ليفربول. خاصةً مع وجود بيب وكلوب. أتذكر عندما كنت أجلس في سالزبورج ودورتموند وأشاهد المباريات، وكيف كان كل منهما يدفع الآخر إلى أقصى حد. دائماً ما تكون المباريات هناك مميزة. لقد فزت هناك، وتعادلت هناك، وخسرت هناك. لذا فهي دائماً مميزة، وكل مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مختلفة، وكل مباراة ضد ليفربول تكون دائماً مميزة».
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