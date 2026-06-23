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زهيرة عادل

إرلينج هالاند يدخل قائمة فريدة فشل في اقتحامها ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو .. كيليان مبابي في موقف محرج بعد مواجهة النرويج والسنغال

فقرات ومقالات
إرلينج هالاند
النرويج ضد السنغال
النرويج
السنغال
كأس العالم
كيليان مبابي
كريستيانو رونالدو
ليونيل ميسي
فرنسا
البرتغال
الأرجنتين

"إرلينج هالاند لديكم، فلا خوف عليكم" .. هذا هو حال المنتخب النرويجي العائد للمشاركة في في كأس العالم بعد غياب 28 عامًا، لمَ لا وهو من حسم بالفعل تأهله لدور الـ32 بشكل رسمي مع مرور أول جولتين من دور المجموعات!

المنتخب النرويجي حقق اليوم الثلاثاء، الفوز أمام نظيره السنغالي بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026.

الثلاثية سجلها إرلينج هالاند "هدفين" وماركوس بيدرسن في الدقائق 43، 48 و58 من عمر المباراة، التي أقيمت على استاد ميتلايف في الولايات المتحدة الأمريكية. فيما أحرز إسماعيلا سار ثنائية حفظ ماء وجه أسود التيرانجا في اللقاء.

بهذه النتيجة يرافق المنتخب النرويجي نظيره الفرنسي إلى دور الـ32 بالمونديال، وفي رصيد كل منهما ستة أهداف، وإن كان الديوك يتفوقون بفارق الأهداف. أما المنتخب السنغالي فلا تزال أمامه فرصة للصعود ضمن أفضل ثوالث، عندما يلتقي بالعراق في الجولة الثالثة والأخيرة، وإن كان في رصيده حاليًا صفر نقاط.

لكن دعونا في السطور التالية نخصص الحديث عن إرلينج هالاند؛ نجم النرويج، وكيف كانت ليلته أمام السنغال..


  • سجل وأهدر وحُرم من المساهمة في "هاتريك"

    إن كان على إرلينج هالاند أن يوجه الشكر الليلة لأحد بعد تألقه أمام السنغال، فبخلاف أن التألق عادته، يمكنه أن يشكر المدافع كاليدو كوليبالي الذي كان صاحب "بري أسيست" وتدخل فاشل في ثنائية النرويجي.

    هدف هالاند الأول في المباراة جاء في الدقيقة 48، بعدما قاد هجمة مرتدة مع مارتن أوديجارد، حتى أرسل له الأخير تمريرة مرت من أمام كوليبالي، ليتبعها الأول بتسديدة في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

    أما الهدف الثاني فجاء بفضل خطأ آخر من كوليبالي في الدقيقة 58، حتى وصلت الكرة لهالاند أمام المرمى، أسكنها الشباك بسهولة.

    وبعيدًا عن الهدفين، كان هالاند قريبًا من إحراز ثلاثية "هاتريك" في الشباك السنغالية، بعد خطأ فادح من حارس المرمى إدوارد ميندي بعدما ضغط عليه النرويجي المتألق حتى استخلص منه الكرة داخل منطقة العمليات، لكن تسديدته لم تكن دقيقة، فتصدى لها القائم.



    حتى فرصة الخروج بـ"هاتريك مساهمات" لم تنجح مع هالاند أمام السنغال، حيث صنع فرصة لزميله أوديجارد بالدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، لكن الحارس إدوارد ميندي تألق أمام انفراد الأخير.




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  • كيليان مبابي في موقف محرج

    إن أردنا تقييم منتخب النرويج فلن يكون نهائيًا في ميزان القوى مع منتخب فرنسا، الكفة لصالح الديوك دون أي نقاش.

    المنتخب الفرنسي يملك كتيبة حقيقية، التغلب عليها ليس سهلًا، خاصةً في الهجوم فهناك كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، ديزيري دوي، مايكل أوليسي والقائمة تطول.

    أما هجوم الفايكينج فهالاند يحارب به وحيدًا تقريبًا، حتى مع وجود مارتن أوديجارد، إذ يعيب الأخير المزاجية وعدم ثبات المستوى.

    ورغم هذا الفارق الكبير إلا أن هالاند نجح في إحراز أربعة أهداف في أول جولتين بكأس العالم 2026، وهو نفس رصيد مبابي.



    ربما مونديال أمريكا الشمالية جاء ليرد به هالاند على من يروج لفكرة أنه صاحب الأهداف السهلة فقط وأن تألقه ما هو إلا انعكاس لنجوم مانشستر سيتي.

    الثنائي يلاحق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ صاحب الخمسة أهداف ومحتل صدارة هدافي كأس العالم 2026 حتى الآن، ورغم أن البرغوث يفعل كل شيء مع التانجو بنفسه تقريبًا، لكن في الأخير هذا ليو، لا يمكن مقارنته بأحد، لذا نكتفي بمقارنة مبابي وهالاند معًا.

  • هالاند يدخل قائمة فشل ميسي ورونالدو في اقتحامها

    إن كان خلقك يضيق من كثرة المقارنات، ففي مثل هذه البطولات لا مفر منها، والحديث هذه المرة عن قائمة فريدة لم يدخلها الأسطورتان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو..

    بفضل ثنائيته في شباك العراق بالجولة الأولى من كأس العالم 2026، وهدفيه في مرمى السنغال بالجولة الثانية، أصبح هالاند سادس لاعب يسجل هدفين أو أكثر في أول مباراتين بأول نسخة مونديالية يشارك بها .. وهذا ما لم يفلح ليو والدون في فعله.



    هذه القائمة تضم خمسة أسماء فقط بجانب هالاند آخر المنضمين لها، هم الأرجنتيني جييرمو ستابيلي (أول 3 مباريات بمونديال 1930)، المجري ساندرو كوتشيس (أول أربع مباريات 1954)، الفرنسي جوست فونتين (1958)، البولندي غجيغوش لاتو (1974)، والإنجليزي هاري كين (2018).


  • بالأرقام .. ماذا قدم هالاند أمام السنغال؟

    لمحبي تلخيص المباراة بالأرقام، فقد شارك هالاند بشكل أساسي وحتى نهاية لقاء السنغال، وبخلاف تسجيله لهدفين، فقد خلق فرصتين لزملائه، لم تترجم لأهداف، بينما أهدر هو فرصة هدف محقق.

    سدد النرويجي خمس تسديدات، منها ثلاث على المرمى بنسبة نجاح 75%، فيما عابه خسارة كافة المواجهات الثنائية الأرضية التي دخل بها، وتفوق بنسبة 57% في الالتحامات الهوائية.

    لكن يحسب له أنه نجح في تسجيل هدفين وخلق فرصتين مع إهدار فرصة محققة، وهو لم يلمس الكرة سوى 22 مرة فقط، منها تسع داخل منطقة جزاء السنغال.