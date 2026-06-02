إرث كريستيانو رونالدو في كأس العالم: احتياجه للبطولة صار أكبر من أي وقت مضى.. والدموع تنتظر في نهاية الطريق!

كان رونالدو قد وصل إلى قطر واثقاً من نفسه كعادته، ليس فقط في إسكات منتقديه بعد النهاية الفوضوية والمخزية لفترته الثانية مع مانشستر يونايتد، بل أيضاً في الفوز باللقب الوحيد الذي لم يحصل عليه بعد.

ومع ذلك، غادر بطريقة تشبه إلى حد كبير رحيله عن أولد ترافورد، حيث تلطخت سمعته بسبب مظاهر الغضب العلنية والتقارير التي أفادت بأنه هدد سراً بمغادرة معسكر البرتغال بعد استبعاده من مباراة دور الـ16 ضد سويسرا - التي فاز فيها فريق فرناندو سانتوش بنتيجة 6-1 بفضل ثلاثية من بديل رونالدو، جونزالو راموس.

وكتب رونالدو في منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي: "أريد فقط أن يعلم الجميع أنه قيل الكثير، وكتب الكثير، وتكهن الكثيرون، لكن تفانيّ تجاه البرتغال لم يتزعزع أبداً ولو للحظة واحدة". "كنت دائماً مجرد لاعب آخر يقاتل من أجل هدف الجميع، ولن أدير ظهري أبداً لزملائي في الفريق وبلدي".

وأضاف: "في الوقت الحالي، ليس هناك الكثير لأقوله. شكراً يا البرتغال. شكراً يا قطر. كان الحلم جميلاً طوال فترة استمراره... الآن، علينا أن نجعل الوقت مستشاراً جيداً ونسمح للجميع باستخلاص استنتاجاتهم الخاصة".

من جانبه، خلص الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إلى أن هذه هي "اللحظة المناسبة لبدء دورة جديدة" مع مدرب جديد - لكن لن يكون هناك قائد جديد.

عندما تم تعيين روبرتو مارتينيز خلفاً لسانتوش في 9 يناير 2023، أتيحت له فرصة رائعة لبناء فريق شاب مثير حول مجموعة كبيرة من النجوم الصاعدين في البرتغال. لكنه لم يغتنمها.

في أول خطوة مهمة له كمدرب للمنتخب البرتغالي، اختار مارتينيز بدلاً من ذلك السفر إلى السعودية لإقناع رونالدو بقيادة البرتغال نحو - وإلى - يورو 2024. وقد ثبت أن هذا القرار كان كارثياً كما كان متوقعاً.