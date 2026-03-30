"يقدم دنيز العديد من اللعبات الجيدة، خاصةً عندما يكون الخصم متعبًا. لكن قدراته تتضاءل قليلاً عندما يضطر إلى بذل جهد كبير خلال المباراة. إذا نظرنا إلى ما بذلناه من جهد في أول 60 إلى 70 دقيقة من مباراة سويسرا من أجل الفوز، فسيكون الأمر كذلك في كأس العالم أيضًا. هذا هو السبب الأول"، أوضح ناجلسمان في قناة ARD.

وذكر السبب الثاني قائلاً: "لقد حددنا الأدوار. وعليّ الالتزام بها في المباراتين المقبلتين، وإلا سأفقد مصداقيتي. إذا قمت بتغيير كل شيء، فلن يكون هناك داعٍ لإجراء محادثة حول الأدوار من الأساس".

قبل انطلاق بطولة أمم أوروبا 2024، كان ناجلسمان يعتبر أن تحديد اللاعب الأنسب لكل دور في التشكيلة هو العامل الحاسم في قراراته، وبرر بذلك، على سبيل المثال، عدم اختيار ليون جوريتزكا - الذي أصبح الآن جزءًا أساسيًا من المنتخب الوطني مرة أخرى. كما برر ناجلسمان في البداية استبعاد أنجيلو ستيلر قبل المباريات الدولية ضد سويسرا وغانا بدوره، لكنه أدرجه لاحقًا بعد إصابة ألكسندر بافلوفيتش ووضعه في التشكيلة الأساسية في كلتا المباراتين.

يمكن إثبات صحة تبرير ناجلسمان بالأرقام، حيث إن أونداف يكون بالفعل أكثر فعالية في المرحلة الأخيرة من المباراة. من بين أهدافه الـ23 هذا الموسم مع فريق VfB شتوتغارت، سجل سبعة أهداف في الشوط الأول و16 هدفاً في الشوط الثاني - لكنه كان في الغالب ضمن التشكيلة الأساسية.



