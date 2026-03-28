في شمال لندن، تدق أجراس الإنذار منذ أسابيع في صفوف توتنهام. الفريق الذي يدربه الآن تودور معرض لخطر الهبوط بشكل جدي، وهو احتمال يزداد واقعيةً يوماً بعد يوم، وسيكون أمراً صادماً بالنسبة لنادٍ كان قد فاز قبل بضعة أشهر فقط بدوري أوروبا ويضم في صفوفه نجوماً كباراً. شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية حقيقي، وسيتعين على توتنهام في الأشهر الأخيرة من الموسم تجنب ما سيكون واحدة من أكبر المفاجآت السلبية في السنوات الأخيرة. وفي حال حدوث ذلك، أي في حال غادر روميرو وزملاؤه الدوري الإنجليزي الممتاز، فسيكون الصيف حافلاً بالتغييرات الكبيرة. قد يتم تفكيك الفريق في سوق الانتقالات مع وجود العديد من النجوم المستعدين لتغيير قمصانهم.
إذا هبط توتنهام، فسيبدأ سباق الانتقالات. فيكاريو، أودوجي، كولو مواني: إليكم اللاعبين الذين قد يغادرون، وعدد الفرص المتاحة في سوق الانتقالات
سوق انتقالات توتنهام في حالة الهبوط
كما ذكرنا سابقاً، يضم فريق توتنهام في صفوفه عدداً كبيراً من اللاعبين البارزين ويتمتع بوضع مالي مزدهر للغاية. لكن النتائج على أرض الملعب لا تزال غائبة، وقد يضطر النادي إلى التخلي عن العديد من اللاعبين في سوق الانتقالات، في حال الهبوط، لوضع حد لمجموعة حققت أقل بكثير مما كان متوقعاً. من ناحية أخرى، تبلغ قيمة تشكيلة توتنهام، وفقًا لبيانات Transfermarkt، أكثر من 800 مليون يورو، وفي فترة الانتقالات الأخيرة وحدها، سجل حساب الإيرادات والمصروفات رقمًا كبيرًا بلغ 182 مليون يورو. سيكون للهبوط عواقب وخيمة على الصعيد الاقتصادي، ولكن أيضًا على الصعيد الرياضي. لكن النادي قد اتخذ بالفعل تدابير وقائية فيما يتعلق بالجانب الأول: وفقًا لما أوردته صحيفة The Athletic، هناك بنود في عقود معظم لاعبي الفريق الأول تنص على تخفيض تلقائي للراتب – قد يصل إلى 50% – في حالة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.
إذا هبط توتنهام، كيف سيتغير الفريق في سوق الانتقالات؟ من الواضح أن هذه مجرد افتراضات وتكهنات سابقة لأوانها، حيث أن البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز سيغير قواعد اللعبة ويسمح للنادي بالتنفس وإجراءتغييرات في الصيف دون إحداث ثورة في تشكيلة الفريق. في حالة عدم حدوث ذلك، سيكون الجميع أحراراً. من الصعب أن يقبل نجوم توتنهام البقاء في دوري أدنى، بعيداً عن أضواء الدوريالإنجليزي الممتاز، وبرواتب مخفضة. ولهذا السبب، من المنطقي الاعتقاد بأن الكثيرين سيطلبون الرحيل. باستثناء حالات اللاعبين المعارين، مثل بالهينها، لنرى من قد يغادر في فترة الانتقالات القادمة.
حراس المرمى والمدافعون
أولاً، قد يختلف تشكيل مجموعة حراس مرمى توتنهام بشكل كبير خلال الأشهر القليلة المقبلة. بعد موسم سيئ، استبعدتودور فيكاريو وفضل عليه كينسكي في دوري أبطال أوروبا. من المتوقع أن يغادر الإيطالي إنجلترا ليعود إلى إيطاليا حيث لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة، بدءًا من إنتر، الذي وافق عليه بالفعل، ويوفنتوس. في المقابل، قد يبقى التشيكي الذي، سعيًا وراء التعويض، قد يستغل الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية لإعادة إطلاق مسيرته.
هناك العديد من المغادرين المتوقعين في خط الدفاع، حيث قد يغادر جميع اللاعبينالكبار. من فان دي فين إلى روميرو، مروراً ببييدرو بورووأودوجي، جميعهم لاعبون ذوو شهرة دولية كبيرة، ومطلوبون بشدة في أنحاء أوروبا. تفكر الأندية الكبرى في الدوري الإيطالي في اللاعب الإيطالي الذي قد يفكر في العودة ليشارك بشكل كامل مع المنتخب الوطني. يمر القائد روميرو هو الآخر بموسم صعب، حتى على الصعيد الشخصي: يضغط عليه أتلتيكو مدريد بقوة منذ فترة طويلة. أما الهولندي فيحظى باهتمام الأندية الإنجليزية، في حين ارتبط اسم الظهير الإسباني بالعديد من الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني. قد يكون من بين أبطال سوق الانتقالات القادم أيضًا لاعبان معروفان في الدوري الإيطالي هما دراغوسين وسبنس. كلاهما لعب في جنوة، وواجهوا حظوظًا متفاوتة في توتنهام، لكنهم مطلوبون بشدة، حتى في إيطاليا.
لاعبو الوسط والمهاجمون
لا يزال موقف بنتانكور غير واضح، فهو الذي أصبح الآن أحد أعمدة فريق توتنهام، قد يجد نفسه أمام مفترق طرق ويضطر إلى اتخاذ قرار بالبقاء أو تغيير الأجواء. أما خط الوسط الذي يضم بوستيكوغلو وسار وبيسوما، فيعاني حالياً من تراجع في الأداء: وقد يكون الهبوط من الدوري بالنسبة لهم أمراً إيجابياً. كما تأمل العديد من الأندية المنافسة في الحصول على المواهب الشابة للفريق اللندني – وعلى رأسهم بيرغفال وغراي – الذين لا يمكنهم في هذه المرحلة من مسيرتهم المهنية تحمل قضاء عام على الأقل في دوري الدرجة الثانية.
لكن في الهجوم، قد تكون حالات الرحيل أكثر وضوحاً. قد يغادر شافي سيمونز وكودوس وكولو مواني، الذين يتقاضون رواتب باهظة وأداءهم مخيب للآمال، مرة أخرى للعودة إلى المنافسة في الأندية الأوروبية الكبرى. في حالة الهبوط، قد يبقى لاعبون مثل سولانكي وريتشارليسون وتيل، الذين مروا جميعاً بمواسم صعبة وقد يجدون أنفسهم يتراجعون خطوة إلى الوراء.
وأخيرًا، هناك شكوك كثيرة حول كولوسيفسكي وماديسون وأودوبيرت، الذين يمرون بموسم يجب نسيانه بسبب الإصابات الطويلة التي عانوا منها، ومستقبلهم لا يزال محاطًا بالغموض، تمامًا مثل مستقبل توتنهام بأكمله.