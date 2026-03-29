"إذا كان لا بد أن يحدث ذلك، فليحدث الآن" - المنتخب الأمريكي يتلقى درسًا قاسياً بعد أن عذب جيريمي دوكو دفاعه: الفائزون والخاسرون في الهزيمة 2-5 أمام بلجيكا

أدت الأخطاء الدفاعية وأداء جيريمي دوكو السيئ إلى تعرض المنتخب الأمريكي لخسارة فادحة أمام بلجيكا، مما أثار مخاوف جديدة قبل انطلاق كأس العالم.

أتلانتا -- ليس من السهل إيجاد جوانب إيجابية في خسارة بنتيجة 5-2، لكن بعد الهزيمة الساحقة التي مني بها المنتخب الأمريكي للرجال على يد بلجيكا يوم السبت، سعى المدرب ماوريسيو بوكيتينو إلى إيجادها على أي حال.

كان هناك الكثير مما يمكن انتقاده. كان دفاع الولايات المتحدة عرضة للأخطاء ويفتقر إلى الحماس، في حين أن التسديدات لم تكن على المستوى المطلوب. وفي اللحظات الأكثر أهمية، لم تكتفِ الولايات المتحدة بالخروج خالية الوفاض فحسب، بل سلمت زمام الأمور إلى بلجيكا، التي عاقبتهم مرارًا وتكرارًا. لن ينقص بوتشيتينو وطاقمه الدروس المستفادة، حتى لو كان الوقت ينفد لتعلمها.

وهنا وصل بوتشيتينو إلى الجزء الدقيق من الأمر. قال إن النتيجة لم تروِ القصة كاملة، ووافقه الرأي نظيره، مدرب بلجيكا، رودي غارسيا. خلال معظم المباراة، لعبت المنتخب الأمريكي على قدم المساواة مع بلجيكا. المشكلة هي أنه في اللحظات التي لم تفعل فيها ذلك، جعلتها بلجيكا تدفع الثمن، مسجلة عددًا إجماليًا من الأهداف يثير القلق على الرغم من الإيجابيات التي أظهرها الأمريكيون. 

قال بوكيتينو: "صحيح أن البيانات تقول القليل أحيانًا، ونعم، يمكنك التلاعب بها بالطريقة التي تريدها، لكن الحقيقة هي أنه عندما تخسر 5-2، لا يمكنك قول أي شيء لإقناع الناس بأن هناك أشياء إيجابية. الأمر هو أن هناك أشياء إيجابية نراها الآن في غرفة الملابس، ومن هناك، يمكننا البناء".

هناك الكثير مما يجب بناءه. بعد خريف حافل بالإنجازات، عادت عيوب المنتخب الأمريكي للرجال لتظهر بقوة يوم السبت في أتلانتا. كانوا بطيئين في الإغلاق، وافتقروا إلى الحماس، وعانوا من صعوبة في التواصل. وفي اللحظات التي كان من الممكن أن تحسم المباراة، كان الفريق ساذجًا للغاية. تمكنت بلجيكا - مثل المنتخب الهولندي الذي أقصى الولايات المتحدة في كأس العالم الماضي - من "التحمل"، كما وصفها مات تورنر، وحافظت على تنظيمها وانضباطها في اللحظات الحاسمة. على النقيض من ذلك، انهار المنتخب الأمريكي بمجرد أن تطلبت المباراة ذلك.

هل يمكن أن يكون حدوث ذلك الآن أمراً إيجابياً؟ ربما. فهذا ليس بالضرورة مؤشراً على ما سيحدث مستقبلاً، حيث إن الهزائم التي تعرض لها المنتخب في سبتمبر من الدورة الماضية أمام السعودية واليابان لم يكن لها تأثير يذكر على مسيرته في كأس العالم في نهاية المطاف. وفي النهاية، قد يكون هذا مجرد عثرة صغيرة. وقد يكون درساً. أو قد يكون نذيراً مقلقاً. وفي النهاية، لن يعرف أحد الحقيقة إلا في صيف هذا العام.

قال بوكيتينو: "أعتقد أننا قد نصل إلى فكرة خاطئة مفادها أننا جيدون جدًا، ووسيمون جدًا، ونرتدي ملابس أنيقة جدًا، ونحن أمريكيون". "من الجيد أن نشعر بذلك إذا أردنا الفوز بكأس العالم، وإذا أردنا الخروج من المجموعة، وإذا أردنا الفوز على باراغواي. إذا أردنا الفوز على هذا النوع من الخصوم، هل تعتقد أنهم لن يقاتلوا؟"

وأضاف: "من الأفضل دائمًا أن تحدث هذه النتيجة الآن. بالطبع، أفضّل نتيجة أخرى، لكن إذا كان لا بد من حدوثها، فليكن الآن لأننا نعرف ما سنواجهه في المباريات القادمة".

يحلل موقع GOAL الفائزين والخاسرين في ملعب مرسيدس بنز...

    الخاسر: دفاع المنتخب الأمريكي لكرة القدم

    لا يمكن توجيه اللوم إلى شخص واحد. هذه هزيمة جماعية، لأن الاستسلام بالطريقة التي استسلمت بها المنتخب الأمريكي للرجال تطلب جهدًا جماعيًا من الفريق بأكمله.

    قال بوكيتينو بعد المباراة: "تراجعت شدتنا قليلاً. في حالات أخرى، كنا متفوقين، لكننا لم نكن عدوانيين بما يكفي، كما في الطريقة التي تعاملنا بها مع الهدف الأول. في هذه الحالة، أعتقد أن لدينا 10 لاعبين داخل منطقة الجزاء، لكننا لم نكن عدوانيين بما يكفي. علينا الحفاظ على تلك الطاقة طوال الوقت. أعتقد أن هذا هو التحدي. هذا التحدي هو اختبار واقعي جيد لنا لأن هذا هو الوقت المناسب لتجربة هذا النوع من المواقف".

    وبالنسبة لنقطة بوكيتينو، جاءت سلسلة أهداف بلجيكا إلى حد كبير نتيجة لأخطاء جماعية. وبصرف النظر عن ركلة الجزاء، التي قال بوكيتينو إنها كانت مشكوك فيها منذ البداية، فإن كل هدف آخر سجلته بلجيكا تضمن انهيارًا جماعيًا من نوع ما. تم توجيه اللاعبين في الاتجاه الخاطئ، ولم يضغط المدافعون المساعدون، وأُعطيت للمسددين مساحة كبيرة للتحرك. هذا ليس فشلًا فرديًا، بل فشلًا من قبل مجموعة من الأفراد.

    هل كان الوضع سيختلف لو كان قلب الدفاع النجم كريس ريتشاردز سليمًا؟ ربما، لكن مرة أخرى، لم يكن هذا انهيارًا فرديًا. فقد لعب خط الدفاع وخط الوسط والهجوم في المنتخب الأمريكي دورًا متساويًا، وسيتعين على كل وحدة زيادة الطاقة والتواصل إذا أرادت تجنب مصير مماثل أمام البرتغال.

    الفائز: جيريمي دوكو

    لا يمكن التصدي له على الإطلاق. لا داعي لقول أي شيء آخر. أحيانًا، يواجه الفريق جناحًا تقدر قيمته بـ 50 إلى 100 مليون دولار، ويقوم بتمزيق كل مدافع لديك.

    شهد المنتخب الأمريكي ذلك في وقت سابق من هذا الخريف ضد سون هيونغ-مين، وشهدوه مرة أخرى يوم السبت. في هذا المستوى، يمكن لجناح واحد أن يسيطر على المباراة. وهذا ما فعله دوكو بالضبط، حيث تغلب على المدافعين كما يشاء وجذب الكثير من الانتباه لدرجة أن بقية هجوم بلجيكا انفتح حوله.

    قال تيم وياه، الذي كان المسؤول الأول عن الدفاع عن نجم مانشستر سيتي: "هناك لاعبون مثل دوكو، يمكنهم كشف نقاط ضعفك بطرق مختلفة. نحاول إرسال المزيد من اللاعبين إلى المنطقة التي نعلم أنه لا يتمتع فيها بالحرية للوصول إلى منطقة الجزاء لدينا والمراوغة. هذه أشياء صغيرة يمكنك تعديلها في التدريبات. أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي نلعب فيها ضد جناح غزير التهديف مثله".

    في مؤتمره الصحفي بعد المباراة، أشاد بوكيتينو بوياه على طريقة تعامله مع دوكو، مشيرًا بدلاً من ذلك إلى نقص الدعم من حوله. كانت خطة اللعب هي الدفاع عن دوكو كفريق، لكن في كثير من الأحيان، انقطعت التواصل، مما سمح له بعزل أحد المدافعين والقيام بما يجيده: المراوغة. 

    هذا تذكير في الوقت المناسب بما قد تشهده الولايات المتحدة هذا الصيف. لاعبون مثل هذا هم أساس كأس العالم - وستشهد الولايات المتحدة المزيد منهم.

    الفائز: ويستون ماكيني

    سيبدو وكأن هدف ماكيني قد سُجل منذ زمن بعيد. كانت المباراة مختلفة تمامًا في تلك اللحظة، ولم تكن الأجواء تشبه بأي شكل ما انتهت إليه مباراة المنتخب الأمريكي.

    لكن الهدف كان مهمًا، لأنه أكد شيئًا كان على الولايات المتحدة أن تراه: أن ماكيني لاعب يوفنتوس.

    كان ماكيني لاعباً حاسماً لليوفنتوس هذا الموسم، حيث سجل أهدافاً حاسمة في اللحظات الحاسمة. وقد فعل ذلك يوم السبت، حيث ركض إلى القائم الخلفي دون مقاومة وسجل الهدف بسهولة. كان ذلك مثالاً آخر على مدى خطورة ماكيني في الكرات الثابتة ومدى سرعة قدرته على تغيير مجرى المباراة بشكل عام

    كل ما تلا ذلك جعل تلك اللحظة تبدو غير مهمة. سيكون التركيز، بحق، على أهداف بلجيكا، وليس على الهدف الأول للمنتخب الأمريكي. ومع ذلك، إذا كان هناك جانب إيجابي، فهو ويستون ماكيني - تذكير بمدى أهميته مع اعتماد هذا الفريق عليه بشكل أكبر في طريقه إلى كأس العالم.

    الخاسر: كريستيان بوليسيتش

    في حين أن مستوى أداء ماكيني لا يقبل الجدل، فإن أداء كريستيان بوليسيتش كان موضع تساؤل. ولم يتم الإجابة عن هذه التساؤلات يوم السبت.

    لم يفتقر بوليسيتش إلى الفرص الجيدة أمام بلجيكا. سدد ثلاث تسديدات، لكن جميعها باستثناء واحدة كانت بعيدة عن المرمى. في يوم آخر، كان بوليسيتش سيحرز هدفاً، وربما هدفين. لم يحدث ذلك هذه المرة، وكان لذلك عواقبه. بعد لحظات قليلة من إهدار بوليسيتش لإحدى الفرص، انطلقت بلجيكا في هجمة مرتدة وسجلت هدف التقدم.

    قال: "أشعر أنني أستطيع أن أبلي بلاءً أفضل في إحدى الفرص. هذا أمر محبط بالنسبة لي. لقد كانت فترة صعبة، لكنني واثق من طريقة لعبي، وأشعر بالرضا عن قدرتي على صنع الفرص. عليّ فقط أن أبقى إيجابياً وأستمر، لكن عليّ بالتأكيد أن أكون أكثر دقة في تلك اللحظات، لأنك إذا أهدرت تلك الفرصة، فإنهم يذهبون ويسجلون، وهذا يغير مجرى المباراة".

    لكنه لا يشعر بالذعر. في هذه المرحلة من مسيرته، مرّ بوليسيتش بكل مستويات الأداء الجيد والسيئ. ودائمًا ما تتحول الأمور، بطريقة أو بأخرى.

    يقول: "أعلم أنني أستطيع تسديد الكرة بركبتي وتسجيل هدف. الأمور ستتغير. لن أصاب بالذعر الآن. بحلول الصيف، ستتغير الأمور. هذا كل ما يمكنني فعله: أن أكون إيجابياً".

    الفائزان: باتريك أجيمانغ وريكاردو بيبي

    أكد بوكيتينو مرارًا على ضرورة اللعب بكثافة عالية. وقد حقق ذلك بفضل مهاجميه البديلين.

    مع نفاد الوقت، تعاون الثنائي في لحظة إيجابية أخيرة لمساعدة الولايات المتحدة على إنهاء المباراة بنجاح نسبي. ضغط بيبي واستعاد الكرة، وحول تمريرة مباشرة إلى مسار أجيمانغ. لم يخطئ مهاجم ديربي كاونتي، وسدد الكرة في شباك المرمى ليقلص الفارق من مسافة قريبة.

    قال بيبي بعد المباراة: "بمجرد دخولك من مقاعد البدلاء، تريد أن تحدث تأثيرًا. سواء كان ذلك من خلال صنع هدف أو تسجيله، فأنا في ذهني مستعد لمساعدة الفريق. صنع الأهداف أو تسجيلها، هذه هي مهمتي".

    أدى كل من بيبي وأجيمانغ مهمتهما يوم السبت. سيكون من المثير للاهتمام رؤية نوع الفرص التي ستتاح لهما للقيام بذلك مرة أخرى في مباراة الثلاثاء مع البرتغال.

    الخاسر: مات تورنر

    عندما سُئل بوكيتينو عن الأهداف بعد المباراة، قال إنه لا يمكن إلقاء اللوم على تيرنر. وهو محق في ذلك. هل كان بإمكان تيرنر أن يتصرف بشكل أفضل في هدف أو هدفين منها؟ بالتأكيد، لكن لم تكن هناك أخطاء فادحة بين الأهداف الخمسة التي سجلتها بلجيكا.

    لكن تيرنر يدرك حقيقة الأمر. في آخر مباراتين له مع المنتخب الأمريكي، اضطر إلى إخراج الكرة من شباكه تسع مرات. إنه رقم قاسٍ، لكنه حقيقي، وتيرنر يدرك أنه من الصعب تجاهله.

    قال تيرنر: "النتيجة هي ما هي عليه في نهاية المطاف. الأمر محبط لأن الصورة لا تبدو جيدة عندما تتلقى خمسة أهداف. أعتقد أن هذا يعني أنه في الجانب العملي من الملعب، على كلا الجانبين، يمكننا أن نقدم أداءً أفضل".

    إذن، ما هو المستقبل بالنسبة لتيرنر؟ في البداية، سارع إلى الاعتراف بأنه بحاجة إلى أن يكون أفضل. ويأمل في الحصول على فرصة أخرى، على الرغم من أن الوقت ينفد قبل كأس العالم.

    "سأقوم دائمًا بتقييم نفسي بإنصاف شديد"، قال. "لقد وقفت أمامكم وانتقدت نفسي مرات عديدة، لكن الليلة، شعرت أنني قدمت بعض اللحظات الجيدة. تمكنت من القيام ببعض التصديات الجيدة، لكنني أتمنى فقط لو كان بإمكاني استعادة هدف أو هدفين لأنني لا أعتقد أن النتيجة عكست التوازن أو سير المباراة".

    الخاسر: تضارب المجموعات

    ليست أهم النقطة المستفادة من هذه المباراة، لكنها مع ذلك أثرت على سير المباراة.

    إليكم ما حدث: قبل المباراة، قدم كلا الفريقين صورًا لأزيائهما للحصول على موافقة الحكم. ثم، في يوم المباراة، تم فحص كلا الزيين مرة أخرى. تمت الموافقة على كل شيء ولعب كلا الفريقين بالقمصان المخطط لها، ولكن بعد ثوانٍ قليلة من بدء المباراة، أصبح من الواضح أن الملابس تشكل مشكلة. كانت القمصان متشابهة للغاية، كما أن الجمع بين السراويل الزرقاء للمنتخب الأمريكي والجوارب الزرقاء للمنتخب البلجيكي لم يساعد كثيراً.

    من الناحية الفنية، كان بإمكان أي من الفريقين تغيير القمصان في الشوط الثاني. لكن للأسف، لم يكن ذلك خياراً متاحاً. فقد تم شحن أطقم الملابس الاحتياطية للمنتخب البلجيكي بالفعل إلى شيكاغو، موقع مباراتهم القادمة ضد المكسيك، مما يعني أن كلا الفريقين كان عليهما ببساطة التعامل مع القمصان كما هي.