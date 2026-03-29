"إذا كان لا بد أن يحدث ذلك، فليحدث الآن" - المنتخب الأمريكي يتلقى درسًا قاسياً بعد أن عذب جيريمي دوكو دفاعه: الفائزون والخاسرون في الهزيمة 2-5 أمام بلجيكا

أتلانتا -- ليس من السهل إيجاد جوانب إيجابية في خسارة بنتيجة 5-2، لكن بعد الهزيمة الساحقة التي مني بها المنتخب الأمريكي للرجال على يد بلجيكا يوم السبت، سعى المدرب ماوريسيو بوكيتينو إلى إيجادها على أي حال.

كان هناك الكثير مما يمكن انتقاده. كان دفاع الولايات المتحدة عرضة للأخطاء ويفتقر إلى الحماس، في حين أن التسديدات لم تكن على المستوى المطلوب. وفي اللحظات الأكثر أهمية، لم تكتفِ الولايات المتحدة بالخروج خالية الوفاض فحسب، بل سلمت زمام الأمور إلى بلجيكا، التي عاقبتهم مرارًا وتكرارًا. لن ينقص بوتشيتينو وطاقمه الدروس المستفادة، حتى لو كان الوقت ينفد لتعلمها.

وهنا وصل بوتشيتينو إلى الجزء الدقيق من الأمر. قال إن النتيجة لم تروِ القصة كاملة، ووافقه الرأي نظيره، مدرب بلجيكا، رودي غارسيا. خلال معظم المباراة، لعبت المنتخب الأمريكي على قدم المساواة مع بلجيكا. المشكلة هي أنه في اللحظات التي لم تفعل فيها ذلك، جعلتها بلجيكا تدفع الثمن، مسجلة عددًا إجماليًا من الأهداف يثير القلق على الرغم من الإيجابيات التي أظهرها الأمريكيون.

قال بوكيتينو: "صحيح أن البيانات تقول القليل أحيانًا، ونعم، يمكنك التلاعب بها بالطريقة التي تريدها، لكن الحقيقة هي أنه عندما تخسر 5-2، لا يمكنك قول أي شيء لإقناع الناس بأن هناك أشياء إيجابية. الأمر هو أن هناك أشياء إيجابية نراها الآن في غرفة الملابس، ومن هناك، يمكننا البناء".

هناك الكثير مما يجب بناءه. بعد خريف حافل بالإنجازات، عادت عيوب المنتخب الأمريكي للرجال لتظهر بقوة يوم السبت في أتلانتا. كانوا بطيئين في الإغلاق، وافتقروا إلى الحماس، وعانوا من صعوبة في التواصل. وفي اللحظات التي كان من الممكن أن تحسم المباراة، كان الفريق ساذجًا للغاية. تمكنت بلجيكا - مثل المنتخب الهولندي الذي أقصى الولايات المتحدة في كأس العالم الماضي - من "التحمل"، كما وصفها مات تورنر، وحافظت على تنظيمها وانضباطها في اللحظات الحاسمة. على النقيض من ذلك، انهار المنتخب الأمريكي بمجرد أن تطلبت المباراة ذلك.

هل يمكن أن يكون حدوث ذلك الآن أمراً إيجابياً؟ ربما. فهذا ليس بالضرورة مؤشراً على ما سيحدث مستقبلاً، حيث إن الهزائم التي تعرض لها المنتخب في سبتمبر من الدورة الماضية أمام السعودية واليابان لم يكن لها تأثير يذكر على مسيرته في كأس العالم في نهاية المطاف. وفي النهاية، قد يكون هذا مجرد عثرة صغيرة. وقد يكون درساً. أو قد يكون نذيراً مقلقاً. وفي النهاية، لن يعرف أحد الحقيقة إلا في صيف هذا العام.

قال بوكيتينو: "أعتقد أننا قد نصل إلى فكرة خاطئة مفادها أننا جيدون جدًا، ووسيمون جدًا، ونرتدي ملابس أنيقة جدًا، ونحن أمريكيون". "من الجيد أن نشعر بذلك إذا أردنا الفوز بكأس العالم، وإذا أردنا الخروج من المجموعة، وإذا أردنا الفوز على باراغواي. إذا أردنا الفوز على هذا النوع من الخصوم، هل تعتقد أنهم لن يقاتلوا؟"

وأضاف: "من الأفضل دائمًا أن تحدث هذه النتيجة الآن. بالطبع، أفضّل نتيجة أخرى، لكن إذا كان لا بد من حدوثها، فليكن الآن لأننا نعرف ما سنواجهه في المباريات القادمة".

يحلل موقع GOAL الفائزين والخاسرين في ملعب مرسيدس بنز...