أكد كونتي أن ماكتوميناي أصبح لاعبًا أكثر اكتمالاً في إيطاليا بعد مغادرته مانشستر يونايتد. وقال المدرب الإيطالي: "إنه يشعر بأنه أكثر اكتمالاً وخبرة، وقد وصل إلى مرحلة حاسمة في مسيرته حيث يتعين عليه تحديد مساره. لم يسبق له أن لعب دورًا أساسيًا في مانشستر يونايتد، بينما منحناه هذا الدور هنا. لقد عمل بجد وأصبح الآن لاعبًا متكاملًا. وقد استفاد الفريق بأكمله من تطوره".

كشف ماكتوميناي أيضًا عن كيفية تحسنه من خلال اللعب في الدوري الإيطالي. وشرح قائلاً: "في نابولي، نضجت من الناحيتين التكتيكية والبدنية. من الناحية التكتيكية، تختلف إيطاليا عن الدوري الإنجليزي الممتاز. كان عليّ التكيف والتعلم بسرعة كبيرة كيفية اللعب، والحركات التي يجب القيام بها، وكيفية تحرير نفسي، وكيفية تشكيل مشكلة في منطقة الخصم، وكذلك كيفية الدفاع. كانت تجربة تعليمية رائعة واستمتعت بكل دقيقة منها".